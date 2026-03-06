Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260306/1044114723.html
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив - 06.03.2026 Украина.ру
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
Львовское Успенское Ставропигийное братство было создано в 1572 году, а уже 7 марта 1573 года приехавший из Москвы Иван Фёдоров, основал при нём типографию. Здание типографии, в формах XVIII века, сохранилась и ныне. Действительно ли переезд первопечатника на территорию Речи Посполитой был следствием преследований на родине?
2026-03-06T08:00
2026-03-06T08:00
история
россия
украина
речь посполитая
великое княжество литовское
иван грозный
история
история украины
xvi век
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042924087_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_dd2dee1af3667681f35bbcb8ad8faafd.jpg
Происхождение Фёдорова точно неизвестно, сведения о нём фрагментарны. Родился он скорее всего до 1520 года. Подписывался как "Иван Фёдоров (Фёдорович) Московский (печатник с Москвы)", но был ли русским по происхождению – вопрос.Первые достоверные сообщения касаются его учёбы в Краковском университете в 1532-34 годах. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что человек это был непростой, достаточно образованный чтобы поступить в университет и осилить учёбу, знающий, как минимум, польский, древнегереческий и латынь. В университете он приобрёл звание бакалавра "свободных искусств" (что означает – окончил базовый курс университета). Данных о получении им магистерской степени нет.Тридцать лет спустя, в 1563 году, Фёдоров внезапно всплывает в Москве – прямо сразу в качестве главы созданного царём Иваном Васильевичем (будущим Грозным) Печатного двора. К этому времени он уже какое-то время там жил и стал дьяконом церкви Николы Гостунского, что на Ивановской площади в Кремле.Типографию построили в Китай городе рядом с Николо-Греческим монастырём (часть строений монастыря существует и сейчас на названной в его честь Никольской улице). Тут была создана первая датированная русская книга – "Апостол". Вообще в Москве и до этого был Печатный двор, но его продукция в литературе именуется "анонимной" – имена составителей и даты работы остались неизвестными. А вот работа над "Апостолом" документирована – началась 29 апреля 1563 года и была закончена 11 марта 1564 года (по старому стилю – 1 марта, в XVI веке разница между старым и новым стилями была иной, чем в XX). Книга была настоящим произведением искусства с 48 иллюстрациями и ценным историческим источником благодаря послесловию.Несмотря на поддержку царя, а точнее – именно благодаря её, жизнь печатников не была простой. Просто потому, что работа Печатного двора означала непосредственное вмешательство царя в дела церковной иерархии.Для того, чтобы напечатать книгу надо подготовить текст – выправить грамматические и фактологические ошибки. Для этого надо было сверять тексты. Сама по себе сверка и выбор основного варианта отражалась на положении тех или иных иерархов, да и на всей службе. Не будем забывать, что только недавно церковь сотрясала борьба иосифлян и нестяжателей, в частности под каток этой борьбы попал известный просветитель Св. Максим Грек, обвинённый в ереси и сосланный в Кирило-Белозёрский монастырь именно за "порчу" (в смысле – сверку с греческими вариантами) богослужебных книг. А в XVII веке сверка, предпринятая патриархом Никоном, привела к Расколу, не преодолённому и по сей день.Это не говоря об истинно средневековых интригах в окружении царя, где такой доверенный человек как Фёдоров обязан был ежеминутно принимать соответствующее расстановке сил положение…Удивительно ли, что при таких вводных Печатный двор сгорел, а Фёдоров, вместе со своим другом и соратником Петром Мстиславцем, "сделали ноги"?Сам Иван Фёдоров объяснял потом, что ударился в бега "вследствие великих бед, часто случавшихся с нами не из-за самого русского государя, но из-за многих начальников, и церковных начальников, и учителей, которые нас по причине зависти во многих ересях обвиняли, желая благо во зло превратить и Божие дело окончательно погубить".