Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну
Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Иран наносит мощные ракетные удары по Израилю, Трамп требует убрать мины из Ормузского пролива, а США уже тратят... Украина.ру, 11.03.2026
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Иран наносит мощные ракетные удары по Израилю, Трамп требует убрать мины из Ормузского пролива, а США уже тратят миллиарды на боеприпасы.Доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, как может поменяться баланс сил в мире.На фоне мировой эскалации Орбан говорит о будущем Украины как буферной зоны, а в Ивано-Франковске мусор перестали вывозить из-за страха мобилизации.Главные события дня — в новом выпуске.
