США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу

США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном, этим займутся другие страны, отметил глава министерства Питт Хегсет. Об этом и других важных событиях рассказал 6 марта телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

🟦 ЦАХАЛ снова наносит удары по Тегерану.🟦 В Бахрейне дрон поразил небоскрёб. Часть арабских СМИ пишут, что на одном из этажей в отеле располагались офицеры Пятого флота США.🟦 США начали эвакуацию посольства в Кувейте, указывает CBS News. Сообщается, что персоналу приказано уничтожить секретную документацию.🟦 Цены на российскую нефть почти на 20% превысили заложенное в бюджет значение. Стоимость российской нефти Urals, по данным профильных рыночных трекеров, уже составляет около 70,31 доллара за баррель, что примерно на 11 долларов выше уровня в 59 долларов, заложенного в федеральный бюджет России.Больше важных новостей в публикации — "Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта" на сайте Украина.ру.

