Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России

Иран, Венесуэла, Китай и Россия — это страны из клуба движущей силы многополярного мира. Сначала "отключили" Венесуэлу, теперь взялись за Иран. Следующей в списке может оказаться Россия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин

Журналист спросил, есть ли для России выгода от конфликта через рост цен на нефть. "Я думаю, здесь ничего хорошего нет [для нас]. Во-первых, те небольшие дивиденды, которые мы получим за рост цен на газ и нефть, потом отобьются", — заявил Савин."Во-вторых, у России сейчас нет обширного рынка для продажи этих ресурсов, в том числе у нас ограниченный танкерный флот, что затрудняет снабжение всех желающих", — пояснил эксперт.Также важно учитывать, что, если Иран проиграет, США поступят с ним так же, как с Венесуэлой. И если вся иранская нефть попадет под американский контроль, это не сулит России ничего хорошего, заявил Савин.Также аналитик указал на гуманитарный кризис и стратегический аспект, добавив, что Иран, Венесуэла, Китай и Россия — это страны из клуба движущей силы многополярного мира. "Венесуэлу "отключили", на очереди Иран. А дальше — США, наверное, и за нас возьмутся: продолжат ослаблять через Украину и/или додавят санкциями", — резюмировал собеседник Украина.ру.

