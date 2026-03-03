https://ukraina.ru/20260303/1076304896.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-03T12:10

День за днем расширяется полоса обеспечения безопасности вблизи границы с Белгородской областью. В ходе упорных и ожесточенных боев штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" взломали район обороны киевского режима и взяли под плотный контроль населенный пункт Круглое Волчанского района Харьковской области. Там оборону держали украинские пограничники. В Волчанских Хуторах продолжаются боестолкновения за развалины каждого жилого дома. Расчеты тяжелых огнеметных систем наносят поражение живой силе и боевой технике 127-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в лесных массивах в районе Верхней Писаревки.В рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям днем и ночью применяется дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники. По позициям ВСУ отрабатывают расчёты 240-мм минометов "Тюльпан", гаубиц "Гиацинт", ТОСов и операторы FPV-дронов. Автомобильная трасса, соединяющая Харьков и ряд населенных пунктов севернее города, приобрела ключевое значение. Маршрут пролегает от автостанции "Героев Труда" и проходит через Циркуны — Русские Тишки — Борщевую — Слобожанское — Липцы — Веселое — Нескучное. Последний в этом перечне также освобожден нашими штурмовыми подразделениями.В районе Великого Бурлука операторы БПЛА 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ уничтожают бронетехнику, автомобильный транспорт и личный состава противника, выявленных в ходе воздушной разведки. Боевая работа ведётся по целям, задействованным в подвозе снабжения и переброске личного состава украинских подразделений к передовым позициям. Последовательная работа наших операторов БПЛА нарушает логистику врагу и снижает его возможности по удержанию позиций. Постоянное присутствие беспилотников вынуждает противника менять маршруты и рассредотачивать технику.Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" характеризуется не только позиционным противостоянием, но и прорывными действиями наших подразделений. Военнослужащие 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево - северные ворота Красного Лимана. Кроме того, наши штурмовые группы закрепились в северо-западной части города в районе въезда на местный полигон твёрдых бытовых отходов.Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий. Контрбатарейная борьба с использованием дронов-камикадзе становится все более активной и приносит ощутимые преимущества подразделениям российской армии. Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте. Уничтожены две переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе Богородичного. Теперь логистика украинских сил и средств осуществляется через населенные пункты Студенок и Оскол, что усложняет их снабжение.С начала 2026 года Белгородский регион регулярно подвергается ракетным обстрелам. Для этого ВСУ используют как американские системы залпового огня HIMARS, так и РСЗО "Верба" и "Вампир". HIMARS производят пуски и постоянно меняют свои огневые позиции в окрестностях Харькова. В то же время РСЗО "Верба" и "Вампир" противник старается подтягивать как можно ближе к границе. Наши огневые средства наносят по ним удары. Во время очередного ракетного обстрела Белгорода наши "Искандеры" нанесли огневое поражение по району пусков РСЗО. Это подтвердили кадры объективного контроля уничтожения американского комплекса в районе Кочеток Харьковской области, а также РСЗО "Вампир" и "Град" в районе Волчанска.

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

