Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин

Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, во что Трампу может вылиться война с Ираном и рассказал, почему в СМИ... Украина.ру, 05.03.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076438076_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ce14acd5f456a93667e945d3b055196.png

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, во что Трампу может вылиться война с Ираном и рассказал, почему в СМИ перестали обсуждать украинский конфликт:00:35 - Сбылись ли прогнозы по войне в Иране и есть ли козыри у противников Тегерана?10:22 - Бюджеты сторон конфликта и секрет БПЛА "Шахед 136";16:28 - Что США получат по завершении войны?20:39 - О вмешательстве Франции;21:12 - Будет ли Трамп опустошать базы в Тихом океане и чем в конфликте с Ираном помогает Зеленский?25:06 - Сколько нужно продержаться Ирану?27:46 - Основные направления СВО на весеннюю кампанию.*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистовТГ-канал Николая Сорокина: t.me/...ormburoSNOУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