Бежали они в Литву, где, как показал опыт князя Андрея Курбского, совершившего такой манёвр в 1564 году, высокопоставленных русских очень даже привечают.Польский король Сигизмунд Август и гетман Великого княжества Литовского Григорий Ходкевич, действительно встретили беглецов с распростёртыми объятиями.Уже в 1569 году в городе Заблудове, благодаря поддержке Ходкевича, было напечатано "Учительное Евангелие" — сборник бесед и поучений из византийской, болгарской и древнерусской литературы. После этого Мстиславец поехал Вильно, где основал новую типографию. Фёдоров же напечатал в 1570 году "Псалтирь с Часословцем", а осенью 1572 года отправился во Львов. Причиной, якобы, было то, что магнат посоветовал ему взяться за ум и заняться каким-то делом – печать книг, не смотря на их сказочную дороговизну, в качестве источника доходов не воспринималась. Не столько из-за отсутствия рынка (он-то как раз был), сколько из-за специфического восприятия литературы в православной среде – в основной массе она была религиозная и переписывание книг воспринималось как монашеский подвиг. Слава пресловутой библиотеки Ивана Грозного объяснялась в том числе тем, что по его приказу собирались и составлялись книги не только религиозные, но и светские.Во Львове, не смотря на наличие большой православной общины (более трети населения города) найти поддержку ему оказалось трудно – средства были выделены не шляхтой и священниками, а православными мастерами местных цехов.Казалось бы, всё логично и последовательно – из-за преследований на родине Иван Фёдоров бежит в Литву, находит поддержку сначала у магнатерии, потом – у православного братства… Если бы не совпадения.А совпадений у нас много.В 1565 году Иван Грозный ввёл опричнину, которая была ответом на выявленную в ходе Ливонской войны низкую эффективность армии и оппозиционность боярской аристократии военным планам царя.В 1566 году Фёдоров бежит в Литву, а тем временем в Москве проходит Земский собор, которые отвергает предложенные Польшей предложения о мире (эпизод начатой в 1558 году Ливонской войны).Пока всё понятно – Фёдоров напуган репрессиями (это ничего, что они направлены против врагов царя, а значит и самого Фёдорова?) и бежит туда, где его точно примут. Фёдоров – не князь, но он близкий сотрудник Ивана Васильевича. Согласитесь – в таком контексте "распростёртые объятия" польского царя смотрятся несколько иначе? Равно как и деятельность первопечатника, направленная на улучшение имиджа короля среди православных.Но в июле 1572 года последний из Ягеллонов умирает и в Польше начинается возня, связанная с выборами короля. Переезд Фёдорова во Львов явно связан с этим моментом…Появление в руках Львовского братства такого инструмента как типография совпадает с любопытным поворотом – в выборах короля принял участие… Иван Грозный! Причём не корысти ради, а токмо волею позвавшей его на царствование польской шляхты.Действительно – оказалось, что русский царь в Речи Посполитой необычайно популярен (несмотря на войну). Небогатая шляхта воспринимала Ивана Грозного как защитника прав дворянства перед лицом аристократии и надеялась, что русский царь взнуздает и польскую магнатерию. Иван придёт – порядок наведёт. Достоинства русского царя превозносил, в частности, литовский дипломат Михалон Литвин (католик, кстати).Также следует отметить, что в это время Иван Грозный отменяет опричнину и русская армия наносит поражение крымским татарам в битве при Молодях. В Польше и Литве, чьи земли регулярно разорялись крымцами, эта новость должна была вызвать определённое воодушевление и ещё больше повысить авторитет Ивана.Ну и возникает вопрос – в пользу какого кандидата на пост польского короля могла бы работать типография Львовского православного братства? А в каких отношениях с этим кандидатом находился сам первопечатник (см. цитату выше)? То-то же!