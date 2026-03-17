"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта - 17.03.2026 Украина.ру
"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта
"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта - 17.03.2026 Украина.ру
"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта
Ближневосточный кризис слишком многомерен, чтобы просчитать его последствия для России. Сиюминутные доходы от роста цен на нефть не должны заслонять главного — в результате мы можем проиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-03-17T04:00
2026-03-17T04:00
Отвечая на вопрос о том, как долго Россия сможет использовать возможности от кризиса на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что ситуация слишком сложна для простых подсчетов. По словам эксперта, вопрос о том, сколько Россия может получить на рынке энергоносителей и сколько Украина может проиграть с точки зрения дефицита вооружения, оценивать очень сложно."Мы, конечно, можем калькулировать ежедневные плюсы и минусы, сводить дебет и кредит, но это никак не влияет на геополитическую стратегию бизнеса, не коммерческого, а политического", — пояснил аналитик.По мнению Данилова, серьезные претензии в отношении США и Израиля со стороны международных игроков, в том числе и их союзников, за то, что они развязали эту кампанию, имеет под собой серьезные основания. "США и Трамп ввязались в эту войну без просчета возможных сценариев поражения" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация с ростом цен на нефть будоражит западные экономики — в материале "Дмитрий Гусев о санкциях: Еще две недели войны против Ирана, и все страны придут за российской нефтью" на сайте Украина.ру.
новости, россия, ближний восток, украина.ру, дональд трамп, сша, израиль, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, война, иран, удар по ирану, война в иране, срочно
Новости, Россия, Ближний Восток, Украина.ру, Дональд Трамп, США, Израиль, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, война, Иран, удар по Ирану, война в Иране, срочно

"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта

04:00 17.03.2026
 
Ближневосточный кризис слишком многомерен, чтобы просчитать его последствия для России. Сиюминутные доходы от роста цен на нефть не должны заслонять главного — в результате мы можем проиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о том, как долго Россия сможет использовать возможности от кризиса на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что ситуация слишком сложна для простых подсчетов.
"Складывается крайне неблагоприятное общее впечатление. Это кризис, который невозможно просчитать с точки зрения последствий не только в ближайшей перспективе, но и в геополитическом ракурсе. Он слишком многомерный", — заявил Данилов.
По словам эксперта, вопрос о том, сколько Россия может получить на рынке энергоносителей и сколько Украина может проиграть с точки зрения дефицита вооружения, оценивать очень сложно.
"Мы, конечно, можем калькулировать ежедневные плюсы и минусы, сводить дебет и кредит, но это никак не влияет на геополитическую стратегию бизнеса, не коммерческого, а политического", — пояснил аналитик.
По мнению Данилова, серьезные претензии в отношении США и Израиля со стороны международных игроков, в том числе и их союзников, за то, что они развязали эту кампанию, имеет под собой серьезные основания.
"США и Трамп ввязались в эту войну без просчета возможных сценариев поражения" — резюмировал собеседник издания.
НовостиРоссияБлижний ВостокУкраина.руДональд ТрампСШАИзраильГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикавойнаИранудар по Иранувойна в Иранесрочно
 
