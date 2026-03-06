Прорыв обороны под Красным Лиманом: Алехин рассказал, как ВС РФ выбили ВСУ из Дробышево - 06.03.2026 Украина.ру
Прорыв обороны под Красным Лиманом: Алехин рассказал, как ВС РФ выбили ВСУ из Дробышево
На Краснолиманском направлении ВС России перешли от позиционных боев к прорывным действиям. Подразделения 252-го и 237-го полков выбили противника из Дробышево. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
россия
красный лиман
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
нато
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
сво
Алехин охарактеризовал ситуацию в зоне ответственности группировки "Запад". "Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" характеризуется не только позиционным противостоянием, но и прорывными действиями наших подразделений", — заявил эксперт.Он рассказал о конкретных успехах на этом направлении. "Военнослужащие 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево — северные ворота Красного Лимана", — пояснил Алехин.По его словам, продвижение продолжается и в самом Красном Лимане. "Кроме того, наши штурмовые группы закрепились в северо-западной части города в районе въезда на местный полигон твёрдых бытовых отходов", — добавил собеседник.Таким образом, российские войска расширяют плацдарм для наступления на Красный Лиман, который остается ключевым узлом обороны ВСУ на этом направлении, подытожил Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.О том, каковы реальные ударные возможности европейских стран НАТО — в материале "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.
россия
красный лиман
купянск
краснолиманское направление
Украина.ру
россия, красный лиман, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, краснолиманское направление, военный эксперт
Россия, Красный Лиман, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, Спецоперация, Краснолиманское направление, военный эксперт

Прорыв обороны под Красным Лиманом: Алехин рассказал, как ВС РФ выбили ВСУ из Дробышево

06:10 06.03.2026
 
На Краснолиманском направлении ВС России перешли от позиционных боев к прорывным действиям. Подразделения 252-го и 237-го полков выбили противника из Дробышево. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин охарактеризовал ситуацию в зоне ответственности группировки "Запад". "Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" характеризуется не только позиционным противостоянием, но и прорывными действиями наших подразделений", — заявил эксперт.
Он рассказал о конкретных успехах на этом направлении. "Военнослужащие 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево — северные ворота Красного Лимана", — пояснил Алехин.
По его словам, продвижение продолжается и в самом Красном Лимане. "Кроме того, наши штурмовые группы закрепились в северо-западной части города в районе въезда на местный полигон твёрдых бытовых отходов", — добавил собеседник.
Таким образом, российские войска расширяют плацдарм для наступления на Красный Лиман, который остается ключевым узлом обороны ВСУ на этом направлении, подытожил Геннадий Алехин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.
О том, каковы реальные ударные возможности европейских стран НАТО — в материале "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.
РоссияКрасный ЛиманКупянскГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина.руВС РФнаступление ВС РФСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОсводка СВОСпецоперацияКраснолиманское направлениевоенный эксперт
 
