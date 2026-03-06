https://ukraina.ru/20260306/ssha-vremenno-razreshili-indii-zakupat-rossiyskuyu-neft-uzhe-nakhodyaschuyusya-v-tankerakh--bessent-1076451751.html

США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент

США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент - 06.03.2026 Украина.ру

США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент

США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости

2026-03-06T04:40

2026-03-06T04:40

2026-03-06T04:41

украина.ру

новости

сша

министерство финансов

дональд трамп

индия

ближний восток

нефть

удар по ирану

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076451630_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_317a3edf730a3bb0921e2ec0a276dc6e.jpg

"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", — написал Бессент в соцсети Х.Министр также выразил надежду, что принятая мера позволит ослабить вызванное конфликтом на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику, а Нью-Дели увеличит закупки американских ресурсов.Президент США Дональд Трамп в начале февраля отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии. Взамен он потребовал от Нью-Дели отказаться от покупки российской нефти. Власти Индии официально не отрицали и не подтверждали согласие с этими условиями.Ранее сообщалось, что Индия наращивает закупки российской нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Несколько танкеров с российской нефтью изменили маршрут и направились в Индию вместо Восточной Азии.Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в материале Анны Черкасовой - Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

индия

ближний восток

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, министерство финансов, дональд трамп, индия, ближний восток, нефть, удар по ирану, война в иране, иран, военная эскалация, эскалация