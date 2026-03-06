https://ukraina.ru/20260306/glavnoe-za-noch-6-marta--1076452647.html

Главное за ночь 6 марта

Главное за ночь 6 марта

В Сочи произошло землетрясение. Об этом и других важных событиях рассказал 6 марта телеграм-канал Украина.ру

🟦 Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Сочи. Инфраструктура не повреждена. Информации о происшествиях не поступало, сообщил мэр города Андрей Прошунин.🟦 Киев лишает украинских жителей прифронтовой зоны права спастись, совершив выход на российскую сторону, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. 🟦 Два пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30МКИ ВВС Индии в северо-восточном индийском штате Ассам, говорится в заявлении Минобороны страны. Ранее сообщалось, что боевой самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел из Джорхата в Ассаме и в последний раз выходил на связь в 19:42 по индийскому времени (17:12 мск) 5 марта. После этого началась поисково-спасательная операция.🟦 Вашингтон ударил по иранскому авианесущему кораблю, с которого запускали беспилотники. Судно загорелось, заявило Центральное командование США. В сообщении отмечается, что размер корабля был "примерно с авианосец времен Второй мировой войны".🟦 США хотят полной смены руководства в Иране, заявил президент Штатов Дональд Трамп. Он отметил, что США рассматривают нескольких кандидатов, которые могли бы возглавить Иран.🟦 У Ирана будут сильные позиции в случае наземной операции США, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Иран не хочет войны со странами Персидского залива, отметил он.О других событиях - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

