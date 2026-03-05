https://ukraina.ru/20260305/sily-pvo-za-vecher-sbili-82-ukrainskikh-bpla-atakovavshikh-regiony-rossii-svodka-minoborony-rf-1076395019.html

Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ

Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ - 05.03.2026

Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ

Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 48 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 5 марта сообщает Минобороны РФ

"Четвертого марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА – над акваторией Черного моря, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Саратовской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении военного ведомства.В период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА самолётного типа: 21 – над акваторией Черного моря, пять – над акваторией Азовского моря, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Республики Чечня.Таким образом, в период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 82 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА по Белгородской области пострадали мирные жители в Отрадном и Грайвороне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

