Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом

Российские штурмовики расширяют полосу безопасности вдоль границы с Белгородской областью. После ожесточенных боев под контроль взято село Круглое, в Волчанских Хуторах идут ожесточенные бои за каждый дом. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Алехин сообщил, что ВС РФ расширяют полосу безопасности вдоль границы с Белгородской областью. В ходе упорных и ожесточенных боев штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" взломали район обороны киевского режима, добавил он. "Взяли под плотный контроль населенный пункт Круглое Волчанского района. Там оборону держали украинские пограничники", — заявил эксперт.В Волчанских Хуторах продолжаются тяжелые бои за каждый дом. "Расчеты тяжелых огнеметных систем наносят поражение 127-й бригаде ВСУ в лесных массивах в районе Верхней Писаревки", — пояснил Алехин."В рамках подготовки к дальнейшему наступлению применяется дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники. По позициям ВСУ отрабатывают "Тюльпаны", "Гиацинты", ТОСы и FPV-дроны", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.О том, каковы реальные ударные возможности европейских стран НАТО — в материале "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.

