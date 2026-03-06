https://ukraina.ru/20260306/amerikanskaya-paradigma-yastreby-trampa-mogut-poteryat-traditsionnuyu-s-kontsa-xx-veka-votchinu-1076433696.html

Американская парадигма: ястребы Трампа могут потерять традиционную с конца XX века вотчину республиканцев

В преддверии промежуточных выборов впервые более чем за 30 лет у демократов появилась реальная возможность победить в битве за сенаторское кресло от республиканского Техаса, а также установить контроль над всей верхней палатой Конгресса

2026-03-06T06:30

Обострение на Ближнем Востоке, инициированное Соединёнными Штатами и Израилем, совпало с важными американскими внутриполитическими процессами.Во вторник, 3 марта, в США прошли первые праймериз. В Техасе, Северной Каролине и Арканзасе кандидаты вступили в борьбу за право представлять партию на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, на которых американским гражданам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и 1/3 – Сената.ТехасВ стане демократов в битву за место сенатора от штата вступили диаметрально противоположные и по предвыборным программами, и по человеческим качествам действующие члены Палаты представителей: конгрессвумен-афроамериканка, юрист Жасмин Крокетт, известная своими хлёсткими выражениями в адрес политических оппонентов (уже бывшую конгрессвумен-республиканку Марджори Тейлор Грин называла "осветлённой блондинкой, неуклюжей, с мужеподобным телом", президента страны Дональда Трампа сравнивала с Адольфом Гитлером), пользующаяся поддержкой бывшего вице-президента США Камалы Харрис, а её соперник – Джеймс Таларико, ранее школьный учитель, а сейчас получает богословское образование. Если первая обещала активизировать недовольных и впервые голосующих избирателей – молодых людей и представителей цветного населения, разгневанных президентом и отчаянно нуждающихся в более конфронтационном подходе со стороны своих лидеров, то второй, напротив, старался привлечь внимание умеренных и недовольных республиканцев, делая акцент на межпартийной привлекательности.В итоге с результатом 53% против 45,7% победу одержал Таларико.Кто станет его соперником на ноябрьских выборах, будет известно только почти через 3 месяца, поскольку никто из кандидатов-республиканцев не смог заручиться поддержкой больше половины избирателей: заседающий в Конгрессе с 2002 года сенатор Джон Корнин, симпатизирующий Киеву, получил 41,9%, встретивший серьёзную конкуренцию со стороны генпрокурора штата Кена Пакстона, выступающего, наоборот, против поддержки Украины, который в итоге набрал 40,7%. Всё решится во втором туре, назначенном на 26 мая.Борьба между этими двумя претендентами шла настолько ожесточённая, что в неё решил вмешаться третий – конгрессмен Уэсли Хант, пожелавший дать избирателям альтернативу в "кровной вражде между Пакстоном и Корнином"."Они просто поливают друг друга грязью. Я буду тем, кто поставит интересы техасцев на первое место", - заявлял он.Навязать серьёзную конкуренцию им конгрессмен не смог – набрал 13,5%, но часть голосов и у сенатора, и у генпрокурора всё же перетянул, тем самым, вероятно, предопределив проведение второго тура. Теперь Корнину и Пакстону придётся бороться за его электорат. Все трое кандидатов пытались заручиться поддержкой Трампа, но он предпочёл сохранить нейтралитет, возможно, своё мнение глава государства выскажет ближе к дате голосования.В этом году к выборам в Техасе будет приковано пристальное внимание, поскольку политическая ситуация в этом традиционно республиканском штате может кардинально измениться."Демократы не побеждали на выборах в Техасе с 1994 года, но из-за скандала на республиканских праймериз между Джоном Корнином и Кеном Пакстоном у демократов появилась надежда на победу. Если Пакстон, замешанный в скандалах, одержит победу во втором туре в мае, его будет легче победить в ноябре", - пишет агентство Reuters.Осознавая, насколько высоки ставки, Жасмин Крокетт не просто признала своё поражение, а призвала однопартийцев сплотиться вокруг фигуры Таларико, объявившего "мы собираемся вернуть себе Техас", и пообещала сделать всё для его успеха. Электорат тоже мобилизовался: зафиксирована рекордная явка избирателей-демократов на непрезидентских праймериз – около 2,2 млн человек.АрканзасВ другом республиканском штате Арканзасе всё прошло куда более предсказуемо.