https://ukraina.ru/20260316/munitsipalnye-vybory-vo-frantsii-zavershilis-rasstrelom-1076846793.html
Муниципальные выборы во Франции завершились расстрелом
Муниципальные выборы на Корсике завершились громким криминальным инцидентом. Об этом сообщает французская газета Le Figaro
2026-03-16T14:53
новости
франция
эммануэль макрон
украина.ру
местные выборы
криминал
ес
расследование
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060310216_0:178:3006:1869_1920x0_80_0_0_2871165b422ba05ab062354991aa7b60.jpg.webp
"События произошли посреди ночи перед домом, где проходила встреча кандидатов в мэры Алерии, избранных на государственные должности. Начато расследование", - сообщило издание. В ночь на воскресенье 16 марта группа оппозиционеров на муниципальных выборах во главе с Домиником Лучиани и его сторонниками собрались в доме одного из кандидатов. Около 23:30 "подъехал пикап и открыл огонь по машине"."Стрельба произошла, когда "группа людей, включая дочь избранного должностного лица, находилась перед домом", - сообщило издание.Выясняется, связан ли демонстративный расстрел автомобиля на собрании оппозиционеров с муниципальными выборами или это акт мести. Такой вопрос задают жители корсиканского города Алерии."Нас было около сорока человек", — объясняет Доминик Лучиани, имея в виду квартиру в центре города. Список оппозиционера потерпел поражение в первом туре — 44,48% против 55,52% голосов за его оппонента - действующего мэра Жан-Клода Франчески, при котором он почти четыре года занимал должность первого заместителя мэра. Владелец автомобиля, ставшего объектом нападения - "уважаемый пожарный ", также был членом муниципального совета, прежде чем присоединиться к Доминику Лучиани в оппозиции.Оппозиционер настаивает: целью нападения был весь список оппозиционеров. О добавил, что нападавшие знали о людях на собрании и отметил, что "машина известна в этом районе" и что "некоторые люди, как сообщается, видели, кто был внутри". Он считает, что записи с камер видеонаблюдения могут помочь идентифицировать автомобиль. Его подозрения быстро пали на противоположный лагерь. "Они достигли дна ", — заявил он, не вдаваясь в подробности. Победитель выборов отверг любую причастность своей команды к этому инциденту."Нашу команду нельзя обвинять; они не имеют никакого отношения к этому поступку. Мы не должны говорить до результатов расследования, и прежде всего, мы не должны использовать произошедшее в своих целях", — заявил он.Мэр корсиканского города предположил, что "некоторые люди могли воспользоваться ситуацией, чтобы посеять раздор".Прокурором возбуждено расследование по делу о "умышленном применении насилия с применением оружия и нанесении ущерба опасными средствами, которое передано бригаде жандармерии Гизоначчи" (Верхняя Корса).Ранее на эту тему: "Бандиты", "антисемиты" и "сектанты": политики Франции перессорились из-за ЭпштейнаТакже в новостях: "Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FTВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060310216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_b46557af7304f15aa44d4c7a18907b12.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.