США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости
"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", — написал Бессент в соцсети Х.Министр также выразил надежду, что принятая мера позволит ослабить вызванное конфликтом на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику, а Нью-Дели увеличит закупки американских ресурсов.Президент США Дональд Трамп в начале февраля отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии. Взамен он потребовал от Нью-Дели отказаться от покупки российской нефти. Власти Индии официально не отрицали и не подтверждали согласие с этими условиями.Ранее сообщалось, что Индия наращивает закупки российской нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Несколько танкеров с российской нефтью изменили маршрут и направились в Индию вместо Восточной Азии.Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в материале Анны Черкасовой - Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
04:40 06.03.2026 (обновлено: 04:41 06.03.2026)