Председатель комитета Сената по разведке республиканец Том Коттон, которого СМИ называли в числе потенциальных напарников Трампа на последних президентских выборах, известный "ястреб", сторонник жёсткого миграционной политики и постоянной поддержки Украины, в 2014 и 2020 годах баллотировался в Конгресс на безальтернативной основе, а в этот раз имел двух оппонентов, однако, как показал исход голосования, это была чистая формальность: действующий сенатор одержал уверенную победу с результатом 81,6%, предприниматель Мика Эшби получил всего 9%, а активист Джереми Уолтерс – 6%.Примерно такой же ошеломительный результат (78%) продемонстрировала победительница праймериз демократов – фермер в шестом поколении Холли Шоффнер, которая позиционирует себя как "умеренный голос сельской Америки" и строит свою кампанию на контрасте с Коттоном, упрекая его в излишнем внимании к внешней политике в ущерб местным проблемам. Она в случае избрания обещает сосредоточиться на повышении качества жизни обычных люде и борьбе с этой коррумпированной системой.Очевидно, что однопартийцы поддержат своих кандидатов, поэтому очень важна позиция независимых избирателей, а у них, согласно прогнозам, в фаворитах Коттон, благодаря акценту на национальной безопасности и экономике.Арканзас – это один из тех штатов, где позиции республиканцев очень прочные, выборы в Сенат демократы не выигрывали там с 2008 года, к тому же независимые избиратели традиционно более склонны к республиканцам, так что штабу Шоффнер придётся непросто.Северная КаролинаВ отличие от предыдущих двух Северная Каролина – это колеблющийся штат, так что выиграть там может как одна, так и другая политическая сила.Том Тиллис в прошлом году объявил, что не будет переизбираться на новый срок в Сенат после громкого конфликта с Трампом: он был одним из двух сенаторов-республиканцев (наряду с Рэндом Полом из Кентукки), проголосовавших против "большого прекрасного закона" президента о госрасходах и налогах, за что подвергся критике. Вместо всего этого Тиллис предпочёл уйти на пенсию и проводить больше времени с семьёй.Вскоре стало известно, что баллотироваться на освобождающееся место серьёзно задумалась невестка президента Лара Трамп (жена Эрика Трампа), уроженка Северной Каролины."Впервые я рассматривала такую возможность во время промежуточных выборов в 2022 году. Тогда от Республиканской партии в Северной Каролине баллотировался Тед Бадд, и в итоге он стал сенатором. Потом, конечно, Марко Рубио освободил своё место в Сенате от Флориды, чтобы стать нашим выдающимся госсекретарём. Но в обоих случаях мне это не подходило по времени, и, если говорить откровенно, я бы с удовольствием баллотировалась", - говорила она в июле 2025 года в эфире своего шоу на телеканале Fox News.В итоге она отказалась от идеи с Сенатом, и тогда Белый дом рекомендовал выдвинуть свою кандидатуру на тот момент председателю Национального комитета Республиканской партии Майклу Уотли. К слову, Лара была сопредседателем комитета и в этой роли внесла большой вклад в переизбрание своего свёкра на второй президентский срок, поскольку убедила избирателей-республиканцев голосовать по почте, что всегда активно практикует электорат демократов.Уотли в составе команды Джорджа Буша-младшего в 2000 году участвовал в пересчёте голосов во Флориде, а в 2016-м помогал Трампу-кандидату проводить избирательную кампанию в Северной Каролине, поддержал его после штурма Капитолия, вот теперь Трамп поддерживает кандидатуру Уотли.От Демократической партии ему противостоит бывший губернатор штата Рой Купер. Одним из центральных пунктов агитации Уотли против Купера было убийство украинской беженки Ирины Заруцкой. В предвыборном ролике республиканец заявил, что "её кровь на руках" у губернатора, так как он поддерживал "повестку безналичного залога", благодаря которому на свободе находился убивший девушку рецидивист Декарлос Браун. Однако на момент совершения преступления в августе 2025 года Купер уже не был губернатором. В свою очередь штаб демократа подчёркивал, что в прошлом как генпрокурор штата он "преследовал жестоких преступников" и как губернатор подписывал законы, "ужесточающие правила досудебного освобождения".По последним опросам, с небольшим преимуществам лидирует Купер – 47,2% против 37,6% у Уотли.В настоящий момент обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Если ранее Трамп высказывал опасения, что в Палате представителей большинство вполне вероятно получат демократы по итогам выборов, то сейчас эксперты считают реальной потерю республиканцами и Сената. Для того, чтобы установить контроль над верхней палатой, демократам достаточно завоевать дополнительно всего как минимум 4 места (до 51 вместо нынешних 47 при полном составе в 100 мандатов).Читайте также: Трамп всё стремительнее теряет контроль над США, даже там, где был победителем

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

