"Бандиты", "антисемиты" и "сектанты": политики Франции перессорились из-за Эпштейна

Французские политики обменялись обвинениями и оскорблениями при обсуждении роли американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна в политике своей страны. Об этом сооьщает французская газета Le Figaro

Политический класс Франции возмущен высказываниями, которые позволил себе левый политик из партии "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон о Джеффри Эпштейне. Скандал происходит во время муниципальных выборов, в ходе которых партийные лидеры борются за посты мэра Парижа и другие важные должности.Меланшона обвинили в антисемитизме после того, как он обыграл произношение имени "Эпштейн" на конференции в Лионе в четверг вечером. Оппоненты обвиняют лидера партии "Непокорная Франция" в антисемитизме, и теперь он выступает против этих заявлений."Говорите Эпстин, а не Эпштейн…", — заявил Меланшон, имея в виду американского сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Французская газета отметила, что это заявление "вызвало возмущение со стороны левых и остальной части политического класса Франции".В частности, резкая реакция последовала от бывшего члена Социалистической партии Бернара Казнёва , который сравнил трехкратного кандидата в президенты с Аленом Соралем - "крайне правым и антисемитским эссеистом", как его представила газета. "В городе Жана Мулена и Робера Бадинтера, где коллаборационистские группировки отправили так много евреев в лагеря смерти, как можно опуститься до такой мерзости без стыда и бесчестия? Меланшон мечтал стать Миттераном, а закончил как Сораль", — заявил бывший премьер-министр в пятничной публикации в соцсети.LFI находится на "антисемитской траектории", заявили конкуренты Маланшона по левому лагерю."Это ужасно, это позорно. Бесспорно, господин Меланшон сбивается с пути, он радикализируется. Он хочет подстрекать определенные слои населения. Бесспорно, это заигрывание с антисемитизмом, и это очень серьезно. Это действительно отвратительно", — посетовал в пятничном эфире BFMTV кандидат от партии "Горизонты" в Париже Пьер-Ив Бурназель. Кандидат в мэры также обрушился с критикой на напарников своего оппонента-социалиста Эммануэля Грегуара. "Это, очевидно, отличительные признаки антисемитизма, это неприемлемо", — заявил в пятницу утром на телеканале France 2 бывший министр финансов Эрик Ломбар, близкий соратник первого секретаря Социалистической партии Оливье Фора. Лидер партии "Зелёных" и кандидат в президенты Марин Тонделье заявила о "неприемлемости" заявлений Маланшона. Вчера на радио France Inter она обвинила Жан-Люка Меланшона и Франсуа Олланда в том, что они "бандиты" и осудила "сектантство" лидера партии "Непокорная Франция".Ранее на особенности произношения фамилии при попытках отвести общественное мнение от скандала обращал внимание российский литератор Эдуард Лимонов. Он отмечал, что саудовского журналиста Джамаля Хашогги жестоко убили в посольстве на территории Турции и после стали упоминать в прессе иначе."Это саудовская транскрипция, навязываемая сейчас саудовцами с простой и очевидной целью, чтобы в представлении мирового общественного мнения убитый в консульстве представал бы безродным журналистом Кашкаджи, а не племянником могущественного и сказочно богатого когда-то и влиятельного саудовского миллиардера Аднана Хашогги, он скончался всего лишь летом прошлого, 2017 года в возрасте 81 года", - писал Лимонов в октябре 2018 года в своей колонке на Regnum.Накануне в новостях: Выборы во Франции: кандидаты обменялись обвинениями в расизме и фашизмеТем временем Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на УкраинуБольше новостей дня представлено в обзоре Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

