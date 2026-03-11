Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну - 11.03.2026 Украина.ру
Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну
Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну
2026-03-11T17:33
2026-03-11T17:33
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076662011_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00209bd9792911617972699660562f79.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Иран наносит мощные ракетные удары по Израилю, Трамп требует убрать мины из Ормузского пролива, а США уже тратят миллиарды на боеприпасы.Доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, как может поменяться баланс сил в мире.На фоне мировой эскалации Орбан говорит о будущем Украины как буферной зоны, а в Ивано-Франковске мусор перестали вывозить из-за страха мобилизации.Главные события дня — в новом выпуске.
Итоги 11.03.26: переговоры о мире, условия Ирана и миллиарды США на войну

17:33 11.03.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Иран наносит мощные ракетные удары по Израилю, Трамп требует убрать мины из Ормузского пролива, а США уже тратят миллиарды на боеприпасы.

Доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, как может поменяться баланс сил в мире.

На фоне мировой эскалации Орбан говорит о будущем Украины как буферной зоны, а в Ивано-Франковске мусор перестали вывозить из-за страха мобилизации.

Главные события дня — в новом выпуске.
