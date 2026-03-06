https://ukraina.ru/20260306/tramp-naznachit-glavu-irana-i-grozit-kube-sobytiya-5-marta-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1076451927.html
Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор ключевых событий в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 6 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 На Украине рассказывают о выгоде высоких цен, а тамошние чиновники плачутся, как скучают по фронту (правда из кабинетов);🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский же сегодня показал просто мастер-класс дипломатии — напрямую угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;🟦 Мало того, что это вызвало ярость не только самого Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но возмутило даже и венгерскую оппозицию;🟦 Так ещё и получив "ответку" в виде задержания украинских инкассаторов в Будапеште, киевский МИД позвал на помощь ЕС;🟦 Пока президент США Дональд Трамп начинает откровенно раздражаться медлительностью Зеленского, тот рассказывает, как послал специалистов ПВО в помощь странам Залива;🟦 Трамп также заявил о намерении лично назначить главу Ирана, "как это было в Венесуэле", и грозит Кубе, хотя ситуация со снабжением боеприпасами у американских военных весьма тревожная;🟦 Иран же, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает наносить ощутимые удары по экономической системе Ближнего Востока;🟦 МИД Ирана вообще заявляет, что готов и ждёт сухопутного американского вторжения.Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке в материале Владимира Скачко - Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм.
05:03 06.03.2026 (обновлено: 05:10 06.03.2026)
🟦 На Украине рассказывают о выгоде высоких цен, а тамошние чиновники плачутся, как скучают по фронту (правда из кабинетов);
🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский же сегодня показал просто мастер-класс дипломатии — напрямую угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;
🟦 Мало того, что это вызвало ярость не только самого Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но возмутило даже и венгерскую оппозицию;
🟦 Так ещё и получив "ответку" в виде задержания украинских инкассаторов в Будапеште, киевский МИД позвал на помощь ЕС;
🟦 Пока президент США Дональд Трамп начинает откровенно раздражаться медлительностью Зеленского, тот рассказывает, как послал специалистов ПВО в помощь странам Залива;
🟦 Трамп также заявил о намерении лично назначить главу Ирана, "как это было в Венесуэле", и грозит Кубе, хотя ситуация со снабжением боеприпасами у американских военных весьма тревожная;
🟦 Иран же, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает наносить ощутимые удары по экономической системе Ближнего Востока;
🟦 МИД Ирана вообще заявляет, что готов и ждёт сухопутного американского вторжения.
Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке в материале Владимира Скачко - Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.