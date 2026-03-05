Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, во что Трампу может вылиться война с Ираном и рассказал, почему в СМИ перестали обсуждать украинский конфликт:
00:35 - Сбылись ли прогнозы по войне в Иране и есть ли козыри у противников Тегерана?
10:22 - Бюджеты сторон конфликта и секрет БПЛА "Шахед 136";
16:28 - Что США получат по завершении войны?
20:39 - О вмешательстве Франции;
21:12 - Будет ли Трамп опустошать базы в Тихом океане и чем в конфликте с Ираном помогает Зеленский?
25:06 - Сколько нужно продержаться Ирану?
27:46 - Основные направления СВО на весеннюю кампанию.
*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
