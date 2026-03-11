Памяти погибшего командира ДРО "Родня" - Евгения "Гайдука" Николаева
Утром 10 марта 2026 года на фронте под Славянском погиб друг нашей редакции – писатель Евгений Николаев (позывной "Гайдук").
Евгений был командиром созданного Захаром Прилепиным диверсионно-разведывательного отряда "Родня", воюющего в Новороссии вместе с добровольческим отрядом "Ночные волки" в составе интернациональной бригады "Пятнашка".
Он погиб под ударом вражеского FPV дрона, когда пытался вытащить из-под удара раненного бойца своего отряда… На момент выхода этого ролика его тело до сих пор лежит на поле боя, так как пока нет возможности вынести его тело – кругом украинские дроны.
Гайдуку было всего 45 лет. У него остались жена и трое детей. Редакция издания Украина.ру в память о командире "Родни" смонтировала видео ролик из фрагментов ранее не публиковавшихся интервью, записанных с ним и его бойцами.
Мы выражаем свои соболезнования семье Евгения Николаева и его боевым товарищам.
Прощай, Женя!