Справедливости ради следует отметить, что большинство историков полагает шансы Грозного на выборах незначительными и, соответственно, сами намерения несерьёзными. Действительно, трудно представить себе, как бы в одной державе сочетались самодержавие и liberum veto. Зато деградация общественного устройства России до уровня магнатской олигархии и шляхетской анархии под властью Владислава IV, претендовавшего на русский трон во втором десятилетии XVII века, представляется довольно легко.Королём Польши непродолжительное время пробыл Генрих Валуа, который тайно бежал из страны с тем, чтобы занять французский престол (на котором и был благополучно зарезан). В 1576 году на польский престол взошёл ревностный католик и талантливый полководец Стефан Баторий.Однако и при новой власти Фёдоров продолжает работу во Львове и только в 1579 году вдруг всё бросает и едет в Острог к князю Константину Острожскому. В качестве причины отъезда обычно называются какие-то финансовые проблемы. Типография действительно была заложена, но…Вспомним военно-политический контекст. Как раз в 1579 году ход Ливонской войны изменился. С одной стороны, в войну вступил Баторий, которому сразу же удалось взять Полоцк, с другой стороны, против России выступила Швеция. Где в это время находится Фёдоров, понятно на кого работавший перед этим? На даче у богатого и влиятельного, обладающего немалой военной силой православного магната.В январе 1582 года, так и не взяв Псков, Баторий вынужден заключить Ям-Запольское перемирие. И тут же, как чёртик из табакерки, Фёдоров возникает во Львове.Уже в следующем году он умирает в весьма почтенном для своего времени возрасте – скорее всего хорошо за 70 лет.Разумеется, представленная модель – чистой воды конспирология, которую, к тому же, принципиально подтвердить невозможно ("шифровки из центра", если они и были, наверняка не сохранились). Традиционная модель, связанная с финансовыми моментами, разъезды Фёдорова объясняет ничуть не хуже. Однако она, как мы упомянули, мало соответствует средневековым реалиям – люди тогда мыслили иначе. Да и связь действий Фёдорова с изменениями политического курса Ивана Грозного тоже налицо.В конце концов, средневековье – время совершенно удивительных политических интриг и зарождения спецслужб, ещё не ставших институтами (хотя кем как не спецслужбой были иезуиты?), но уже очень влиятельных. Об интригах мы многое знаем из жизнеописания монархов (кстати, мать Генриха Валуа – Екатерина Медичи, от самой фамилии дрожь пробивает), причём русские монархи своим европейским коллегам ничем не уступали. А значит и версия об Иване Фёдорове как о суперагенте Ивана Грозного в тылу поляков имеет право на существование.
https://ukraina.ru/20191218/1026042216.html
https://ukraina.ru/20260202/1043132080.html
https://ukraina.ru/20230125/1042925009.html
https://ukraina.ru/20240311/1053794224.html
https://ukraina.ru/20240302/1026885661.html
россия
украина
речь посполитая
великое княжество литовское
львов
польша
московское царство
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042924087_0:0:2443:1832_1920x0_80_0_0_52b395a0d46a5dbc44ae55a2a7ec7f36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, речь посполитая, великое княжество литовское, иван грозный, история, история украины, xvi век, выборы, львов, православие, польша, московское царство, книги
История, Россия, Украина, Речь Посполитая, Великое княжество Литовское, Иван Грозный, История, история Украины, XVI век, выборы, Львов, Православие, Польша, Московское царство, книги

Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив

08:00 06.03.2026
 
© Василий Стоякин
© Василий Стоякин
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Львовское Успенское Ставропигийное братство было создано в 1572 году, а уже 7 марта 1573 года приехавший из Москвы Иван Фёдоров, основал при нём типографию. Здание типографии, в формах XVIII века, сохранилась и ныне. Действительно ли переезд первопечатника на территорию Речи Посполитой был следствием преследований на родине?
Происхождение Фёдорова точно неизвестно, сведения о нём фрагментарны. Родился он скорее всего до 1520 года. Подписывался как "Иван Фёдоров (Фёдорович) Московский (печатник с Москвы)", но был ли русским по происхождению – вопрос.
