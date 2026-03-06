https://ukraina.ru/20260306/bezobraznye-zayavleniya-zelenskogo-provaly-vsu-popytki-kieva-vysluzhitsya-khronika-sobytiy-na-utro-6-1076452876.html

Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта

Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта - 06.03.2026 Украина.ру

Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта

Политики раскритиковали угрозы Зеленского в адрес Орбана. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп ответил на попытки Зеленского выслужиться за счет Украины

Накануне Владимир Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от Евросоюза для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет победить Орбану на выборах.Газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии написала, что Киеву надо смириться с необходимостью возобновить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", если он хочет получить кредит в 90 миллиардов евро.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу в соцсетях эмоционально отреагировал на случившееся.Он подчеркнул, что "никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру" или шантажировать Венгрию только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Зеленский угрозами перешел "красные линии"."Официально прошу всех высоких представителей Европейского союза - председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и министра иностранных дел ЕС Каю Каллас - дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все "красные линии", - сказал Фицо.По его словам, Зеленский не должен думать, будто все вокруг будут делать то, что хочет он."Недопустимо, чтобы … Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит", - возмутился Фицо в соцсетях.Словацкий премьер напомнил, что республика из-за остановки Киевом транзита газа теряет по 500 миллионов в год на транзитных сборах, которые получала страна за переправку газа дальше на запад."Сейчас он остановил нефть. Делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так", - сказал Фицо.В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Зеленский пытается в своей риторике подражать президенту США Дональду Трампу."Политический паяц пытается в своей риторике пародировать Трампа в расчете, что ему все сойдет с рук. Но на деле выходит дешевая карикатура. Масштаб личности явно "подкачал". И, безусловно, Зеленскому не хватает мозгов для анализа как мирового контекста, так и "законов бумеранга", - сказал Слуцкий.Он отметил, что Зеленский хамски и нагло угрожает "разобраться" бандитскими методами с легитимным - в отличие от самого "укрофюрера" - лидером государства Виктором Орбаном."Мол, если премьер Венгрии продолжит блокировать выделение украинскому режиму кредита на 90 миллиардов евро, с ним будут разговаривать ВСУ "на своем языке". Более того, как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гуйяш, Украина не разрешила венгерским экспертам проверить нефтепровод "Дружба". Будапешт предупредил, что будет добиваться снятия нефтяной блокады и, пока это не произойдет, не одобрит ни одно решение Брюсселя в пользу Киева", - рассказал глава думского комитета.По словам Слуцкого, Зеленский продолжает заниматься откровенным шантажом и энергетическим терроризмом.В то же время сам Трамп считает, что Зеленскому пора заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине."Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку", - сказал Трамп изданию Politico.Он выразил уверенность в том, что у Зеленского в конфликте осталось еще меньше козырей, чем было прежде."Немыслимо, что именно он (Зеленский - ред.) является препятствием (для мира на Украине - ред.)", - возмутился президент США,Он также подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании украинского конфликта.Трамп заверил, что переговоры об урегулировании продолжаются, не приведя дополнительных подробностей.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на территории Украины гремели взрывы, в том числе их слышали в Сумах и Кривом Роге.Российские дроны "Герань" поразили цели в Сумской области, также они нанесли серии ударов по целям в нескольких районах Днепропетровской области и Харькове.В Кривом Роге поражено инфраструктурное предприятие, посетовали местные власти.ВС РФ продолжают вести бои в окрестностях Красного Лимана. Несмотря на возросшую активность подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), штурмовики группировки войск "Запад" продвигаются вперёд.Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах."Сумы у нас - это зона, по которой мы активно работаем, особенно беспилотниками, по тем участкам, где мы фиксируем скопление противника", - сообщил Алаудинов.Он рассказал, что ВСУ использовали Сумы для накопления резервов."В Сумах было одно время очень большое скопление противника, и этот противник, как мы видели, пытался подготовиться к наступательным действиям на определенном участке. На данный момент мы пытаемся не давать противнику где-то скапливаться и в Сумах в первую очередь. Работа эта ведется очень активно, мы и дальше будем контролировать этот участок", - заверил командир "Ахмата".Морские пехотинцы 61-й бригады, действующие в интересах российской группировки войск "Центр", уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на Добропольском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения.Подразделения БПЛА Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки "Южная", контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске в ДНР, сказал один из бойцов отряда "Барс-31", выполняющий задачи в данном районе.Боец уточнил, что в Краматорске остается большое число мирных жителей и задача операторов БПЛА - выявить именно военнослужащих ВСУ."FPV-дрон подлетает к оживленной дороге и зависает у ее обочины. При этом гражданские автомобили беспрепятственно проезжают мимо, мы их не трогаем. Однако, как только на дороге появляется внедорожник ВСУ, мгновенно наносится удар", - сказал боец отряда.По его словам, операторы дронов отряда выискивают военную технику ВСУ на городских улицах, в гаражных массивах, в промзоне, лишая ВСУ возможности передвижения в данном районе.С начала года операторы БПЛА "Барс-31" уничтожили порядка 240 целей на Славянско-Краматорском участке фронта в Донбассе.Оператор FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным "Сила" рассказал, что ВС РФ уничтожили обнаруженный в густонаселенном районе Константиновки в ДНР пункт управления гексакоптеров ВСУ.В то же время в российских силовых структурах рассказали, что украинские солдаты "тонут" в своих окопах на передовой в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям."Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач", - сказал силовик.Кроме того, растаявший снег в большом количестве заполнил водой фортификационные сооружения и окопы."В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться", - добавил он.Попытки Киева выслужитьсяВладимир Зеленский утверждает, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве."Мы получили запрос от США о конкретной поддержке в защите от (БПЛА - ред.) в регионе Ближнего Востока. Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - сказал Зеленский.При этом он не уточнил, ни сколько "специалистов" направит Киев, ни куда конкретно.Примечательно, что взамен он уже выпрашивал ракеты Patriot.В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников, передает Рейтер.Ранее Financial Times сообщала, что Украина готовит распродажу недорогих дронов перехватчиков для защиты от иранских Shahed, к которым проявляют интерес Пентагон и страны Персидского залива из-за более низкой стоимости по сравнению с ракетами Patriot. Зеленский также заявлял о готовности помочь странам Ближнего Востока в защите инфраструктуры и судоходства, рассчитывая, что это усилит давление на Россию ради прекращения огня на Украине.В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.Подробнее по теме — в материале "Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта"на сайте Украина.ру.

