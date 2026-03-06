ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/pvo-nochyu-sbila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1076452445.html
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией - 06.03.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-06T07:56
2026-03-06T07:56
сво
спецоперация
россия
крым
воронежская область
михаил развожаев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 56 уничтожили над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Чёрным морем."Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на пятницу сообщал об атаке ВСУ и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор уточнил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.Для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки ВСУ в городе открыли "горячую линию", сообщила прокуратура.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что дроны ВСУ атаковали людей у магазина в Алешках, два человека погибли, 12 ранены.О других атаках - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
крым
воронежская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, крым, воронежская область, михаил развожаев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Воронежская область, Михаил Развожаев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией

07:56 06.03.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 56 уничтожили над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Чёрным морем.
"Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на пятницу сообщал об атаке ВСУ и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор уточнил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.
Для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки ВСУ в городе открыли "горячую линию", сообщила прокуратура.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что дроны ВСУ атаковали людей у магазина в Алешках, два человека погибли, 12 ранены.
О других атаках - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияКрымВоронежская областьМихаил РазвожаевВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25Главное за ночь 6 марта
08:00Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
07:56ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
07:28США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу
06:50Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине
06:40Европа ждёт обрушения России. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг нее
06:30Американская парадигма: ястребы Трампа могут потерять традиционную с конца XX века вотчину республиканцев
06:20ЧП им. коалиции Эпштейна: как война в Персидском заливе изменила цены на энергию
06:10Прорыв обороны под Красным Лиманом: Алехин рассказал, как ВС РФ выбили ВСУ из Дробышево
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта
05:40Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом"
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
Лента новостейМолния