Первые достоверные сообщения касаются его учёбы в Краковском университете в 1532-34 годах. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что человек это был непростой, достаточно образованный чтобы поступить в университет и осилить учёбу, знающий, как минимум, польский, древнегереческий и латынь. В университете он приобрёл звание бакалавра "свободных искусств" (что означает – окончил базовый курс университета). Данных о получении им магистерской степени нет.
Тридцать лет спустя, в 1563 году, Фёдоров внезапно всплывает в Москве – прямо сразу в качестве главы созданного царём Иваном Васильевичем (будущим Грозным) Печатного двора. К этому времени он уже какое-то время там жил и стал дьяконом церкви Николы Гостунского, что на Ивановской площади в Кремле.
Типографию построили в Китай городе рядом с Николо-Греческим монастырём (часть строений монастыря существует и сейчас на названной в его честь Никольской улице). Тут была создана первая датированная русская книга – "Апостол". Вообще в Москве и до этого был Печатный двор, но его продукция в литературе именуется "анонимной" – имена составителей и даты работы остались неизвестными. А вот работа над "Апостолом" документирована – началась 29 апреля 1563 года и была закончена 11 марта 1564 года (по старому стилю – 1 марта, в XVI веке разница между старым и новым стилями была иной, чем в XX). Книга была настоящим произведением искусства с 48 иллюстрациями и ценным историческим источником благодаря послесловию.
Несмотря на поддержку царя, а точнее – именно благодаря её, жизнь печатников не была простой. Просто потому, что работа Печатного двора означала непосредственное вмешательство царя в дела церковной иерархии.
18 декабря 2019, 16:05
Бытие и смерть первопечатника Ивана ФедороваС пыльной библиотечной полки львовского Музея искусства старинной украинской книги ни с того ни с сего вдруг с грохотом упал древний требник. Когда работница музея подошла к нему и наклонилась, чтобы поднять, у неё засосало под ложечкой - книга раскрылась на странице со зловещим в сложившихся обстоятельствах заглавием - «Погребение»
Для того, чтобы напечатать книгу надо подготовить текст – выправить грамматические и фактологические ошибки. Для этого надо было сверять тексты. Сама по себе сверка и выбор основного варианта отражалась на положении тех или иных иерархов, да и на всей службе. Не будем забывать, что только недавно церковь сотрясала борьба иосифлян и нестяжателей, в частности под каток этой борьбы попал известный просветитель Св. Максим Грек, обвинённый в ереси и сосланный в Кирило-Белозёрский монастырь именно за "порчу" (в смысле – сверку с греческими вариантами) богослужебных книг. А в XVII веке сверка, предпринятая патриархом Никоном, привела к Расколу, не преодолённому и по сей день.
Это не говоря об истинно средневековых интригах в окружении царя, где такой доверенный человек как Фёдоров обязан был ежеминутно принимать соответствующее расстановке сил положение…
Удивительно ли, что при таких вводных Печатный двор сгорел, а Фёдоров, вместе со своим другом и соратником Петром Мстиславцем, "сделали ноги"?
Сам Иван Фёдоров объяснял потом, что ударился в бега "вследствие великих бед, часто случавшихся с нами не из-за самого русского государя, но из-за многих начальников, и церковных начальников, и учителей, которые нас по причине зависти во многих ересях обвиняли, желая благо во зло превратить и Божие дело окончательно погубить".
Бежали они в Литву, где, как показал опыт князя Андрея Курбского, совершившего такой манёвр в 1564 году, высокопоставленных русских очень даже привечают.
Польский король Сигизмунд Август и гетман Великого княжества Литовского Григорий Ходкевич, действительно встретили беглецов с распростёртыми объятиями.
