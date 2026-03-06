https://ukraina.ru/20260306/pvo-nochyu-sbila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1076452445.html
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией - 06.03.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-06T07:56
2026-03-06T07:56
2026-03-06T07:56
сво
спецоперация
россия
крым
воронежская область
михаил развожаев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 56 уничтожили над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Чёрным морем."Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на пятницу сообщал об атаке ВСУ и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор уточнил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.Для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки ВСУ в городе открыли "горячую линию", сообщила прокуратура.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что дроны ВСУ атаковали людей у магазина в Алешках, два человека погибли, 12 ранены.О других атаках - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
крым
воронежская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, крым, воронежская область, михаил развожаев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Воронежская область, Михаил Развожаев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 56 уничтожили над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Чёрным морем.
"Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на пятницу сообщал об атаке ВСУ и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор уточнил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.
Для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки ВСУ в городе открыли "горячую линию", сообщила прокуратура.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что дроны ВСУ атаковали людей у магазина в Алешках, два человека погибли, 12 ранены.