Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева

Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева - 11.03.2026

Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева

Утром 10 марта 2026 года на фронте под Славянском погиб друг нашей редакции – писатель Евгений Николаев (позывной "Гайдук"). Украина.ру, 11.03.2026

Утром 10 марта 2026 года на фронте под Славянском погиб друг нашей редакции – писатель Евгений Николаев (позывной "Гайдук"). Евгений был командиром созданного Захаром Прилепиным диверсионно-разведывательного отряда "Родня", воюющего в Новороссии вместе с добровольческим отрядом "Ночные волки" в составе интернациональной бригады "Пятнашка". Он погиб под ударом вражеского FPV дрона, когда пытался вытащить из-под удара раненного бойца своего отряда… На момент выхода этого ролика его тело до сих пор лежит на поле боя, так как пока нет возможности вынести его тело – кругом украинские дроны. Гайдуку было всего 45 лет. У него остались жена и трое детей. Редакция издания Украина.ру в память о командире "Родни" смонтировала видео ролик из фрагментов ранее не публиковавшихся интервью, записанных с ним и его бойцами. Мы выражаем свои соболезнования семье Евгения Николаева и его боевым товарищам. Прощай, Женя!

