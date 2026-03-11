Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева - 11.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260311/pamyati-pogibshego-komandira-dro-rodnya---evgeniya-gayduka-nikolaeva-1076661253.html
Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева
Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева - 11.03.2026 Украина.ру
Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева
Утром 10 марта 2026 года на фронте под Славянском погиб друг нашей редакции – писатель Евгений Николаев (позывной "Гайдук"). Украина.ру, 11.03.2026
2026-03-11T17:22
2026-03-11T17:22
видео
новороссия
захар прилепин
ночные волки
пятнашка
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076661081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4925bdcde9cd955208ac0b3bb6ae14cc.jpg
Утром 10 марта 2026 года на фронте под Славянском погиб друг нашей редакции – писатель Евгений Николаев (позывной "Гайдук"). Евгений был командиром созданного Захаром Прилепиным диверсионно-разведывательного отряда "Родня", воюющего в Новороссии вместе с добровольческим отрядом "Ночные волки" в составе интернациональной бригады "Пятнашка". Он погиб под ударом вражеского FPV дрона, когда пытался вытащить из-под удара раненного бойца своего отряда… На момент выхода этого ролика его тело до сих пор лежит на поле боя, так как пока нет возможности вынести его тело – кругом украинские дроны. Гайдуку было всего 45 лет. У него остались жена и трое детей. Редакция издания Украина.ру в память о командире "Родни" смонтировала видео ролик из фрагментов ранее не публиковавшихся интервью, записанных с ним и его бойцами. Мы выражаем свои соболезнования семье Евгения Николаева и его боевым товарищам. Прощай, Женя!
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076661081_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_255c800acc926b4e071e484e66ddd5b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новороссия, захар прилепин, ночные волки, пятнашка, украина.ру, видео
Видео, Новороссия, Захар Прилепин, Ночные волки, Пятнашка, Украина.ру

Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева

17:22 11.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Утром 10 марта 2026 года на фронте под Славянском погиб друг нашей редакции – писатель Евгений Николаев (позывной "Гайдук").
Евгений был командиром созданного Захаром Прилепиным диверсионно-разведывательного отряда "Родня", воюющего в Новороссии вместе с добровольческим отрядом "Ночные волки" в составе интернациональной бригады "Пятнашка".
Он погиб под ударом вражеского FPV дрона, когда пытался вытащить из-под удара раненного бойца своего отряда… На момент выхода этого ролика его тело до сих пор лежит на поле боя, так как пока нет возможности вынести его тело – кругом украинские дроны.
Гайдуку было всего 45 лет. У него остались жена и трое детей. Редакция издания Украина.ру в память о командире "Родни" смонтировала видео ролик из фрагментов ранее не публиковавшихся интервью, записанных с ним и его бойцами.
Мы выражаем свои соболезнования семье Евгения Николаева и его боевым товарищам.
Прощай, Женя!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоНовороссияЗахар ПрилепинНочные волкиПятнашкаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00О ситуации на Добропольском выступе сообщает "Дневник Десантника"
17:55Еврокомиссия грозит лишить финансирования Венецианскую биеннале из-за допуска России
17:38"Газпром" сообщил об атаках на компрессорную станцию "Русская"
17:33Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну
17:33Языковой омбудсмен Ивановская добралась до самых стратегических профессий на Украине
17:29Поражены нефтехранилища оманского порта Salalah, Трамп высказался о войне с Ираном. Новости к этому часу
17:29Военкор Марат Хайруллин: Если армия России зацепится за окраины Харькова, то возьмет его за полгода
17:25Сочи под обломками: пострадал санаторий. Новости СВО к этому часу
17:23Лицемерная критика ТЦК и перспективы упадка. Что происходит в Харькове
17:22Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева
17:19Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода
17:18В МИД Украины заявили о прибытии "граждан Венгрии без официального статуса"
17:13Мирные инициативы Вашингтона и ракетные удары Лондона: МИД увидел закономерность
17:10Что было бы, если бы Россия проводила СВО по сценарию США в Иране? Ищенко об альтернативном варианте
16:52В роли предателя - обязательно украинец. Зачем безбожно врет приспешник Зеленского Притула
16:34Мультимедийная конференция
16:17Мадьяр с Орбаном бодаются из-за Зеленского. Что ещё происходит в Венгрии накануне выборов
16:09Песков высказался о "вражеских соцсетях"
16:00Маршал Рыдз-Смиглы. Судьба "польского Петена"
15:51Брянск восстанавливается после террористической атаки ВСУ
Лента новостейМолния