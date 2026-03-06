Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/leonid-savin-iran-gotov-stoyat-do-kontsa-i-nakazyvat-ne-tolko-ssha-i-izrail-no-i-ikh-posobnikov-1076443594.html
Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников - 06.03.2026 Украина.ру
Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
В этом году конфликт вышел за рамки Ирана и ударил по арабским странам. Тегеран бьет по отелям с американскими военными и показывает соседям, что поддержка США не останется безнаказанной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин
2026-03-06T05:10
2026-03-06T05:10
новости
иран
сша
израиль
удар по ирану
война в иране
арабский мир
война
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076244035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed085a34c04e8aa6cccf051fc239b154.jpg
Журналист спросил, почему в этом году конфликт приобрел большой масштаб и охватил арабские страны. По словам аналитика, в прошлом году иранцы были еще не готовы к противостоянию с США и Израилем. Например, как известно из открытых источников, Тегеран нанес удар по отелям в арабских странах, где находились американские военные", — пояснил эксперт.В целом, отмечает Савин, Иран своими действиями показывает, что готов стоять до конца, наказывать не только США и Израиль, но и всех пособников израильско-американской агрессии, несмотря на то что это соседи. "Это урок этим государствам, которые, видимо, не были готовы к такому сценарию", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.Также про войну на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076244035_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_240017c3d25498864bda6265a923940f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, удар по ирану, война в иране, арабский мир, война, международные отношения, международная политика, главные новости, главное, срочно, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Израиль, удар по Ирану, война в Иране, Арабский мир, война, международные отношения, Международная политика, Главные новости, главное, срочно, аналитики, Аналитика

Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников

05:10 06.03.2026
 
© REUTERS / Khaled Abdullah
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Khaled Abdullah
Читать в
ДзенTelegram
В этом году конфликт вышел за рамки Ирана и ударил по арабским странам. Тегеран бьет по отелям с американскими военными и показывает соседям, что поддержка США не останется безнаказанной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин
Журналист спросил, почему в этом году конфликт приобрел большой масштаб и охватил арабские страны. По словам аналитика, в прошлом году иранцы были еще не готовы к противостоянию с США и Израилем.
"Сегодня же, видимо, иранская разведка активно работает, есть корректировка целей и определенные основания, по каким объектам необходимо наносить удары — помимо посольств США и Израиля и их военных баз", — заявил Савин.
Например, как известно из открытых источников, Тегеран нанес удар по отелям в арабских странах, где находились американские военные", — пояснил эксперт.
В целом, отмечает Савин, Иран своими действиями показывает, что готов стоять до конца, наказывать не только США и Израиль, но и всех пособников израильско-американской агрессии, несмотря на то что это соседи.
"Это урок этим государствам, которые, видимо, не были готовы к такому сценарию", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также про войну на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильудар по Иранувойна в ИранеАрабский мирвойнамеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостиглавноесрочноаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
04:15Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
04:05У США за неделю боевых действий с Ираном истощились запасы ракет — WSJ
04:00Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
03:39В Будапеште задержали автомобили инкассаторской службы госбанка Украины
03:19Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
02:56В числе раненых в результате атаки ВСУ на Севастополь ребёнок и пожилой мужчина — губернатор
02:41Губернатор уточнил информацию о последствиях атаки ВСУ на Севастополь
02:26Глупых ограничительных правил прошлых войн больше не будет, боеприпасов против Ирана хватает — Хегсет
01:56Военная сводка за 5 марта от канала "Дневник десантника"
23:53На границе Ирака и Ирана предположительно сбит американский самолет
23:35Фицо: Зеленский перешел "красные линии" угрозами в адрес Орбана, ЕС должен дистанцироваться
Лента новостейМолния