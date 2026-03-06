https://ukraina.ru/20260306/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-pod-plotnym-ognevym-prikrytiem-aviatsii-idut-boi-na-vsekh-uchastkakh-1076450573.html

Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта

Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта

Группировки войск российской армии добились новых тактических успехов.

Подразделения "Север" освободила населенный пункт Бобылевка (Сумская область), "Днепр" — Веселянку (Запорожская область). Кадрами с геолокацией подтвержден контроль значительной части Федоровки Второй (Славянское направление, ДНР), а также продвижение севернее Гришино. Бои идут сразу на нескольких участках фронта – от Сумской и Харьковской областей до Донецкой Народной Республики и Запорожья. Военные сообщают о продвижении на ряде направлений, поражении инфраструктуры и техники противника, а также о работе авиации и средств ПВО.Штурмовые группы группировки "Север" продвинулись одновременно в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье в Сумской области. Там атакованы подразделения механизированной бригады ВСУ и три формирования территориальной обороны. Кроме того, в Харьковской области под удар попали части двух механизированных и мотопехотной бригад, артиллерийское соединение, подразделения нацгвардии, силы теробороны, и бойцы националистического формирования "Кракен". Точечные удары фиксировались возле Печенегов, Циркунов, Мартового, Борщевой, Графского, Симоновки и Анискино.Тг-канал "Северный ветер" сообщил о продвижении на 350 метров в Сумской зоне безопасности на 10 участках. Штурмовыми подразделениями 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса освобождено село Бобылевка (Глуховский район). Это уже пятый населенный пункт в районе Белоберезовского плацдарма, из которых выбиты украинские батальоны из состава закарпатской 101-й отдельной бригады территориальной обороны. Кстати, в этих проходит самая короткая автомобильная дорога на Киев.Группировка "Запад" укрепила позиции на линии соприкосновения. Боевые действия велись в районах Староверовки, Новоосиново, Самборовки, Грушевки и Болдыревки в Харьковской области. Наши армейские части атаковали силы пяти механизированных бригад ВСУ и одного соединения нацгвардии. Потери украинских формирований по официальным сводкам оборонного ведомства оцениваются примерно в 180 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, три бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.На Купянском направлении ситуация характеризуется позиционным противостоянием, особых существенных изменений на линии фронта не зафиксировано. Как сообщают наши военкоры с места событий, в районе поселка Купянск-Узловой была ликвидирована ВСУшница Мария Бигун, вместе с ее подругами по отряду. Отправка женщин на самые опасные участки фронта стала системной практикой украинского командования. Бойцы 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево. Минобороны России показало кадры из освобожденного поселка, являющегося северными воротами Красного Лимана.С мест поступает информация, что наши штурмовики продолжают зачистку населенного пункта от подвальных опорников и территорию на севере от него. Это не значит, что враг где-то держит оборону — просто проводятся стандартные стабилизационные мероприятия с последующим закреплением. Основные усилия сейчас направлены на выявление и уничтожение укрытий и личного состава противника вокруг поселка в части северного леса и южной дуги лесного массива.Сил и средств у противника на этом участке явно маловато, но с дач Красного Лимана ВСУ устраивают то пешие, то механизированные накаты для прорыва в Дробышево. Но наши войска встречают как положено — жестко и конкретно. В информационной пабликах украинской армии пошли "признательные показания". Сразу несколько сайтов, аффилированных с Генштабом ВСУ, с прискорбием сообщили, что противник смог оттеснить украинские подразделения в лесном массиве севернее Дробышево.По итогам февраля, несмотря на заявления Сырского об отсутствии прогресса у армейских подразделений "Запад", наши бойцы ведут упорное продвижение вдоль берега Северского Донца, формируя широкий охват Красного Лимана с северо-запада. Уточним, что эти сведения подтверждены кадрами с места боев. Так, на рубеже Александровка — Грековка штурмовым группам ВС РФ удалось закрепиться на подступах к Коровьему Яру и завязать бои в центре Александровки. Юго-восточнее силы противника были оттеснены от позиций у Соснового, Яровой, а из Дробышева вообще выбиты, что существенно осложнило оборону подступов к Святогорску.Подразделения "Южной" группировки продвинулись на передовой в Донецкой Народной Республике. Боевые действия велись в районах Алексеево-Дружковки, Липовки, Рай-Александровки, Кондратовки, Никифоровки, а также возле Славянска, Краматорска и Константиновки. Согласно информации военного ведомства, под огневое воздействие попали четыре механизированные и одна горно-штурмовая бригада ВСУ. Противник здесь потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера и 12 автомобилей. Ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы и девять складов с боеприпасами, горючим и материальными ресурсами.Наши бойцы зачистили норы противника на меловом склоне южнее Закотного, а также пробиваются южнее Кривой Луки для перерезания логистики противника. По ВСУ в Калениках плотно работают наши дроноводы и артиллеристы. Согласно кадрам с геолокацией, фактически установлен контроль над Федоровкой Второй.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и закрепились на новых позициях. Бои происходили возле Райского, Золотого Колодезя, Доброполья, Белицкого, Сергеевки и Новониколаевки в ДНР, а также в районе Василевки, Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области. Под плотное огневое воздействие попали соединения четырех механизированных бригад, аэромобильной и пехотной бригад, егерского подразделения, двух штурмовых полков, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Среди потерь противника – до 290 военнослужащих, два танка, пять бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу М777, а также 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.С мест сообщают, что подразделения 79-й бригады ВСУ ушли из Гришино в район Байовского-Щитинивских прудов. В подвалах остались мелкие группы из бригад территориальной обороны, которые не в состоянии вести арьергардные бои. Там же сдались ВСУшники из 225-го штурмового полка "Скала". По их словам, они не видели смысла в сопротивлении из-за бесспорного превосходства российских штурмовиков. Севернее поселка, согласно кадрам с геолокацией, наши бойцы продвинулись на 1,5 км и заняли новые позиции, отбросив врага от окраин Красноармейска.Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Боевые действия велись в районах Гавриловки, Добропасово и Гая в Днепропетровской области, а также возле Любицкого, Воздвижевки, Копаней, Новоселовки и Верхней Терсы в Запорожской области. Под удар попали механизированные, десантно-штурмовые и штурмовые подразделения ВСУ. Потери противника превысили 285 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, две бронированные машины, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155 мм и станция радиоэлектронной борьбы.Части и подразделения группировки "Днепр" улучшили свое положение на тактическом уровне. Боевые действия велись возле населенных пунктов Новоандреевка и Кирово в Запорожской области. В результате ударов по позициям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и 19 автомобилей. Кроме того, ликвидированы три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материального обеспечения.Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии решительно атаковали объекты подготовки и запуска дальних беспилотников, склады боеприпасов, энергетическую и транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах оборонного комплекса Украины. Удары пришлись по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Всего поражение нанесено в 149 районах. Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Ранее сообщалось, что украинские силы предприняли масштабную атаку беспилотниками на Москву и несколько регионов России. За шесть часов системы ПВО уничтожили 167 дронов.Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский анонсировал в рамках договоренностей в Женеве обмен военнопленными 5-6 марта 500 на 500 человек." В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся", - написал он в Telegram-канале. Российский МИД сообщил, что "в результате сложного переговорного процесса 5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих". По данным Минобороны, взамен Украине передали 200 военнопленных ВСУ. Всем вернувшимся на Родину российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Подробнее о ситуации с переговорами - в статье Павла Волкова "Окно возможностей. Может ли состояться сделка с США и Украиной после атаки на Иран?"

