"Тихая война велась постоянно": Ищенко рассказал, как США годами готовили удар по Ирану

США годами вели против Ирана тихую войну — убивали ученых и генералов, поддерживали Израиль, угрожали бомбардировками. Но им понадобился громкий эффект, чтобы доказать, что увядающая гегемония — все еще гегемония. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о причинах эскалации на Ближнем Востоке, эксперт напомнил, что война шла всегда. "До этого США тоже угрожали бомбардировками Ирану. И разные акции против него проводили. И Израиль поддерживали, который убивал иранских ученых и генералов. Да и сами США убивали высокопоставленных иранских командующих", — заявил Ищенко.По словам аналитика, американцы подготовились, учтя ошибки своего предыдущего нападения. "Собрали больше кораблей, самолетов, бомб и ракет, чтобы сразу же нанести смертельный удар. Подготовили операцию по уничтожению иранского руководства", — добавил эксперт.По словам обозревателя, США считали, что победили в первый же день. Однако выяснилось, что надо вести затяжную войну: ПВО не справляется, есть проблемы с транспортировкой нефти, страдает глобальная торговля. К такому США оказались не готовы, и это устраивает Иран."Они считали, что победили в первый же день. Но когда выяснилось, что надо вести затяжную войну (ПВО не справляется, есть проблемы с транспортировкой нефти, глобальная торговля страдает), то США оказались к ней явно не готовы. И это устраивает Иран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.

