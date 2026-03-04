https://ukraina.ru/20260304/1076372703.html

Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве

К сожалению, европейцы нас по-прежнему не боятся. Они сейчас радуются от того, что наш танкер горит в Средиземном море. Наша мягкая позиция будет провоцировать европейцев на еще более жесткие действия. А если мы один раз дадим им по зубам, они сразу же отступят

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав КрапивникРанее Дональд Трамп заявил, что не исключает проведения сухопутной операции против Ирана: "Обычно президенты говорят: “Наземных войск не будет”. Я так не говорю. Я говорю: "Вероятно, они не понадобятся" или "В случае, если они будут необходимы". Всё произойдёт быстро". Позднее госсекретарь Марко Рубио подтвердил: "Президент рассматривает все варианты… Он никогда ничего не исключает".- Станислав, как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события?- Единственный вариант сухопутной операции – это только повстанческие группы. Поэтому мы передали иранцам ударные вертолеты Ми-28, чтобы они могли задавить подобную деятельность.Конечно, США пытаются подбить на это курдов. Но с этим у них есть маленькая проблемка. Американцы только что отдали точно таких же курдов в Сирии на растерзание террористам Аль-Джулани и тому же Эрдогану. Более того, наследник иранского шаха уже сказал: "Когда я вернусь, то отдам американцам всю нефть. За это они мне позволят покончить с курдами раз и навсегда". Курды это запомнили. В общем, пока эта пропагандистская кампания США играет против самих США.Да, у них есть и другие повстанческие группы. Но задача иранской армии сейчас не в том, чтобы их победить. Им достаточно их просто задержать, а потом уже уничтожить. Думаю, соответствующую военно-техническую помощь мы им окажем. Не в наших интересах, чтобы Иран упал, а потом там сменилась власти или, что еще хуже, произошел раскол на много маленьких государств.По поводу вторжения сухопутных войск США или НАТО вообще нет смысла говорить. Вероятность на это даже не нулевая, а отрицательная. Во-первых, у них этих войск просто нет. Во-вторых, где они их будут дислоцировать? В-третьих, это займет много времени. Приведу простой пример.Даже накануне "Бури в пустыне" американцы накапливали войска против Ирака полгода. Примерно то же самое было в 2003 году. Хусейн был просто идиот, раз позволил им сидеть и накапливаться. А Иран им это точно не позволит.И потом, как западники собирается атаковать? Через Ирак? Или это будет десант через Персидский залив? Для десанта у них нет такого флота. Пока они будут его переплывать, их просто уничтожат. А если они пойдут через Ирак, то им придется провоевать через Ирак. В том плане, что местное население поддерживает в этом конфликте Иран. Я уже не говорю про саму иранскую территорию.Это горная страна большой армией. Западу для ее покорения нужно минимум два миллиона войск. Где их взять, если общая численность всей сухопутной группировки США оценивается в 500 тысяч? Их придется собирать со всех концов света. А если они это сделают, то потеряют контроль везде. Трамп объявит мобилизацию? Так это бунт по всей стране.Теоретически можно подтянуть европейцев. Но давайте вспомним, что во время "Бури в пустыне" после холодной войны у европейских стран были крупные армии, потому что они всерьез готовились воевать с Советским Союзом. Теперь их нет. Если бы они сейчас были, мы бы уже давно с ними воевали. Они их пытаются восстановить, но, опять же, это нельзя сделать за один год.Ну могут европейцы выставить против Ирана 10-20 тысяч человек. Но это то же самое, как если бы они направили 10-20 тысяч человек на Украину. С той лишь разницей, что линия соприкосновения на Украине – это поля и леса, а в Иране – это горы и пустыня.Поэтому не надо слушать все эти громкие заявления Трампа. Большая часть того, что исходит из его уст – полная чушь. Он же бизнесмен. Маркетинг – это когда ты продаешь какие-то идеи. Но это не значит, что эти идеи можно воплотить в жизнь. Никакой сухопутной операции, во всяком случае, эффективной, не будет. У них нет для этого ни ресурсов, ни людей.- А каковы ударные возможности европейских стран НАТО? Была информация, что французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа направились в Восточное Средиземноморье.- Знаете, где сейчас авианосец "Авраам Линкольн"? Этого не знает никто. Но он однозначно находится где-то в 2000 километров от залива, чтобы не попасть под удар гиперзвуковых ракет. И он сейчас столкнулся со следующими проблемами.Во-первых, на нем размещаются самолеты, которые совмещают в себе функции истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков – все в одном флаконе. А если ты пытаешься сделать все сразу, то ты это сделаешь плохо.