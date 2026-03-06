США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/ssha-vremenno-razreshili-indii-zakupat-rossiyskuyu-neft-uzhe-nakhodyaschuyusya-v-tankerakh--bessent-1076451751.html
США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент - 06.03.2026 Украина.ру
США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости
2026-03-06T04:40
2026-03-06T04:41
украина.ру
новости
сша
министерство финансов
дональд трамп
индия
ближний восток
нефть
удар по ирану
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076451630_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_317a3edf730a3bb0921e2ec0a276dc6e.jpg
"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", — написал Бессент в соцсети Х.Министр также выразил надежду, что принятая мера позволит ослабить вызванное конфликтом на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику, а Нью-Дели увеличит закупки американских ресурсов.Президент США Дональд Трамп в начале февраля отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии. Взамен он потребовал от Нью-Дели отказаться от покупки российской нефти. Власти Индии официально не отрицали и не подтверждали согласие с этими условиями.Ранее сообщалось, что Индия наращивает закупки российской нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Несколько танкеров с российской нефтью изменили маршрут и направились в Индию вместо Восточной Азии.Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в материале Анны Черкасовой - Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
индия
ближний восток
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076451630_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_42783fcbe9ab2e08ae3f5a00d8ed3e46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, министерство финансов, дональд трамп, индия, ближний восток, нефть, удар по ирану, война в иране, иран, военная эскалация, эскалация
Украина.ру, Новости, США, Министерство финансов, Дональд Трамп, Индия, Ближний Восток, нефть, удар по Ирану, война в Иране, Иран, военная эскалация, эскалация

США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент

04:40 06.03.2026 (обновлено: 04:41 06.03.2026)
 
© AP / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP / Emrah Gurel
Читать в
ДзенTelegram
США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости
"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", — написал Бессент в соцсети Х.
Министр также выразил надежду, что принятая мера позволит ослабить вызванное конфликтом на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику, а Нью-Дели увеличит закупки американских ресурсов.
Президент США Дональд Трамп в начале февраля отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии. Взамен он потребовал от Нью-Дели отказаться от покупки российской нефти. Власти Индии официально не отрицали и не подтверждали согласие с этими условиями.
Ранее сообщалось, что Индия наращивает закупки российской нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Несколько танкеров с российской нефтью изменили маршрут и направились в Индию вместо Восточной Азии.
Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в материале Анны Черкасовой - Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАМинистерство финансовДональд ТрампИндияБлижний Востокнефтьудар по Иранувойна в ИранеИранвоенная эскалацияэскалация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
04:15Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
04:05У США за неделю боевых действий с Ираном истощились запасы ракет — WSJ
04:00Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
03:39В Будапеште задержали автомобили инкассаторской службы госбанка Украины
03:19Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
02:56В числе раненых в результате атаки ВСУ на Севастополь ребёнок и пожилой мужчина — губернатор
02:41Губернатор уточнил информацию о последствиях атаки ВСУ на Севастополь
02:26Глупых ограничительных правил прошлых войн больше не будет, боеприпасов против Ирана хватает — Хегсет
01:56Военная сводка за 5 марта от канала "Дневник десантника"
23:53На границе Ирака и Ирана предположительно сбит американский самолет
23:35Фицо: Зеленский перешел "красные линии" угрозами в адрес Орбана, ЕС должен дистанцироваться
Лента новостейМолния