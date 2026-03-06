https://ukraina.ru/20260306/ugroza-yadernogo-stsenariya-analitik-o-tom-zazhzhet-li-blizhniy-vostok-tretyu-mirovuyu-voynu-1076444792.html

Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну

Ближний Восток балансирует на грани большой войны, но ядерный сценарий пока ограничен – бомба есть только у Израиля. При этом конфликт может расшириться за счет Индии и Пакистана. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин

Журналист спросил, чего ждать дальше на Ближнем Востоке – третьей мировой или ядерного удара. "Конечно, всегда нужно быть готовыми к худшему сценарию. И риски эскалации есть, и они довольно большие по многим причинам", — заявил Савин.Он напомнил, что у Ирана нет ядерного оружия, поэтому применить таковое может лишь Израиль, который спровоцировал конфликт, втянув в него США."Кстати, Трамп уже начал "вилять хвостом" — дескать, не мы это начали, это Израиль, мы вторые. Но тем не менее у США и Израиля плотная военно-политическая связка в отношении противостояния с Ираном", — добавил собеседник.Также необходимо учитывать конфликт между Афганистаном и Пакистаном и тесные связи Индии с Израилем. "Индийцы враждебно относятся к соседнему Пакистану, и, хотя они проявляли сдержанность в отношении Ирана, с их стороны может что-то произойти", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.О том, как может развиваться наземная операция в Иране, о которой говорил Трамп — в материале "Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию" на сайте Украина.ру.

