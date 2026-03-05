https://ukraina.ru/20260305/sergey-gorbachev-poka-ssha-byut-po-iranu-iz-sredizemnomorya-ukraina-beznakazanno-atakuet-tam-suda-1076439375.html

Сергей Горбачев: Пока США бьют по Ирану из Средиземноморья, Украина безнаказанно атакует там суда России

Основной зоной боевых действий в конфликте на Ближнем Востоке станет Персидский залив. Он имеет массу особенностей. Там маленькие глубины до 80 метров. Много коралловых рифов, островов, буровых платформ, действующих и недействующих. Район для боевых действий очень сложный, и иранцы там могут доминировать в силу целого ряда обстоятельств.

2026-03-05T19:25

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Российский газовоз был атакован во вторник в Средиземном море безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.- Сергей Павлович, каким образом украинским военным удалось освоить Средиземное море для совершения подобных диверсионных операций?- Средиземное море — это активный район мореплавания, как гражданского, так и военного. Неизведанной территорией оно не является, особенно с учетом того, что кадры военно-морских сил Украины имеют еще и советскую подготовку. Кроме этого, происходило обучение украинских курсантов путем обменов и дальних походов, то активность опереточных ВМС Украины была большая.Во время Ливийского кризиса БДК "Константин Ольшанский" занимался эвакуацией украинских специалистов и дипломатов. С Ливией Украина наладила военно-техническое сотрудничество, в различных миссиях в этой стране участвовали украинские ЧВК и силы спецопераций. Так что неудивительно, что с территории Ливии нанесен удар, особенно с учетом того, что расстоянии там небольшие.Причем такая угроза может быть осуществлена из любого района Средиземноморья. Его северная часть контролируется станами НАТО. Это Испания, Франция, Италия, Греция, Балканы. Там же находится заморская территорию Британии – Гибралтар. На Кипре находятся две британские военные базы - Акротири и Декелия возле Лимасола и Ларнаки.Меня удивляет, почему удар не был нанесен в территории Кипра по российской базе в Тартусе. Напомню, что полтора года назад в Средиземном море было атаковано российское судно Рособоронлогистики "Северная Медведица", судя по всему, безэкипажными катерами. Кстати, "Магура" наиболее распространённый тип морских дронов, которые использует Украина, имеет британское происхождение. Наведение этих БЭКов осуществляется при помощи системы "Старлинк". То есть вопросы с наведением этих беспилотников на цель решаются в сотрудничестве с кураторами из стран НАТО. Кстати, в прошлом году в акватории Средиземного моря, по разным данным, было подорвано четыре или пять наших танкеров, которые находились в портах или на рейдах.- Как обезопасить российское судоходство в Средиземном море? Могут ли в этом помочь российские союзники в Ливии?- В Ливии очень сложная ситуация, хотя часть ее сил находится под контролем сил, дружественных Москве. Здесь нужно опираться на мировой опыт, который показывает, что на международном уровне борьба с пиратством возможна. Это пример операции "Аталанта" против сомалийских пиратов, операции в Малаккском проливе в Юго-Восточной Азии. Но, к сожалению, на этом поприще мы имеем оппонентов, а не тех людей, которые были бы готовы с нами взаимодействовать.Второе, это возрождение флота, возможности которого с учетом современных технологий были бы аналогичны возможностям ВМФ СССР. Его самым опытным соединением была 5-я Средиземноморская эскадра.С началом Сирийского кризиса в Средиземном море действовала группировка ВМФ России в дальней морской зоне. Группировка опиралась на нашу военно-морскую базу в Тартусе. Но после падения режима Асада в декабре 2024 года мы практически покинули Средиземное море. Замены Тартусу пока нет. Наши корабли и подлодки появляются там лишь периодически.Советские корабли сопровождали конвои наших судов во время танкерной войны в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Эта система действовала в течение трех лет и себя оправдала. До этого в 1987 году на мине подорвался наш танкер "Маршал Чуйков", были обстреляны наши сухогрузы "Петр Ямцов" и "Иван Каратеев". Но после того, как было организовано сопровождение, атаки на наши суда прекратились.Такая практика должна быть возрождена и действовать в Черном море, на Балтике с выходом в Атлантику через датские проливы, в Средиземном и Красном морях через Баб-эль-Мандебский пролив в Индийский океан.Но сил для этого у нас нет. Корабельный состав минимизирован. Кораблей, способных решать задачи в дальней океанской зоне, у нас мало. Парк же мирового судоходства огромен.- Что можно сделать в этих условиях?- Многие говорят, что сухогрузы нужно вооружать и размещать на них группы морской пехоты и ЧВК. Но в таком случае мы вступим в противоречие с международным правом. Как только на судах появляется оружие, а некоторые горячие головы предлагают разместить там БПЛА и морские БЭКи, то они становятся вспомогательными или даже боевыми кораблями. То есть полностью меняется конфигурация взаимоотношений на море.