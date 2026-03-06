https://ukraina.ru/20260306/pvo-nochyu-sbila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1076452445.html

ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 марта телеграм-канал Украина.ру

Из них 56 уничтожили над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Чёрным морем."Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на пятницу сообщал об атаке ВСУ и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор уточнил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.Для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки ВСУ в городе открыли "горячую линию", сообщила прокуратура.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что дроны ВСУ атаковали людей у магазина в Алешках, два человека погибли, 12 ранены.О других атаках - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

