США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу - 06.03.2026
США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу
США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном, этим займутся другие страны, отметил глава министерства Питт Хегсет. Об этом и других важных событиях рассказал 6 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 ЦАХАЛ снова наносит удары по Тегерану.🟦 В Бахрейне дрон поразил небоскрёб. Часть арабских СМИ пишут, что на одном из этажей в отеле располагались офицеры Пятого флота США.🟦 США начали эвакуацию посольства в Кувейте, указывает CBS News. Сообщается, что персоналу приказано уничтожить секретную документацию.🟦 Цены на российскую нефть почти на 20% превысили заложенное в бюджет значение. Стоимость российской нефти Urals, по данным профильных рыночных трекеров, уже составляет около 70,31 доллара за баррель, что примерно на 11 долларов выше уровня в 59 долларов, заложенного в федеральный бюджет России.Больше важных новостей в публикации — "Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта" на сайте Украина.ру.
07:28 06.03.2026 (обновлено: 07:46 06.03.2026)
 
© Фото : CC0, Pixabay
США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном, этим займутся другие страны, отметил глава министерства Питт Хегсет. Об этом и других важных событиях рассказал 6 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 ЦАХАЛ снова наносит удары по Тегерану.
🟦 В Бахрейне дрон поразил небоскрёб. Часть арабских СМИ пишут, что на одном из этажей в отеле располагались офицеры Пятого флота США.
🟦 США начали эвакуацию посольства в Кувейте, указывает CBS News. Сообщается, что персоналу приказано уничтожить секретную документацию.
🟦 Цены на российскую нефть почти на 20% превысили заложенное в бюджет значение. Стоимость российской нефти Urals, по данным профильных рыночных трекеров, уже составляет около 70,31 доллара за баррель, что примерно на 11 долларов выше уровня в 59 долларов, заложенного в федеральный бюджет России.
Больше важных новостей в публикации — "Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта" на сайте Украина.ру.