- Сейчас центральное место в мировых новостях занимает новая война на Ближнем Востоке. Накануне американская подлодка потопила иранский фрегат "Дена" у берегов Шри-Ланки. Приобретет ли подводная война в этом конфликте масштаб, сравнимый с войнами XX века? В силах ли американских подводников полностью уничтожить флот Ирана?- Это беспардонные и хамские действия американской стороны - атаковать боевой корабль без объявления войны. Подобного рода практика грозит катастрофическими последствиями.Иранский флот уже понес большие потери. Специфика противостояния заключается в том, что в этом конфликте складываются два театра военных действий с разными условиями мореплавания. Это Персидский залив и Аравийское море. Что касается последнего, то там безраздельно господствуют американцы. Иранцам там делать нечего. Из Ормузского пролива на просторы дальней морской зоны выходить не будут.Поэтому зоной боевых действий станет Персидский залив. Он имеет массу особенностей. Там маленькие глубины до 80 метров. Много коралловых рифов, островов, буровых платформ, действующих и недействующих. Там множество государств и происходило интенсивное мореплавание в прибрежной зоне. Район для боевых действий очень сложный, и иранцы там могут доминировать в силу целого ряда обстоятельств.Во-первых, в любом месте можно поставить донную или якорную мину. У иранцев их навалом. Они могут заминировать Персидский залив, наставив мин от Ормузского пролива до Кувейта, а разминирование продлится даже не месяцы, а более длительное время.Во-вторых, там небольшие расстояния, и с учетом большого количества беспилотников и ракет у иранской стороны они могут закрыть залив для американских сил. Поэтому американцы туда не сунутся, они будут бить из района Аравийского моря или из Восточного Средиземноморья.Они это уже продемонстрировали. Шесть эсминцев (три из Аравийского моря, три из Средиземноморья) выпустили более 400 ракет "Томагавк", нанеся ущерб береговым объектам и ВМС Ирана. Но в Персидский залив они вряд ли войдут.У иранцев есть возможности скрытого базирования подлодок, которых насчитывается порядка 70 штук, в том числе малые и сверхмалые, БЭКов и других москитных сил. Все это они могут укрыть в штольнях, тогда американцы в Персидский залив не сунутся.Боестолкновений в виде морских сражений, думаю, не предвидится, если американцы не подойдут к берегам Ирана.- Франция также посылает свой авианосец "Шарль де Голль" на Ближний Восток. Его авиационная группировка насчитывает порядка 40 самолётов. Какое влияние этот корабль окажет на ход боевых действий?- Макрон решил шаркнуть ножкой перед своим вашингтонским начальником. Кроме того, это возможность для французских авиаторов получить боевой опыт. У американцев и израильтян достаточно сил в этом регионе. Сравнивать с авианосцами США французский авианосец нельзя ни по каким параметрам, хотя это мощный корабль. Но он лишь послужит дополнением к той армаде, которая уже действует на Ближнем Востоке.У американцев пока достаточно сил, чтобы продолжать боевые действия в таком же режиме. Насколько полны арсеналы иранцев, можно только гадать. Информация такого рода не является публичной.- Обострились отношения Ирана и Азербайджана после атаки неизвестными дронами по аэропорту Нахичевани. Насколько вероятно вооруженного столкновение военно-морских сил этих государств в акватории Каспийского моря?- Произошедшее надо рассматривать как досадный инцидент. Это же касается и сбитого турками беспилотника, якобы летевшего на американскую базу в Инжирлик. У персов хватает выдержки и здравого смысла не обострять ситуацию там, где это не нужно. Противостояние Тегерана и Баку абсолютно контрпродуктивно. Не исключаю, что это была провокация со стороны участников событий, например, Моссада. Есть и курдские группировки, которые под нажимом американцев могли бы на это пойти. Цель этой провокации вовлечь в конфликт на Ближнем Востоке как можно больше сил.- Выстоит ли Тегеран под давлением западной коалиции?- Сложно сказать, потому что не совсем понятен сценарий развития событий, истинные планы американского руководства. Трамп может принять любое решение, сосредоточив усилия на том, чтобы конфликт принял затяжной характер. Хотя изначально речь шла о достижении быстрого результата. Но мы, Европа и США мало осведомлены о том, что нас самом деле представляет собой Иран. Это упорная, настойчивая нация, способная держать удар и тянуть время. История ирано-иракской войны это доказывает. Арабы пытались достичь быстрого результата, а персы брали тем, что стойко держали свои позиции. И в этом случае они могут держаться, несмотря на количество авианосцев и "Томагавков" у их противника. В таком случае США рискуют повторить сценарий Афганистана.Также на эту тему - Это звоночек! Скотт Риттер о том, почему война с Ираном противоречит тому, как должны действовать США

