Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом" - 06.03.2026
https://ukraina.ru/20260306/savin-ubiystvo-ali-khamenei-esche-bolshe-vdokhnovilo-iranskiy-narod-na-voynu-s-antikhristom-1076442918.html
Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом"
Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом" - 06.03.2026 Украина.ру
Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом"
Убийство Али Хаменеи и его семьи еще больше вдохновило иранский народ и шиитов на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин
2026-03-06T05:40
2026-03-06T05:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076302590_0:193:2523:1612_1920x0_80_0_0_665146662f08ce3836035d7519a1060d.jpg
Идет уже седьмой войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. При этом Иран расширил географию своих ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в Ливане наступательную операцию.Журналист спросил, что означает устранение Али Хаменеи для Ирана и мусульманского мира. Савин уверен, что к убийству верховного лидера необходимо относиться с осуждением. Потому что это убийство не только высокопоставленного, уважаемого человека, но и людей из его ближайшего окружения, из семьи, не говоря уже об ударе по женской школе в Иране, заявил эксперт."Кроме того, Хаменеи умер не своей смертью и получил "ореол святости", что еще больше вдохновило иранский народ и шиитов с учетом их мировоззрения на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль", — пояснил аналитик."Поэтому в данной ситуации все необходимо рассматривать в комплексе", — резюмировал Леонид Савин.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.Также про войну на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом"

05:40 06.03.2026
 
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Убийство Али Хаменеи и его семьи еще больше вдохновило иранский народ и шиитов на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин
Идет уже седьмой войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. При этом Иран расширил географию своих ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в Ливане наступательную операцию.
Журналист спросил, что означает устранение Али Хаменеи для Ирана и мусульманского мира. Савин уверен, что к убийству верховного лидера необходимо относиться с осуждением.
Потому что это убийство не только высокопоставленного, уважаемого человека, но и людей из его ближайшего окружения, из семьи, не говоря уже об ударе по женской школе в Иране, заявил эксперт.
"Кроме того, Хаменеи умер не своей смертью и получил "ореол святости", что еще больше вдохновило иранский народ и шиитов с учетом их мировоззрения на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль", — пояснил аналитик.
"Поэтому в данной ситуации все необходимо рассматривать в комплексе", — резюмировал Леонид Савин.
Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также про войну на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
