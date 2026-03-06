https://ukraina.ru/20260306/rossiya-i-ssha-vmeste-vystupili-protiv-rezolyutsii-po-ukrainskim-aes---1076453996.html
Россия и США вместе выступили против резолюции по украинским АЭС
06.03.2026
Россия и США вместе выступили против резолюции по украинским АЭС
Россия, Соединенные Штаты и Китай на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступили против резолюции, касающейся ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом 6 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник
За принятие документа, инициированного Канадой и Нидерландами, проголосовали 20 государств. Против выступили четыре страны, включая Россию, США, Китай и Нигер. Еще 10 государств предпочли воздержаться. Резолюция носила название "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине". Примечательно, что против документа проголосовали не только Россия и ее партнеры, но и Соединенные Штаты — главный спонсор киевского режима.
За принятие документа, инициированного Канадой и Нидерландами, проголосовали 20 государств. Против выступили четыре страны, включая Россию, США, Китай и Нигер. Еще 10 государств предпочли воздержаться.
Резолюция носила название "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине".
Примечательно, что против документа проголосовали не только Россия и ее партнеры, но и Соединенные Штаты — главный спонсор киевского режима.