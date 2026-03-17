Разочарование Трампом, провалы ВСУ, нефтяной ультиматум. Хроника событий на утро 17 марта

Стубб заявил, что разочарован количеством внимания Трампа к Украине, в то же время американский лидер считает, что США нет нужды работать с Европой. ВС РФ уничтожают противника и технику. Еврокомиссия предложит запретить Венгрии и Словакии импортировать нефть из России

2026-03-17T10:00

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Блумберг выразил разочарование количеством внимания американского лидера Дональда Трампа к Украине на фоне операции в Иране."Я чувствую определенное разочарование и нетерпение по ситуации сейчас, меня это беспокоит", - заявил Стубб.Он уточнил, что сейчас существует "два фронта": Иран, где США активно вовлечены, и Украина, где Вашингтон выступает посредником.На днях газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.В то же время сам Трамп отмечает, что Америке нет нужды работать с Европой по урегулированию конфликта на Украине, ставя под сомнение саму целесообразность такого сотрудничества."Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина – за тысячи миль отсюда, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать, но мы это сделали", – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.Политик напомнил, что сделка была делом рук экс-президента США Джо Байдена, который, будучи президентом, позволил себя "развести".Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Трамп не станет помогать Украине после того, как Европейский союз отказался помочь с возобновлением судоходства в Ормузском проливе. "Трамп сейчас чертовски зол, поэтому не стоит удивляться, что когда Лондон или Париж придут за деньгами для Киева, то Трамп просто проигнорирует их, напомнив об отказе помочь кораблями", — сказал он.По его словам, американский лидер надеялся на совместный ответ на атаки Ирана, однако союзники по НАТО "трусливо разбежались по сторонам". Соскин подчеркнул, что для Украины это не сулит ничего хорошего.Ранее Трамп заявил, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что Вашингтон не может положиться на часть партнеров.В свою очередь депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* подчеркнул, что переговорная позиция Киева продолжает ухудшаться, в том числе из-за его отношений с союзниками. Он отметил, что украинское руководство продолжает совершать ошибку, отказываясь от мирных переговоров, когда у него "в руках появляются новые карты". "Результат — затянувшаяся война и угасающая переговорная позиция", — подытожил парламентарий.Провалы ВСУНакануне поздним вечером в Киеве, а также в Черниговской, частях Киевской, Харьковской, Николаевской и Сумской областей объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Сумах, Харькове, Львове, подконтрольном ВСУ Запорожье, в Измаиле Одесской области.Российские дроны "Герань" поражают цели в Измаиле, написал утром телеграм-канал Украина.ру.Объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры повреждены в Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои в электроснабжении.В Запорожье атакован и в результате частично разрушен объект логистической инфраструктуры, сетуют местные властиВойска беспилотных систем российской "Южной" группировки поразили 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.Кроме того, по его словам, в зоне ответственности группировки уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, сбито девять беспилотников противника.Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых указал, что это объединение за сутки уничтожило 18 пунктов управления БПЛА, 136 дронов самолётного типа и 45 тяжёлых боевых квадрокоптеров R18.Силы российской группировки "Запад" за прошедшие сутки сбили два украинских барражирующих боеприпаса "Булава", сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов, в свою очередь, добавил, что в зоне ответственности его группировки было уничтожено три станции спутниковой связи Starlink, 25 беспилотников самолётного типа, 14 пунктов управления дронами. Кроме того, тяжёлые огнемётные системы группировки "Восток" нанесли удар по позициям ВСУ, цели были поражены.Российские морские пехотинцы устроили засаду на три группы боевиков ВСУ на Добропольском направлении в ДНР после получения данных радиоперехвата, рассказал РИА Новости боец морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кариб".В то же время более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были объявлены в розыск, как дезертиры, после церемонии награждения в Харькове, рассказали в российских силовых структурах.Речь идет о техниках ремонтно-восстановительного батальона бригады, которые ранее находились в Волчанском районе и были отправлены в Харьков для награждения командиром бригады Виталием Поповичем.Силовики также поведали, как командование украинских подразделений уличили в пропаганде дезертирства.Речь идет об официальных ресурсах 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых стали появляться прямые призывы к самовольному оставлению воинских частей с последующим "переводом" в их "подразделение".По данным российских силовиков, состояние украинской армии постепенно доходит до "низшей точки деградации".Нефтяной ультиматумPolitico со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что тон внутренних обсуждений Венгрии в европейских кругах стал более резким на фоне недовольства политиков ЕС позицией Будапешта по Украине. По данным источников, некоторые европейские министры иностранных дел высказывались о Венгрии в более резких выражениях, чем это сделал ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС рассказал, что Еврокомиссия предложит отменить исключение, позволяющее Венгрии и Словакии импортировать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба"."Еврокомиссия намерена представить предложение о запрете импорта нефти из России. Сейчас существуют санкции, но две страны имеют исключения, и мы представим предложение изменить эту ситуацию. Поэтому всем странам необходимо готовиться к такой ситуации. Мы не хотим в будущем покупать энергоресурсы из России", - сказал он.Министр экономики Хорватии Анте Шушняр на полях встречи министров энергетики стран-членов ЕС заявил, что Венгрия должна сделать выбор – принадлежать западному миру или покупать российскую нефть."Единственное намерение Хорватии – обеспечить дальнейшее снабжение дешевой российской нефтью и она (Венгрия - ред.) должна принять решение, какому миру принадлежит – западному ... или продолжить покупать российскую нефть", - заявил Шушняр журналистам.В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возврат Евросоюза к российской нефти.Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. В ответ на шантаж киевского режима Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ.Подробнее по теме - в материале "Азия будет бороться за нефть, Европа — за газ": аналитик о переделе энергетического рынка на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

