Куда ни кинь, всюду клин. Грядет год кризисов в незалежной

Рассказывают мне сейчас на той стороне, о том, что вокруг следующего раунда мирных переговоров вновь возникла полная неопределённость. Непонятно ни место, ни сроки.

2026-03-05T22:53

Сегодня об этом же сказал и Песков. Впрочем, по месту, скорее всего, ситуация быстро более или менее прояснится. Ранее звучали заявления и обсуждения возможности встречи в Абу-Даби, однако теперь стало очевидно, что это, мягко говоря, не самое подходящее место. Поэтому снова вернулись к старому варианту - Женеве. Но и здесь никакой конкретики нет, потому что совершенно ничего не ясно относительно самого предмета переговоров.Больше того, во всей очевидности проступает факт того, что без прямого и жёсткого вмешательства Вашингтона, с усилением давления на Киев, никакого продвижения по мирному треку больше не будет. Киев и стоящие за ним евроатлантические глобалисты фактически сорвали и дискредитировали переговорный процесс. В Москве, по всей видимости, закончилось желание вести бесконечные разговоры и продолжать работу над техническими документами без какого-либо политического продвижения и имплементации.При этом Вашингтон сейчас, судя по всему, сосредоточен на совершенно других направлениях, прежде всего на иранском треке, а также на ситуации в Карибском бассейне: Мексика, Куба, Венесуэла. Украинская тема на этом фоне явно ушла на второй план. А без Вашингтона, повторюсь, никакого серьёзного процесса не будет. На этом фоне показателен и визит Фридриха Мерца к Дональду Трампу. Как мне рассказывают, этот визит был во многом не столько поездкой канцлера Германии, сколько своеобразной миссией представителя глобалистского лагеря к Трампу. И непубличная часть этих переговоров, по имеющейся информации, была довольно жёсткой и категоричной. Глобалисты и антитрампистские силы сейчас, похоже, исходят из того, что после решения Верховного суда по вопросу тарифов позиции Трампа серьёзно ослабли, и что республиканцев на выборах в Конгресс ждёт поражение. К тому же Трамп, по их мнению, сейчас глубоко увяз в иранской теме и не имеет простого выхода из этой ситуации.В этой логике и прозвучало крайне категоричное заявление Мерца о том, что никакая сделка по Украине невозможна без участия европейцев. На первый взгляд это выглядит так, будто он берёт на себя слишком много. Но, возможно, за этим стоит понимание того, что администрация Трампа на данном этапе не готова активно подталкивать Киев к заключению какой-либо договорённости. На этом фоне Зеленский позволяет себе всё более резкие и, откровенно говоря, странные заявления. Появилась, например, совершенно абсурдная идея о буферных зонах уже на территории России. А ведь это продолжение той же логики, которую украинская сторона пыталась продвигать на переговорах, касающейся идеи взаимного отвода войск на сорок километров. Украинская армия отходит на сорок километров, российская тоже на сорок. Понятно, что подобные предложения не могли быть приняты. Но теперь появилась новая версия киевской фантазии, разговоры о буферных зонах. По сути же всё это лишь подтверждает одно: никакой политической имплементации той дорожной карты, которая действительно в значительной степени уже проработана на уровне переговорных групп, не происходит. И Зеленский, повторюсь, почувствовав определённую свободу действий, начинает позволять себе всё более громкие заявления. Но, вся эта хуцпа Банковой и глобалистов не отменяет грядущих чудовищных проблем для обычных жителей территории, контролируемой Киевом. Ведь для бидолашной незалежной ситуация складывается таким образом, что на 2026 год для огрызка и содержащихся в этом "концлагере" хороших сценариев вообще не осталось. Это если не брать в расчет ту узкую группу людей, которая наживается на войне. Речь о всей этой милитарной шобле цвета хаки, которая жирует на крови и грезит о бесконечном конфликте. У них, безусловно, всё хорошо. Для них происходящее - источник доходов и возможностей. И, по большому счёту, им совершенно безразлично, что происходит со страной и с несчастными грэчкосиями.