Европа ждёт обрушения России. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг нее

В экспертном сообществе обсуждают, кому необходимо продолжение войны на Украине и на что рассчитывают европейские политики и транснациональные корпорации. Думают и о том, насколько реалистичны эти расчёты.

Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко считает, что сегодня можно говорить о кризисе Европы и о том, что там военные соображения начинают доминировать над экономической целесообразностью – "война начинает диктовать свои условия".Евросоюзу нужны новые ресурсы, европейские политики считают, что эти ресурсы лежат только на Востоке, на территории стран бывшего СССР, это понятно, отметил эксперт.Он добавил, что понятно и то, что ЕС очень выгодна война между Украиной и РФ, поскольку европолитики считали, что "Россия таким образом ослабнет, война на Украине приведет к внутренним трансформациям в РФ, "к падению режима Путина, к возможным гражданской войне или к новым гражданским конфликтам и, соответственно, к тому, что в результате Россия как государство рухнет – и все ресурсы России станут ресурсами, доступными для Европейского Союза".Этого не произошло. И сейчас Трамп настаивает на том, что войну на Украине необходимо закончить – "но это не в планах европейцев, европейцы потратились и не получили ничего взамен, и они готовы еще больше потратить для того, чтобы война не заканчивалась", подчеркнул Бондаренко.По его словам, в ЕС уверены, что если продолжать войну руками украинцев, то режим Путина в РФ развалится, тогда Европа заберет "своё". Так что деньги на продолжение бойни европейцы и заинтересованные транснациональные корпорации (ТНК) Киеву дадут.Конечно, в Европе есть и свои "возмутители спокойствия" – Венгрия, Словакия, Чехия. И количество таких "возмутителей", не во всем согласных с общей линией, будет увеличиваться. В общем, "в Европе намечаются несколько линий поведения, которые могут обратиться в линии раскола".Но могут и не обратиться, время покажет. А европейские страны-ястребы вроде Франции и Британии должны понимать, что если они разместят на территории Украины ядерное оружие и этим оружием будет нанесен удар по РФ, то в ответ Россия ударит не по Украине, а по тем, кому принадлежит это оружие, во всяком случае, это вполне возможно, считает Бондаренко.Политолог предположил, что Европа теоретически может передать Киеву не само ядерное оружие, но технологии для его производства, чтобы Киев мог произвести хотя бы "грязную бомбу". Но это - теоретически. Но практике те же США и Китай не разрешат Украине стать членом ядерного клуба.А пока итогом четырех лет конфликта можно считать полную утрату Украиной независимости, подчеркнул Бондаренко. Он пояснил: 20 процентов украинской территории контролирует РФ, оставшаяся часть является колонией Запада – в общем, "сегодня Украина не имеет своих суверенных прав как государство", от этого государства осталась одна атрибутика.Даже численность населения Украины восстановить будет уже невозможно, сюда будут завозить работников из других стран, будет меняться этнический состав населения."Плюс ко всему, закладываются такие мины замедленного действия, которые могут в перспективе привести и к гражданской войне, и к другим потрясениям", - предостерег Бондаренко.Обсуждают эксперты и возможные последствия для киевского режима продолжающейся войны в Иране — которую Трамп считает не войной, но крупной военной операцией. Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что цели Трампа в этой войне вообще сложно понять, скорее всего, его втянул в авантюру лидер Израиля Нетаньяху, который и спровоцировал этот конфликт.Так думает не только Мураев. Вынужденно покинувший страну украинский историк, журналист и блогер Максим Равреба отметил в своем телеграм-канале, что в данном случае "Израиль показал себя местечковым гопником и бандюком с массива - мелким, злопамятным и мстительным".Но блогер при этом не стал исключать и такого вполне возможного, согласимся, варианта, что инициатором всё же мог быть и другой игрок.В свою очередь, Мураев считает, что втянутый в авантюру Трамп может свернуть участие США в этой войне в любую секунду, но сделает ли он это – приходится только гадать.Пока мы видим, что конфликт привел к росту цен на энергоносители, это выгодно США и РФ, но очень невыгодно Европе и Китаю, рассказал политик.По его словам, в создавшейся ситуации европейцы либо начнут отменять санкционное давление на РФ с целью покупки энергоносителей, либо столкнутся с серьезными внутренними проблемами. Это в том случае, если конфликт будет затяжным.Для граждан Украины затягивание иранского кризиса тоже будет вполне ощутимо. Как заявил основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин,цены на бензин и дизель на Украине могут вырасти до 100-150 гривен за литр, если Ормузский пролив останется закрытым.По его мнению, которое приводит в своём телеграм-канале издание "Страна.ua", США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов, и цена остановится на 100 гривнах за литр. При этом даже в случае открытия Ормузского пролива цены могут снизиться лишь примерно до 80 гривен за литр, а прежней цены в 60 гривен за литр уже не будет.При этом вероятен дефицит топлива в стране, считает депутат Верховной Рады Руслан Горбенско. По его мнению, это связано с тем, что импортёрам нужно время для перестройки логистики и поиска новых поставщиков.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – На переговоры надежды мало. На эту тему – На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украину превратят в лунный пейзаж". Эксперты и политики о будущем страны и мира

