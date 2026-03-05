https://ukraina.ru/20260305/sily-pvo-za-vecher-sbili-82-ukrainskikh-bpla-atakovavshikh-regiony-rossii-svodka-minoborony-rf-1076395019.html
Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ - 05.03.2026 Украина.ру
Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 48 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 5 марта сообщает Минобороны РФ
2026-03-05T00:20
2026-03-05T00:20
2026-03-05T00:26
украина.ру
россия
черное море
азовское море
белгородская область
ростовская область
крым
саратовская область
краснодарский край
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"Четвертого марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА – над акваторией Черного моря, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Саратовской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении военного ведомства.В период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА самолётного типа: 21 – над акваторией Черного моря, пять – над акваторией Азовского моря, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Республики Чечня.Таким образом, в период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 82 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА по Белгородской области пострадали мирные жители в Отрадном и Грайвороне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черное море
азовское море
белгородская область
ростовская область
крым
саратовская область
краснодарский край
курская область
воронежская область
чечня
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, черное море, азовское море, белгородская область, ростовская область, крым, саратовская область, краснодарский край, курская область, воронежская область, чечня, минобороны рф, пво, вс рф, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, война на украине
Украина.ру, Россия, Черное море, Азовское море, Белгородская область, Ростовская область, Крым, Саратовская область, краснодарский край, Курская область, Воронежская область, Чечня, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, война на Украине
Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ
00:20 05.03.2026 (обновлено: 00:26 05.03.2026)
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 48 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 5 марта сообщает Минобороны РФ
"Четвертого марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА – над акваторией Черного моря, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Саратовской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
В период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА самолётного типа: 21 – над акваторией Черного моря, пять – над акваторией Азовского моря, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Республики Чечня.
Таким образом, в период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 82 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА по Белгородской области пострадали мирные жители в Отрадном и Грайвороне. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.