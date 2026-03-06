https://ukraina.ru/20260306/leonid-savin-rukovodstvo-irana-uderzhit-vlast-v-respublike-idet-narodnaya-mobilizatsiya-1076444333.html

Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация

Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация - 06.03.2026

Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация

Противники Ирана сделали ставку на запад республики, с целью поднять курдов на восстание. Но в Исламской республике нет признаков того, что население будет выступать против власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин

Журналист спросил, сможет ли новое руководство Исламской республики сплотить население и удержать власть. "По моим данным из Ирана, там нет признаков того, что население будет выступать против власти. Там проходит народная мобилизация", — заявил Савин.При этом он признал, что есть несколько крупных иранских городов, где имели место протестные настроения, но группы бунтующих были малочисленны, пояснил эксперт.По его данным, диверсионные группы могут засылаться из соседнего Ирака, где находится оппозиционная, так называемая демократическая партия, которая имеет вооруженное крыло, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.О том, как может развиваться наземная операция в Иране, о которой говорил Трамп — в материале "Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию" на сайте Украина.ру.