Ян III Собеский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
2 февраля, 08:00История
Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна СобескогоЯн Собеский известен как "спаситель Европы", прославившийся в победоносной битве с турками под стенами Вены. Однако путь к власти был долгим и трудным. 2 февраля 1676 года он был наконец увенчан короной, хотя королём Польши его избрали ещё в мае 1674-го
Уже в 1569 году в городе Заблудове, благодаря поддержке Ходкевича, было напечатано "Учительное Евангелие" — сборник бесед и поучений из византийской, болгарской и древнерусской литературы. После этого Мстиславец поехал Вильно, где основал новую типографию. Фёдоров же напечатал в 1570 году "Псалтирь с Часословцем", а осенью 1572 года отправился во Львов. Причиной, якобы, было то, что магнат посоветовал ему взяться за ум и заняться каким-то делом – печать книг, не смотря на их сказочную дороговизну, в качестве источника доходов не воспринималась. Не столько из-за отсутствия рынка (он-то как раз был), сколько из-за специфического восприятия литературы в православной среде – в основной массе она была религиозная и переписывание книг воспринималось как монашеский подвиг. Слава пресловутой библиотеки Ивана Грозного объяснялась в том числе тем, что по его приказу собирались и составлялись книги не только религиозные, но и светские.
Во Львове, не смотря на наличие большой православной общины (более трети населения города) найти поддержку ему оказалось трудно – средства были выделены не шляхтой и священниками, а православными мастерами местных цехов.
Казалось бы, всё логично и последовательно – из-за преследований на родине Иван Фёдоров бежит в Литву, находит поддержку сначала у магнатерии, потом – у православного братства… Если бы не совпадения.
А совпадений у нас много.
В 1565 году Иван Грозный ввёл опричнину, которая была ответом на выявленную в ходе Ливонской войны низкую эффективность армии и оппозиционность боярской аристократии военным планам царя.
В 1566 году Фёдоров бежит в Литву, а тем временем в Москве проходит Земский собор, которые отвергает предложенные Польшей предложения о мире (эпизод начатой в 1558 году Ливонской войны).
25 января 2023, 18:00История
Две армии лучше одной: необычная военная реформа Ивана Грозного
Пока всё понятно – Фёдоров напуган репрессиями (это ничего, что они направлены против врагов царя, а значит и самого Фёдорова?) и бежит туда, где его точно примут. Фёдоров – не князь, но он близкий сотрудник Ивана Васильевича. Согласитесь – в таком контексте "распростёртые объятия" польского царя смотрятся несколько иначе? Равно как и деятельность первопечатника, направленная на улучшение имиджа короля среди православных.
Но в июле 1572 года последний из Ягеллонов умирает и в Польше начинается возня, связанная с выборами короля. Переезд Фёдорова во Львов явно связан с этим моментом…
Появление в руках Львовского братства такого инструмента как типография совпадает с любопытным поворотом – в выборах короля принял участие… Иван Грозный! Причём не корысти ради, а токмо волею позвавшей его на царствование польской шляхты.
Действительно – оказалось, что русский царь в Речи Посполитой необычайно популярен (несмотря на войну). Небогатая шляхта воспринимала Ивана Грозного как защитника прав дворянства перед лицом аристократии и надеялась, что русский царь взнуздает и польскую магнатерию. Иван придёт – порядок наведёт. Достоинства русского царя превозносил, в частности, литовский дипломат Михалон Литвин (католик, кстати).
Также следует отметить, что в это время Иван Грозный отменяет опричнину и русская армия наносит поражение крымским татарам в битве при Молодях. В Польше и Литве, чьи земли регулярно разорялись крымцами, эта новость должна была вызвать определённое воодушевление и ещё больше повысить авторитет Ивана.
Ну и возникает вопрос – в пользу какого кандидата на пост польского короля могла бы работать типография Львовского православного братства? А в каких отношениях с этим кандидатом находился сам первопечатник (см. цитату выше)? То-то же!
