https://ukraina.ru/20260306/tramp-naznachit-glavu-irana-i-grozit-kube-sobytiya-5-marta-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1076451927.html

Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 06.03.2026 Украина.ру

Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Обзор ключевых событий в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 6 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-06T05:03

2026-03-06T05:03

2026-03-06T05:10

новости

украина

владимир зеленский

венгрия

виктор орбан

словакия

роберт фицо

сша

дональд трамп

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_0:74:2895:1702_1920x0_80_0_0_58305f15fdbae10d825721b61c6a0193.jpg

🟦 На Украине рассказывают о выгоде высоких цен, а тамошние чиновники плачутся, как скучают по фронту (правда из кабинетов);🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский же сегодня показал просто мастер-класс дипломатии — напрямую угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;🟦 Мало того, что это вызвало ярость не только самого Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но возмутило даже и венгерскую оппозицию;🟦 Так ещё и получив "ответку" в виде задержания украинских инкассаторов в Будапеште, киевский МИД позвал на помощь ЕС;🟦 Пока президент США Дональд Трамп начинает откровенно раздражаться медлительностью Зеленского, тот рассказывает, как послал специалистов ПВО в помощь странам Залива;🟦 Трамп также заявил о намерении лично назначить главу Ирана, "как это было в Венесуэле", и грозит Кубе, хотя ситуация со снабжением боеприпасами у американских военных весьма тревожная;🟦 Иран же, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает наносить ощутимые удары по экономической системе Ближнего Востока;🟦 МИД Ирана вообще заявляет, что готов и ждёт сухопутного американского вторжения.Подробнее о текущей ситуации на Ближнем Востоке в материале Владимира Скачко - Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

венгрия

словакия

сша

иран

куба

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, венгрия, виктор орбан, словакия, роберт фицо, сша, дональд трамп, иран, удар по ирану, война в иране, куба, ес, мид, ближний восток