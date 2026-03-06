https://ukraina.ru/20260306/eskalatsiya-na-blizhnem-vostoke-iran-atakuet-s-vozdukha-ssha--s-morya-1076453809.html

Эскалация на Ближнем Востоке: Иран атакует с воздуха, США — с моря

Эскалация на Ближнем Востоке: Иран атакует с воздуха, США — с моря - 06.03.2026 Украина.ру

Эскалация на Ближнем Востоке: Иран атакует с воздуха, США — с моря

Иран развернул масштабную воздушную кампанию против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-06T09:55

2026-03-06T09:55

2026-03-06T09:55

новости

иран

сша

ближний восток

хезболла

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076244057_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_4bacabbd7e42259f50b5753a4385b7fe.jpg

По данным штаба войск ПВО исламской республики, беспилотники поразили авиабазу Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, а также военную базу США в Кувейте. Кроме того, ВМС Ирана атаковали беспилотниками американский объект в Кувейте, а иракские шиитские группировки нанесли удар по базе "Виктория" под Багдадом. Другие новости Ближнего Востока к этому часу:Саудовская Аравия перехватила три беспилотника к востоку от Эр-Рияда и уничтожила три баллистические ракеты, летевшие на авиабазу Принц Султан. Катар отчитался об успешном перехвате дрона, атаковавшего авиабазу США Аль-Удейд. Взрывы и полеты истребителей зафиксированы в Тегеране, иранское агентство Fars сообщило об атаке на башни в порту Манамы, где расположено израильское посольство. "Хезболла" предупредила израильских жителей о необходимости эвакуации из населенных пунктов в пятикилометровой зоне от границы. В командовании ПВО Ирана пообещали, что в ближайшие дни интенсивность и масштаб атак будут только нарастать. Одновременно The New York Times сообщает, что Иран отложил назначение преемника аятоллы Хаменеи из соображений безопасности после угроз США и Израиля сделать нового лидера мишенью. В ответ Центральное командование США нанесло удар по иранскому авианесущему кораблю, с которого запускали беспилотники. Судно загорелось. Как отмечается в сообщении, размер корабля сопоставим с авианосцем времен Второй мировой войны.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других событиях к утру этого дня — в публикации США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока. Главные новости к этому часу.

иран

сша

ближний восток

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, хезболла, израиль