Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
Под Купянском российские операторы дронов достигли впечатляющего результата — уничтожен целый взвод самоходных артиллерийских установок ВСУ. Контрбатарейная борьба выходит на новый уровень. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин сообщил о весомых успехах российских операторов БПЛА под Купянском. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.По его словам, контрбатарейная борьба ВС РФ становится все эффективнее. "Контрбатарейная борьба с использованием дронов-камикадзе становится все более активной и приносит ощутимые преимущества подразделениям российской армии", — пояснил Алехин.Он также отметил, что ВСУ пытаются применять авиацию, но это не меняет ситуацию. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — добавил собеседник.Уничтожение артиллерии и потеря позиций в городе серьезно осложняют положение украинских войск на этом направлении, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в Харьковской области — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.
Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы

Под Купянском российские операторы дронов достигли впечатляющего результата — уничтожен целый взвод самоходных артиллерийских установок ВСУ. Контрбатарейная борьба выходит на новый уровень. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин сообщил о весомых успехах российских операторов БПЛА под Купянском. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.
По его словам, контрбатарейная борьба ВС РФ становится все эффективнее. "Контрбатарейная борьба с использованием дронов-камикадзе становится все более активной и приносит ощутимые преимущества подразделениям российской армии", — пояснил Алехин.
Он также отметил, что ВСУ пытаются применять авиацию, но это не меняет ситуацию. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — добавил собеседник.
Уничтожение артиллерии и потеря позиций в городе серьезно осложняют положение украинских войск на этом направлении, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации в Харьковской области — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.
КупянскРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинВС РФСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОсводка СВОСпецоперациявойнавойна на Украинекупянск новостиКупянское направлениевоенныйвоенный эксперт
 
Лента новостейМолния