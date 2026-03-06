https://ukraina.ru/20260306/leonid-savin-iran-gotov-stoyat-do-kontsa-i-nakazyvat-ne-tolko-ssha-i-izrail-no-i-ikh-posobnikov-1076443594.html

Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников

В этом году конфликт вышел за рамки Ирана и ударил по арабским странам. Тегеран бьет по отелям с американскими военными и показывает соседям, что поддержка США не останется безнаказанной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин

Журналист спросил, почему в этом году конфликт приобрел большой масштаб и охватил арабские страны. По словам аналитика, в прошлом году иранцы были еще не готовы к противостоянию с США и Израилем. Например, как известно из открытых источников, Тегеран нанес удар по отелям в арабских странах, где находились американские военные", — пояснил эксперт.В целом, отмечает Савин, Иран своими действиями показывает, что готов стоять до конца, наказывать не только США и Израиль, но и всех пособников израильско-американской агрессии, несмотря на то что это соседи. "Это урок этим государствам, которые, видимо, не были готовы к такому сценарию", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.Также про войну на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.

