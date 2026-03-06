https://ukraina.ru/20260306/vzvod-sau-gvozdika-vsu-sgorel-pod-kupyanskom-ekspert-pro-novyy-uroven-kontrbatareynaya-borby-1076447865.html

Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы

Под Купянском российские операторы дронов достигли впечатляющего результата — уничтожен целый взвод самоходных артиллерийских установок ВСУ. Контрбатарейная борьба выходит на новый уровень. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Алехин сообщил о весомых успехах российских операторов БПЛА под Купянском. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.По его словам, контрбатарейная борьба ВС РФ становится все эффективнее. "Контрбатарейная борьба с использованием дронов-камикадзе становится все более активной и приносит ощутимые преимущества подразделениям российской армии", — пояснил Алехин.Он также отметил, что ВСУ пытаются применять авиацию, но это не меняет ситуацию. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — добавил собеседник.Уничтожение артиллерии и потеря позиций в городе серьезно осложняют положение украинских войск на этом направлении, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в Харьковской области — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.