Единственный шанс для Украины хотя бы в более или менее сносном состоянии пережить 2026 и, возможно, 2027 год был связан исключительно с движением по мирному треку, с выходом на подписание соглашений и прекращение полномасштабных военных действий. Но в переговорах тупик. И если же смотреть на ситуацию трезво, то куда ни кинь – всюду клин.То, что в первые дни в Киеве воспринималось почти как повод для эйфории, я имею в виду войну в Иране и действия администрации Трампа, уже сейчас начинает отражаться на украинской экономике. Прежде всего это видно по стремительному росту цен на топливо. А рост цен на топливо неизбежно тянет за собой инфляцию. Дорожают товары, услуги, продукты питания — всё без исключения. Параллельно под шум этой международной турбулентности подписываются очередные договорённости с Международным валютным фондом. Но при этом примерно 70 процентов ожидаемых средств Украина фактически не увидит. Деньги придут и сразу уйдут, в счет погашения долгов. Первый транш, конечно, уже поступил, но его цена - новые изменения в законодательстве, которые окончательно добивают остатки малого и среднего бизнеса и одновременно создают предпосылки для нового повышения тарифов. Люди и сейчас далеко не всегда могут платить по существующим тарифам, а впереди, очевидно, ещё более тяжёлые времена. Добавим к этому и надвигающийся европейский энергетический кризис, связанный с газом, нефтью, топливом и всей энергетической цепочкой. Этот кризис неизбежно ударит и по Украине. Да, будут еще финансовые вливания от ЕС. Например, в апреле или мае после завершения избирательной кампании в Венгрии, с высокой вероятностью будет разблокирован так называемый "недо-репарационный кредит". Но речь идёт примерно о тридцати миллиардах на два года. То есть около пятнадцати миллиардов в год. Эти деньги не способны закрыть системный дефицит украинского бюджета, особенно его гражданской части. Параллельно нарастают проблемы с газом, которые почти неизбежно приведут к остановке значительной части украинской промышленности. Проблемы с топливом ударят по посевной кампании, по логистике и вообще по всей экономике. Топливо участвует в формировании цен практически на всё. Не случайно на этом фоне начинают звучать всё более истерические заявления от украинской элитки. Мэр Днепропетровска, "вешатель" Борис Филатов, например, уже говорит о том, что город может фактически превратиться в линию фронта и стать целью наступления ВС РФ. И это вполне возможно, потому что проблемы с противовоздушной обороной, а также с общей ситуацией на фронте для Киева становятся всё более серьёзными, а кризис внешний только их масштабирует. Ну, да, и дай Бог, чем больше освободим, тем проще и лучше будет всем.При этом для клептоманской верхушки киевской власти всё это, похоже, не является определяющим фактором. Они живут в логике: "после нас хоть потоп". Но любая война неизбежно приносит разруху. Любой фронт неизбежно ломает судьбы людей и уносит жизни. Поэтому с человеческой точки зрения единственным разумным выходом было бы прекращение боевых действий и подписание мирных соглашений с учетом всех здравых требований России. Тогда люди остались бы живы, города сохранились бы, а промышленность выжила бы. Но, не тут то было. Упырям на Банковой это не нужно. При этом, конечно же, полномасштабные военные действия на Украине не затянутся на года. Все это фантазии "пианиста" Зеленского. Потому, что 2026 год, скорее всего, станет годом целой череды кризисов — экономических, военных, политических и гуманитарных. Это будет период серьёзной турбулентности которая может вполне себе накрыть медным тазом ошметки химеры Украина. И выглядит все это, уже неизбежным.Поэтому, откровенно говоря, сегодня трудно дать какой-то универсальный совет обычным людям, которые живут на территории, контролируемой Киевом. Те, кто мог и хотел уехать, уже уехали. Но многие просто не имеют такой возможности. И им, к сожалению, придётся переживать этот сложный период. Легче в ближайшее время не станет. Улучшений не будет. Скорее наоборот — впереди период ухудшений и тяжёлых испытаний.

