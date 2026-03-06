Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/tramp-naznachit-glavu-irana-i-grozit-kube-sobytiya-5-marta-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1076451927.html
Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 06.03.2026 Украина.ру
Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор ключевых событий в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 6 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-06T05:03
2026-03-06T05:10
новости
украина
владимир зеленский
венгрия
виктор орбан
словакия
роберт фицо
сша
дональд трамп
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_0:74:2895:1702_1920x0_80_0_0_58305f15fdbae10d825721b61c6a0193.jpg
🟦 На Украине рассказывают о выгоде высоких цен, а тамошние чиновники плачутся, как скучают по фронту (правда из кабинетов);🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский же сегодня показал просто мастер-класс дипломатии — напрямую угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;🟦 Мало того, что это вызвало ярость не только самого Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но возмутило даже и венгерскую оппозицию;🟦 Так ещё и получив "ответку" в виде задержания украинских инкассаторов в Будапеште, киевский МИД позвал на помощь ЕС;🟦 Пока президент США Дональд Трамп начинает откровенно раздражаться медлительностью Зеленского, тот рассказывает, как послал специалистов ПВО в помощь странам Залива;🟦 Трамп также заявил о намерении лично назначить главу Ирана, "как это было в Венесуэле", и грозит Кубе, хотя ситуация со снабжением боеприпасами у американских военных весьма тревожная;🟦 Иран же, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает наносить ощутимые удары по экономической системе Ближнего Востока;🟦 МИД Ирана вообще заявляет, что готов и ждёт сухопутного американского вторжения.Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке в материале Владимира Скачко - Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
словакия
сша
иран
куба
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_ff5e8b62043f988cfbcc14e3c9bce6b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, венгрия, виктор орбан, словакия, роберт фицо, сша, дональд трамп, иран, удар по ирану, война в иране, куба, ес, мид, ближний восток
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Венгрия, Виктор Орбан, Словакия, Роберт Фицо, США, Дональд Трамп, Иран, удар по Ирану, война в Иране, Куба, ЕС, МИД, Ближний Восток

Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

05:03 06.03.2026 (обновлено: 05:10 06.03.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Обзор ключевых событий в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 6 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 На Украине рассказывают о выгоде высоких цен, а тамошние чиновники плачутся, как скучают по фронту (правда из кабинетов);
🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский же сегодня показал просто мастер-класс дипломатии — напрямую угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;
🟦 Мало того, что это вызвало ярость не только самого Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но возмутило даже и венгерскую оппозицию;
🟦 Так ещё и получив "ответку" в виде задержания украинских инкассаторов в Будапеште, киевский МИД позвал на помощь ЕС;
🟦 Пока президент США Дональд Трамп начинает откровенно раздражаться медлительностью Зеленского, тот рассказывает, как послал специалистов ПВО в помощь странам Залива;
🟦 Трамп также заявил о намерении лично назначить главу Ирана, "как это было в Венесуэле", и грозит Кубе, хотя ситуация со снабжением боеприпасами у американских военных весьма тревожная;
🟦 Иран же, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает наносить ощутимые удары по экономической системе Ближнего Востока;
🟦 МИД Ирана вообще заявляет, что готов и ждёт сухопутного американского вторжения.
Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке в материале Владимира Скачко - Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВенгрияВиктор ОрбанСловакияРоберт ФицоСШАДональд ТрампИранудар по Иранувойна в ИранеКубаЕСМИДБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
04:15Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
04:05У США за неделю боевых действий с Ираном истощились запасы ракет — WSJ
04:00Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
03:39В Будапеште задержали автомобили инкассаторской службы госбанка Украины
03:19Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
02:56В числе раненых в результате атаки ВСУ на Севастополь ребёнок и пожилой мужчина — губернатор
02:41Губернатор уточнил информацию о последствиях атаки ВСУ на Севастополь
02:26Глупых ограничительных правил прошлых войн больше не будет, боеприпасов против Ирана хватает — Хегсет
01:56Военная сводка за 5 марта от канала "Дневник десантника"
23:53На границе Ирака и Ирана предположительно сбит американский самолет
23:35Фицо: Зеленский перешел "красные линии" угрозами в адрес Орбана, ЕС должен дистанцироваться
Лента новостейМолния