Апостол в музее Троице-Сергиевой лавры
11 марта 2024, 08:00История
"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книгеСтрого говоря, "Апостол", напечатанный в Москве 11 (1 по старому стилю) марта 1564 года, первой русской печатной книгой не был. Правильнее было бы сказать, что это первая книга, относительно которой известно кто и когда её печатал. До этого, с 1553 года, в Москве существовало анонимное издательство, выпустившее три Евангелия, две Псалтыри и Триодь
Справедливости ради следует отметить, что большинство историков полагает шансы Грозного на выборах незначительными и, соответственно, сами намерения несерьёзными. Действительно, трудно представить себе, как бы в одной державе сочетались самодержавие и liberum veto. Зато деградация общественного устройства России до уровня магнатской олигархии и шляхетской анархии под властью Владислава IV, претендовавшего на русский трон во втором десятилетии XVII века, представляется довольно легко.
Королём Польши непродолжительное время пробыл Генрих Валуа, который тайно бежал из страны с тем, чтобы занять французский престол (на котором и был благополучно зарезан). В 1576 году на польский престол взошёл ревностный католик и талантливый полководец Стефан Баторий.
Однако и при новой власти Фёдоров продолжает работу во Львове и только в 1579 году вдруг всё бросает и едет в Острог к князю Константину Острожскому. В качестве причины отъезда обычно называются какие-то финансовые проблемы. Типография действительно была заложена, но…
Вспомним военно-политический контекст. Как раз в 1579 году ход Ливонской войны изменился. С одной стороны, в войну вступил Баторий, которому сразу же удалось взять Полоцк, с другой стороны, против России выступила Швеция. Где в это время находится Фёдоров, понятно на кого работавший перед этим? На даче у богатого и влиятельного, обладающего немалой военной силой православного магната.
В январе 1582 года, так и не взяв Псков, Баторий вынужден заключить Ям-Запольское перемирие. И тут же, как чёртик из табакерки, Фёдоров возникает во Львове.
Уже в следующем году он умирает в весьма почтенном для своего времени возрасте – скорее всего хорошо за 70 лет.
2 марта 2024, 08:21История
Князь Константин Острожский между Москвой и ЛитвойВторой сын наводившего ужас на татар волынского князя Ивана Васильевича Острожского, Константин, родился 2 марта 1460 года. Это семейство уже три поколения подряд успешно действовало как на военном, так и на придворном поприще и усиленно прирастало поместьями, так что мальчику светило большое будущее
Разумеется, представленная модель – чистой воды конспирология, которую, к тому же, принципиально подтвердить невозможно ("шифровки из центра", если они и были, наверняка не сохранились). Традиционная модель, связанная с финансовыми моментами, разъезды Фёдорова объясняет ничуть не хуже. Однако она, как мы упомянули, мало соответствует средневековым реалиям – люди тогда мыслили иначе. Да и связь действий Фёдорова с изменениями политического курса Ивана Грозного тоже налицо.
В конце концов, средневековье – время совершенно удивительных политических интриг и зарождения спецслужб, ещё не ставших институтами (хотя кем как не спецслужбой были иезуиты?), но уже очень влиятельных. Об интригах мы многое знаем из жизнеописания монархов (кстати, мать Генриха Валуа – Екатерина Медичи, от самой фамилии дрожь пробивает), причём русские монархи своим европейским коллегам ничем не уступали. А значит и версия об Иване Фёдорове как о суперагенте Ивана Грозного в тылу поляков имеет право на существование.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияРоссияУкраинаРечь ПосполитаяВеликое княжество ЛитовскоеИван ГрозныйИсторияистория УкраиныXVI веквыборыЛьвовПравославиеПольшаМосковское царствокниги
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25Главное за ночь 6 марта
08:00Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
07:56ПВО ночью сбила почти сотню украинских дронов над Россией
07:28США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу
06:50Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине
06:40Европа ждёт обрушения России. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг нее
06:30Американская парадигма: ястребы Трампа могут потерять традиционную с конца XX века вотчину республиканцев
06:20ЧП им. коалиции Эпштейна: как война в Персидском заливе изменила цены на энергию
06:10Прорыв обороны под Красным Лиманом: Алехин рассказал, как ВС РФ выбили ВСУ из Дробышево
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта
05:40Савин: Убийство Али Хаменеи еще больше вдохновило иранский народ на войну с "антихристом"
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
Лента новостейМолния