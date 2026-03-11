https://ukraina.ru/20260311/1076661658.html
Военкор Марат Хайруллин: Если армия России зацепится за окраины Харькова, то возьмет его за полгода
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран боевых действий Марат Хайруллин в комментарии изданию Украина.ру
17:29 11.03.2026 (обновлено: 17:44 11.03.2026)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран боевых действий Марат Хайруллин в комментарии изданию Украина.ру
Если говорить о задачах ВС РФ на эту весеннюю кампанию, то стратегически у нас выстраивается определенная система.
В 2023 году мы сидели в обороне. Единственным направлением для наступления был Донбасс – огромный фронт от Авдеевки до Дзержинска. После освобождения Красноармейска этот этот единый фронт начал немножко раздваиваться. Но, как бы там ни было, основной нашей целью по-прежнему остается Славянско-Краматорская агломерация.
Более того, в 2023-2025 году у нас открылось новое направление, которое отпочковалось от центрального – Запорожское. Группировки "Восток" и "Днепр" образцово-показательно ведут свое наступление от Великой Новоселки. Сначала были пробиты мощные укрепрайоны ВСУ в поселках Комар и Богатырь, потом была Полтавка и Успеновка, а весь 2025 год мы закончили освобождением Гуляйполя. Остался последний Ореховский участок, который фактически прорван.
И теперь все сидят и гадают, будет ли в этом году открыто новое направление? Мне кажется, это все же будет Харьковское направление.
Во-первых, Харьков – это важнейшая после Киева военно-промышленная база для Славянско-Краматорской агломерации.
Во-вторых, в силу развития беспилотной авиации противник превратил территорию Харьковской, Сумской и Полтавской областей в плацдарм для дроновых ударов по центральным российским регионам.
Поэтому на севере Украины однозначно что-то будет.
Хватит ли у нас сил для взятия огромного Харькова? Учитывая развитие беспилотной авиации и то, что наше командование разработало концепцию современной войны (мы первые начали создавать крупные подразделения операторов БПЛА вроде "Редута"), то да. И если мы зацепимся за окраины Харькова, то где-то за полгода мы его возьмем.
Жители Харькова, как и прочих украинских городов ежедневно становятся жертвами насилия со стороны ТЦК. Подробнее — в материале Лицемерная критика ТЦК и перспективы упадка. Что происходит в Харькове.