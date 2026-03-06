https://ukraina.ru/20260306/proryv-oborony-pod-krasnym-limanom-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-vybili-vsu-iz-drobyshevo-1076447395.html

Прорыв обороны под Красным Лиманом: Алехин рассказал, как ВС РФ выбили ВСУ из Дробышево

На Краснолиманском направлении ВС России перешли от позиционных боев к прорывным действиям. Подразделения 252-го и 237-го полков выбили противника из Дробышево. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Алехин охарактеризовал ситуацию в зоне ответственности группировки "Запад". "Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" характеризуется не только позиционным противостоянием, но и прорывными действиями наших подразделений", — заявил эксперт.Он рассказал о конкретных успехах на этом направлении. "Военнослужащие 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево — северные ворота Красного Лимана", — пояснил Алехин.По его словам, продвижение продолжается и в самом Красном Лимане. "Кроме того, наши штурмовые группы закрепились в северо-западной части города в районе въезда на местный полигон твёрдых бытовых отходов", — добавил собеседник.Таким образом, российские войска расширяют плацдарм для наступления на Красный Лиман, который остается ключевым узлом обороны ВСУ на этом направлении, подытожил Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.О том, каковы реальные ударные возможности европейских стран НАТО — в материале "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.

