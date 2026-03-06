https://ukraina.ru/20260306/savin-ubiystvo-ali-khamenei-esche-bolshe-vdokhnovilo-iranskiy-narod-na-voynu-s-antikhristom-1076442918.html

Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом"

Убийство Али Хаменеи и его семьи еще больше вдохновило иранский народ и шиитов на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин

Идет уже седьмой войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. При этом Иран расширил географию своих ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в Ливане наступательную операцию.Журналист спросил, что означает устранение Али Хаменеи для Ирана и мусульманского мира. Савин уверен, что к убийству верховного лидера необходимо относиться с осуждением. Потому что это убийство не только высокопоставленного, уважаемого человека, но и людей из его ближайшего окружения, из семьи, не говоря уже об ударе по женской школе в Иране, заявил эксперт."Кроме того, Хаменеи умер не своей смертью и получил "ореол святости", что еще больше вдохновило иранский народ и шиитов с учетом их мировоззрения на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль", — пояснил аналитик."Поэтому в данной ситуации все необходимо рассматривать в комплексе", — резюмировал Леонид Савин.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.Также про войну на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.

