Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой

Автомобильная трасса, соединяющая Харьков с рядом населенных пунктов севернее города, сейчас приобрела ключевое значение. Последовательная работа российских операторов БПЛА нарушает логистику ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Алехин обратил внимание на ключевое значение автотрассы, которая связывает Харьков с рядом населенных пунктов севернее города. "Маршрут пролегает от автостанции "Героев Труда" и проходит через Циркуны — Русские Тишки — Борщевую — Слобожанское — Липцы — Веселое — Нескучное", — перечислил эксперт.В районе Великого Бурлука активно работают операторы беспилотников. "Операторы БПЛА 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ уничтожают бронетехнику, автомобильный транспорт и личный состав противника, выявленных в ходе воздушной разведки", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, удары наносятся по целям, задействованным в подвозе боеприпасов и переброске резервов. "Последовательная работа наших операторов БПЛА нарушает логистику врагу и снижает его возможности по удержанию позиций. Постоянное присутствие беспилотников вынуждает противника менять маршруты и рассредотачивать технику", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.О том, каковы реальные ударные возможности европейских стран НАТО — в материале "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.

