Игра для короля и его свиты. Как Зеленский отличился в Лондоне

Игра для короля и его свиты. Как Зеленский отличился в Лондоне - 18.03.2026 Украина.ру

Игра для короля и его свиты. Как Зеленский отличился в Лондоне

Зеленский во время своего визита в Великобританию подарил королю Карлу III планшет, на котором в режиме реального времени можно наблюдать за боевыми действиями на фронте. Многие возмутились, как же так, государственная тайна.

2026-03-18T15:52

2026-03-18T15:52

2026-03-18T17:14

То, что между Украиной и Ми-6 никаких тайн давно нет – факт известный. Так что возмущение незалежников напрасны. А вот, то что война превратилась фактически в компьютерную игру для Зеленского, где ценность человеческой жизни девальвирована и настолько условна, что можно даже позабавить такой игрушкой короля, это уже что-то новое в международной коммуникации. Но украинцы довольны своим лидером нации. По свежим данным социологического опроса КМИС уровень доверия к Зеленскому вырос. В середине февраля он составлял 53%, а в марте уже 62%. А уж внешняя политика Зеленского – это его главный козырь перед избирателями. Хотя, конечно, в условиях военного времени доверять украинской социологии - себя не уважать. Но другой-то у нас нет!Между тем, во время визита в Лондон рукопожатие с главным конкурентом на внутреннем электоральном поле – генералом Залужным – тоже добавило очков в корзину "единения политических лидеров". Однако визит в Лондон Зеленского был просчитан до мелочей. Трамп продолжает давить на украинскую власть, чтобы принудить к миру. Раскол между парламентом и Офисом президента усиливается. НАБУ продолжает свой антикоррупционный поход. Вот помощь британского друга и понадобилась Зеленскому. А подаренный королю планшет - эффектная, но бессмысленная акция. Вряд ли король Великобритании будет следить пол нему за происходящим на фронтах далекой для него Украины.Политолог Дмитрий КорнейчукА вообще вдумайтесь: Зеленский раздает планшеты, на которых якобы реальная ситуация на поле боя. Серьезно? Сценаристы "95-го квартала" явно перешли на клей при сочинении фейков.Журналист Василий АпасовОх уж этот айпад. Давайте я вам расскажу один интересный нюанс. А то статей про подаренный айпад Королю Великобритании, что-то много, но все они редкая и постная ерунда. Я вообще не хочу рассуждать о правильности и целесообразности данного перформанса в привычном ключе для всех. Не задаю вопросы зачем, имел ли право, есть ли там гостайна и так далее… Я скажу вам совсем о другом. Королю Чарльзу - 77. Не так чтобы объявить его уже полным урюком, в 77 в наше время некоторые еще дай бог форсят, но… Король Чарльз в Британии имеет славу самого НЕ цифрового лидера. Даже у его матери Елизаветы был смартфон, который она юзала будь здоров. Может там даже ферму окучивала или в фейсбуке* сидела. А вот у Чарльза даже телефона нет. У него есть его команда, которая отвечает за коммуникацию и если ему вдруг нужно позвонить его другу, какому-нибудь Королю, он дает распоряжение и специально обученный человек соединяет его. Новости об этом найти можно в британской прессе путем попытки их просто погуглить. Так что есть у меня ощущение, что сам по себе подарок должен был бы быть не ему. А например Трампу. Но Трамп сейчас кажется сильно занят тем, что смотрит в свой IPad и чужие IPad-ы ему временно не интересны.Общественный деятель Дмитрий СпивакСегодня Зеленский продемонстрировал работу уникальной системы ситуационной осведомленности, которая в реальном времени отображает всю картину войны на одном планшете. Речь идет о разработке Минцифры под руководством Михаила Федорова, которая объединила разрозненные потоки данных — от прямых стримов с фронта и аналитики ударов до оперативных чатов военных и чиновников. Этот "военный iPad", работающий по принципам платформы Palantir, позволяет главе государства отслеживать обстановку 24/7 без необходимости ждать регулярных докладов штабов. Система аккумулирует информацию о боевых действиях, перемещениях на море и воздушных атаках, включая массированный удар в ночь на 14 марта 2026 года, детали которого президент показал наглядно. Подобные устройства, ставшие цифровым "центром управления" войной, уже получили премьер-министр, министр обороны и высшее военное руководство. Использование Big Data и алгоритмов анализа данных в едином интерфейсе не только сократило время принятия решений, но и обеспечило прозрачность ситуации на всех уровнях управления — от передовой до ударов по тыловым позициям РФ.Публицист Владимир КорниловДва сына лейтенанта Шмидта президента США посетили в Лондоне Кира Стармера. Даже интересно, кто из них является нарушителем конвенции. Причем нелюбимый сын Трампа (то есть Зеленский) такую фееричную лапшу на уши британским сэрам и сэрухам повесил, что это кажется совершенно невероятным! Вдумайтесь, британскому королю и парламенту он вчера втюхивал как великое украинское изобретение… айпад! Согласитесь, уметь надо.О том, кем по мнению автора является Зеленский - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

лондон

великобритания

украина

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

лондон, великобритания, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, офис президента, набу, эксклюзив, украина.ру, кир стармер, сми, 95 квартал, слуга народа, киевский режим, разведка