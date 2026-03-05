Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/kakie-goroda-vs-rf-osvobodyat-etoy-vesnoy-i-pochemu-vremya-dlya-likvidatsii-zelenskogo-uzhe-nastalo--1076438232.html
Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин
Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин - 05.03.2026 Украина.ру
Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, во что Трампу может вылиться война с Ираном и рассказал, почему в СМИ... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T18:50
2026-03-05T18:50
видео
иран
россия
тегеран
илья сорокин
трамп и зеленский
владимир зеленский
украина.ру
бпла
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076438076_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ce14acd5f456a93667e945d3b055196.png
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, во что Трампу может вылиться война с Ираном и рассказал, почему в СМИ перестали обсуждать украинский конфликт:00:35 - Сбылись ли прогнозы по войне в Иране и есть ли козыри у противников Тегерана?10:22 - Бюджеты сторон конфликта и секрет БПЛА "Шахед 136";16:28 - Что США получат по завершении войны?20:39 - О вмешательстве Франции;21:12 - Будет ли Трамп опустошать базы в Тихом океане и чем в конфликте с Ираном помогает Зеленский?25:06 - Сколько нужно продержаться Ирану?27:46 - Основные направления СВО на весеннюю кампанию.*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистовТГ-канал Николая Сорокина: t.me/...ormburoSNOУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
иран
россия
тегеран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076438076_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62847a31ce2c32892e2f7a9df6c1c1de.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иран, россия, тегеран , илья сорокин, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, бпла, ракеты, вторая мировая война, третья мировая война, война, война на украине, элита, израиль, олигарх, видео
Видео, Иран, Россия, Тегеран , Илья Сорокин, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Украина.ру, БПЛА, ракеты, Вторая мировая война, третья мировая война, война, война на Украине, элита, Израиль, олигарх

Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин

18:50 05.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, во что Трампу может вылиться война с Ираном и рассказал, почему в СМИ перестали обсуждать украинский конфликт:

00:35 - Сбылись ли прогнозы по войне в Иране и есть ли козыри у противников Тегерана?
10:22 - Бюджеты сторон конфликта и секрет БПЛА "Шахед 136";
16:28 - Что США получат по завершении войны?
20:39 - О вмешательстве Франции;
21:12 - Будет ли Трамп опустошать базы в Тихом океане и чем в конфликте с Ираном помогает Зеленский?
25:06 - Сколько нужно продержаться Ирану?
27:46 - Основные направления СВО на весеннюю кампанию.

*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

ТГ-канал Николая Сорокина: t.me/...ormburoSNO

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоИранРоссияТегеранИлья СорокинТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийУкраина.руБПЛАракетыВторая мировая войнатретья мировая войнавойнавойна на УкраинеэлитаИзраильолигарх
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:10Иран повышает ставки в операции "Эпическая ярость"
20:09БПЛА атаковали цели в регионах России и Украины. Новости к этому часу
19:35Атакованы штаб США в Абу-Даби и база ВМС в Бахрейне, Израиль напал на Ливан. Новости к этому часу
19:25Сергей Горбачев: Пока США бьют по Ирану из Средиземноморья, Украина безнаказанно атакует там суда России
19:06К атаке дронов на Азербайджан может быть причастен Израиль, заявил глава МИД Ирана
19:01ВС РФ продвигаются на Константиновском направлении
19:00Зеленский хамит Орбану, Азербайджан закрывает небо. Итоги 5 марта
18:50Какие города ВС РФ освободят этой весной и почему время для ликвидации Зеленского уже настало — Сорокин
18:44Переговоры по Украине, Прибалтика поможет США, Британия откупается от нелегалов. Новости к этому часу
18:41Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской
18:16Армия России сражается на Красноармейском направлении
18:12Новости со Славянского направления: идут ожесточённые бои в узловых пунктах и зачистки
18:05Использование неподконтрольных РФ видов связи в зоне СВО представляет опасность - Путин
18:02Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм
17:55Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война
17:37Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан
17:21Признанный погибшим боец ВС РФ вернулся после обмена, продвижение у Резниковки. Главное к этому часу
17:06Иранский шанс Зеленского
16:30Полиция Индонезии подтвердила, что найденные на пляже останки принадлежат Игорю Комарову — СМИ
16:24Раздавите гадину!
Лента новостейМолния