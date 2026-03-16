Муниципальные выборы во Франции завершились расстрелом

Муниципальные выборы на Корсике завершились громким криминальным инцидентом. Об этом сообщает французская газета Le Figaro

"События произошли посреди ночи перед домом, где проходила встреча кандидатов в мэры Алерии, избранных на государственные должности. Начато расследование", - сообщило издание. В ночь на воскресенье 16 марта группа оппозиционеров на муниципальных выборах во главе с Домиником Лучиани и его сторонниками собрались в доме одного из кандидатов. Около 23:30 "подъехал пикап и открыл огонь по машине"."Стрельба произошла, когда "группа людей, включая дочь избранного должностного лица, находилась перед домом", - сообщило издание.Выясняется, связан ли демонстративный расстрел автомобиля на собрании оппозиционеров с муниципальными выборами или это акт мести. Такой вопрос задают жители корсиканского города Алерии."Нас было около сорока человек", — объясняет Доминик Лучиани, имея в виду квартиру в центре города. Список оппозиционера потерпел поражение в первом туре — 44,48% против 55,52% голосов за его оппонента - действующего мэра Жан-Клода Франчески, при котором он почти четыре года занимал должность первого заместителя мэра. Владелец автомобиля, ставшего объектом нападения - "уважаемый пожарный ", также был членом муниципального совета, прежде чем присоединиться к Доминику Лучиани в оппозиции.Оппозиционер настаивает: целью нападения был весь список оппозиционеров. О добавил, что нападавшие знали о людях на собрании и отметил, что "машина известна в этом районе" и что "некоторые люди, как сообщается, видели, кто был внутри". Он считает, что записи с камер видеонаблюдения могут помочь идентифицировать автомобиль. Его подозрения быстро пали на противоположный лагерь. "Они достигли дна ", — заявил он, не вдаваясь в подробности. Победитель выборов отверг любую причастность своей команды к этому инциденту."Нашу команду нельзя обвинять; они не имеют никакого отношения к этому поступку. Мы не должны говорить до результатов расследования, и прежде всего, мы не должны использовать произошедшее в своих целях", — заявил он.Мэр корсиканского города предположил, что "некоторые люди могли воспользоваться ситуацией, чтобы посеять раздор".Прокурором возбуждено расследование по делу о "умышленном применении насилия с применением оружия и нанесении ущерба опасными средствами, которое передано бригаде жандармерии Гизоначчи" (Верхняя Корса).Ранее на эту тему: "Бандиты", "антисемиты" и "сектанты": политики Франции перессорились из-за ЭпштейнаТакже в новостях: "Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FTВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

