Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/leonid-savin-rukovodstvo-irana-uderzhit-vlast-v-respublike-idet-narodnaya-mobilizatsiya-1076444333.html
Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация - 06.03.2026 Украина.ру
Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
Противники Ирана сделали ставку на запад республики, с целью поднять курдов на восстание. Но в Исламской республике нет признаков того, что население будет выступать против власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин
2026-03-06T04:15
2026-03-06T04:15
новости
иран
ирак
россия
дональд трамп
украина.ру
мобилизация
главные новости
главное
курды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_9d106a1425a7415f4a94657083d3f8c0.jpg
Журналист спросил, сможет ли новое руководство Исламской республики сплотить население и удержать власть. "По моим данным из Ирана, там нет признаков того, что население будет выступать против власти. Там проходит народная мобилизация", — заявил Савин.При этом он признал, что есть несколько крупных иранских городов, где имели место протестные настроения, но группы бунтующих были малочисленны, пояснил эксперт.По его данным, диверсионные группы могут засылаться из соседнего Ирака, где находится оппозиционная, так называемая демократическая партия, которая имеет вооруженное крыло, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.О том, как может развиваться наземная операция в Иране, о которой говорил Трамп — в материале "Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию" на сайте Украина.ру.
иран
ирак
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e72d26681d260a6d25c699968bac1764.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, ирак, россия, дональд трамп, украина.ру, мобилизация, главные новости, главное, курды, удар по ирану, война в иране, восстание, война
Новости, Иран, Ирак, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, мобилизация, Главные новости, главное, курды, удар по Ирану, война в Иране, восстание, война

Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация

04:15 06.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Противники Ирана сделали ставку на запад республики, с целью поднять курдов на восстание. Но в Исламской республике нет признаков того, что население будет выступать против власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград Леонид Савин
Журналист спросил, сможет ли новое руководство Исламской республики сплотить население и удержать власть.
"По моим данным из Ирана, там нет признаков того, что население будет выступать против власти. Там проходит народная мобилизация", — заявил Савин.
При этом он признал, что есть несколько крупных иранских городов, где имели место протестные настроения, но группы бунтующих были малочисленны, пояснил эксперт.
"Противники Ирана сделали ставку на запад республики, где проживает курдское население, с целью поднять их на восстание", — добавил Савин.
По его данным, диверсионные группы могут засылаться из соседнего Ирака, где находится оппозиционная, так называемая демократическая партия, которая имеет вооруженное крыло, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.
О том, как может развиваться наземная операция в Иране, о которой говорил Трамп — в материале "Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИракРоссияДональд ТрампУкраина.румобилизацияГлавные новостиглавноекурдыудар по Иранувойна в Ираневосстаниевойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
04:15Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
04:05У США за неделю боевых действий с Ираном истощились запасы ракет — WSJ
04:00Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
03:39В Будапеште задержали автомобили инкассаторской службы госбанка Украины
03:19Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
02:56В числе раненых в результате атаки ВСУ на Севастополь ребёнок и пожилой мужчина — губернатор
02:41Губернатор уточнил информацию о последствиях атаки ВСУ на Севастополь
02:26Глупых ограничительных правил прошлых войн больше не будет, боеприпасов против Ирана хватает — Хегсет
01:56Военная сводка за 5 марта от канала "Дневник десантника"
23:53На границе Ирака и Ирана предположительно сбит американский самолет
23:35Фицо: Зеленский перешел "красные линии" угрозами в адрес Орбана, ЕС должен дистанцироваться
Лента новостейМолния