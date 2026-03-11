https://ukraina.ru/20260311/litsemernaya-kritika-ttsk-i-perspektivy-upadka-chto-proiskhodit-v-kharkove-1076647724.html

Лицемерная критика ТЦК и перспективы упадка. Что происходит в Харькове

Жители Харькова, как и прочих украинских городов ежедневно становятся жертвами насилия со стороны ТЦК. Но местная власть на днях решила встать на защиту харьковчан и раскритиковала действия украинских военкомов. Произвол ТЦК от этого, конечно, не прекратится, но сама критика является показателем подготовки к выборам и желании задобрить электорат.

Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает, что действия военкомов дискредитируют ВСУ. Он добавил, что об этом уже говорят и сами военные на передовой.Терехову в этом отношении даже позавидовал мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов*. Он говорит, что мэру Харькова позволяют критиковать ТЦК и власть в целом, в то время как на других представителей местного самоуправления за такое заводят уголовные дела."Сейчас мэр Харькова может критиковать министра энергетики, Укрэнерго и даже ТЦК. Даже не хочу представлять, что было бы, если бы я стал сейчас критиковать Укрэнерго, Дениса Анатольевича Шмыгаля и ТЦК. (Что было бы?) Новое уголовное дело. Лично я не боюсь. Людей жалко. Люди не хотят работать, они от этого просто устали", - сказал Филатов.В феврале украинские СМИ писали, что власть готовит под выборы новый политический проект, в который войдут мэры некоторых городов. "В кулуарах Рады говорят о подготовке под кураторством Арахамии нового политического проекта, ориентированного на юго-восточного избирателя, в который могут войти глава Николаевской ОВА Ким, мэр Харькова Терехов и нардеп Гетманцев", - сообщало издание "Страна".Иными словами, под руководством людей Зеленского отдельные политики попытаются заигрывать с русскоязычным населением юго-восточной Украины, как это делал сам Зеленский в 2019 году. Условную партию Терехова даже стали включать в украинские соцопросы, пророча её 5,5%.Попиарить Терехова в Харьков поехала даже известная националистка и пропагандистка Наталья Мосейчук. Украинские политтехнологи рассчитали, что критиковать ТЦК – это сейчас один из основных запросов общества, но дальше легкой критики ради политических очков дело не пойдет. Тем более что в интервью Мосейчук сам Терехов глубокомысленно говорит, что перерыв в войне будет для Украины катастрофой, то есть, оправдывает ту же насильственную "бусификацию".Кроме того, сама по себе "бусификация" открыла огромные возможности для заработка в ТЦК и полиции, подчеркивает харьковское издание "Ассамблея". Следовательно, и отказываться от таких легких денег им нет смысла. "Все мои знакомые менты хорошо себя чувствуют – от участкового в поселке рядом с Харьковом начальника отдела в одном из РОВД. Просто пример: до войны ездил товарищ на "Ланосе", в 2024 – купил новую Toyota Camry в салоне. Другой за время войны купил дачку в Васищево, квартиру в Кременчуге, плюс выплатил кредит за квартиру в Харькове", - сообщает подписчик "Ассамблеи".Еще один харьковчанин-дезертир сообщает изданию, что в городе давно "гребут всех подряд, и больных, и старых, и бронированных". По его словам, в одном из харьковских ТЦК, куда его похитили на улице, вместе с ним было два хромых мужчины, один туберкулезник, два наркомана, у которых там же началась ломка. Направляют таких мобилизованных, как правило, в мясные штурмы или садят на какую-нибудь позицию на месяц, чтобы они самим своим присутствием там "маркировали" подконтрольную территорию.В то же время неонацист из "Свободы"* Дмитрий Снегирев на этой неделе рассказывал, что стратегической целью РФ в Харьковской области является захват Волчанских Хуторов. По его словам, утрата ВСУ этих господствующих высот позволит россиянам держать под огневым контролем всю логистику украинской армии. И это направление, рассказывает Снегирев, является кратчайшим путем на Харьков. Особую опасность для украинских подразделений он называет новую ракету под названием "Изделие-30". По его оценкам, это достаточно дешевый боеприпас, но с дальностью до 1500 км.Однако командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый сейчас утверждает, что россияне не нацелены брать Харьков, а намереваются создать лишь 20-километровую буферную зону в приграничье.Тем не менее, как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", ВС РФ будут продвигаться к Харькову с севера. "Стоит понимать, что каждый крупный город, попадая в зону ближнего обстрела становится балластом для экономики страны", - подчеркивает "Легитимный". Иными словами, затягивание Зеленским войны будет способствовать превращению и Харькова в город-призрак. О том, чем озабочены украинские элиты - в статье "Грозят Ирану, чтобы услужить Трампу. Чем занимаются украинские элиты"*Внесен в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

