"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта
Ближневосточный кризис слишком многомерен, чтобы просчитать его последствия для России. Сиюминутные доходы от роста цен на нефть не должны заслонять главного — в результате мы можем проиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о том, как долго Россия сможет использовать возможности от кризиса на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что ситуация слишком сложна для простых подсчетов.
"Складывается крайне неблагоприятное общее впечатление. Это кризис, который невозможно просчитать с точки зрения последствий не только в ближайшей перспективе, но и в геополитическом ракурсе. Он слишком многомерный", — заявил Данилов.
По словам эксперта, вопрос о том, сколько Россия может получить на рынке энергоносителей и сколько Украина может проиграть с точки зрения дефицита вооружения, оценивать очень сложно.
"Мы, конечно, можем калькулировать ежедневные плюсы и минусы, сводить дебет и кредит, но это никак не влияет на геополитическую стратегию бизнеса, не коммерческого, а политического", — пояснил аналитик.
По мнению Данилова, серьезные претензии в отношении США и Израиля со стороны международных игроков, в том числе и их союзников, за то, что они развязали эту кампанию, имеет под собой серьезные основания.
"США и Трамп ввязались в эту войну без просчета возможных сценариев поражения" — резюмировал собеседник издания.
