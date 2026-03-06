Россия и США вместе выступили против резолюции по украинским АЭС - 06.03.2026 Украина.ру
Россия и США вместе выступили против резолюции по украинским АЭС
Россия, Соединенные Штаты и Китай на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступили против резолюции, касающейся ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом 6 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2026-03-06T10:10
новости
сша
россия
китай
магатэ
украина
аэс
За принятие документа, инициированного Канадой и Нидерландами, проголосовали 20 государств. Против выступили четыре страны, включая Россию, США, Китай и Нигер. Еще 10 государств предпочли воздержаться. Резолюция носила название "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине". Примечательно, что против документа проголосовали не только Россия и ее партнеры, но и Соединенные Штаты — главный спонсор киевского режима. О других событиях к утру этого дня — в публикации США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу.
новости, сша, россия, китай, магатэ, украина, аэс
Новости, США, Россия, Китай, МАГАТЭ, Украина, АЭС

Запорожская АЭС
Россия, Соединенные Штаты и Китай на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступили против резолюции, касающейся ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом 6 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник
За принятие документа, инициированного Канадой и Нидерландами, проголосовали 20 государств. Против выступили четыре страны, включая Россию, США, Китай и Нигер. Еще 10 государств предпочли воздержаться.
Резолюция носила название "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине".
Примечательно, что против документа проголосовали не только Россия и ее партнеры, но и Соединенные Штаты — главный спонсор киевского режима.
О других событиях к утру этого дня — в публикации США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