Во-вторых, максимальная дистанция, на которую они могут лететь – 800 километров. Их два раза туда нужно заправить, и два раза обратно. А если подойти ближе, то авианосец будет подвергаться тем же самым ракетным ударам.И если "Шарль де Голль" туда все же придет, то столкнется с теми же самыми проблемами. А если французы потеряют свой единственный авианосец, то как Макрон, у которого рейтинг популярности всего 11%, будет объяснять это своим избирателям?Я вам больше скажу. Если бы мы были храбрее, мы бы уже давно ударили по всем западным базам возле наших границ. Иран показал нам прекрасный пример, что такое США и НАТО. Он ударил по 27 американским базам, а мы не можем разбомбить один логистический пункт в Жешуве, откуда поставляется оружие для Украины. И Эстонию мы не трогаем, которая каждый день нагнетает ситуацию на Балтике.Повторюсь, Иран ударил по 27 американским базам и ликвидировал сотни американских военнослужащих. Запад как-то смог ощутимо ему на это ответить? Нет. А нам они что сделают? Ядерное оружие будут использовать? Так это смерть для них автоматически. Я потому и говорю, что смелее надо быть.К сожалению, европейцы нас по-прежнему не боятся. Они сейчас радуются от того, что наш танкер горит в Средиземном море. Пока мы им зубы не попортим, ничего не поменяется. Будет только хуже. Наша мягкая позиция будет провоцировать европейцев на еще более жесткие действия. А если мы один раз дадим им по зубам, они сразу же отступят.- А в чем именно состоит замысел Ирана? Сначала он бил по американским базам, потом взялся за нефтянку арабских государств, а теперь охотится за дорогостоящими американскими радарами.- Тут уже не про Иран надо говорить. Война давным-давно перешла на другой уровень. США надо закончить ее как можно скорее, потому что они просчитались и проиграли. Что я имею в виду?В первый же день эта война стала региональной. На стороне Ирана сейчас выступает Ирак и Йемен. На второй день эта война стала религиозной. Среди американских союзников уже начались бунты. В Пакистане уже 12 человек погибло в ходе акций протеста против премьер-министра Шахбаза Шарифа. Кто такой Шариф? Это марионетка ЦРУ. США поставили его вместо Имрана Хана, который не хотел кормить Украину и выступал за мир с Ираном и Индией.В Бахрейне сейчас бунты против руководства. А там американские базы. Точнее, то, что от них осталось. То же самое в Саудовской Аравии. И если саудовское руководство сейчас начнет всерьез воевать с Ираном, от них вообще ничего не останется.Также война стала экономической. США и Израиль били по энергетике Ирана, а Иран начал демонтировать нефтегазовую промышленность арабских государств. Возникает вопрос, что будет после войны? Россия и Китай иранскую инфраструктуру восстановят, а кто будет это делать для арабов? Тем более, если Саудовская Аравия начнет терпеть поражение, Йемен может зайти на свои бывшие территории и вернуть их. А там как раз хватает нефти и газа. Это будет еще один удар по саудитам. Да и Ирак может зайти и забрать Кувейт, который тоже был их территорией.В общем, политическая карта Ближнего Востока сейчас может начать быстро меняться. И все это потому, что Иран систематично уничтожает присутствие Америки в Персидском заливе. Иранцы в прямом смысле демонтируют их военные базы. Там много чего было поражено. Порты тоже горят. Американские суда даже после войны не смогут зайти в эти порты без масштабной реконструкции. В США уже подсчитали, что ущерб от этого достиг 100 миллиарда долларов.И, конечно, надо сказать про американские потери. Вчера прибыл первый самолет с погибшими военнослужащими. Прессе дали возможность поснимать эти гробы. А на второй и третий самолет журналистов уже пускать не будут. "Поснимали? Теперь валите. Будем говорить, что только шесть человек погибло".Израиль тоже начал ощущать на себе беды Газы. Фотографии разрушений Тель-Авива все равно попадают в прессу, несмотря на репрессии против журналистов. Как бы там ни было, Израиль – это полицейское государство. И там многие районы уже получили по полной программе. Баллистические ракеты, которые несут на себе боеголовку весом в тонну – это очень большой взрыв.Я у себя в телеграм-канале опубликовал одно показательное видео: 11 ракет от "Пэтриота" поднялись в воздух, все промахнулись, а баллистическая ракета (даже не гиперзвуковая) ударила по Тель-Авиву. Что такое 11 ракет от "Пэтриота"? Это 66 миллионов долларов, которые только что улетели в небо.США не знают, что с этим делать. Когда Трамп говорит, что у них бесконечное количество оружия, он врет. Я бы сказал, что у них бесконечное количество бомб по типу наших ФАБов. Это они придумали технологию планирующих авиабомб, просто мы их догнали и перегнали в этом вопросе. Но чтобы их сбрасывать, нужно контролировать воздух и залетать на территорию Ирана. Это риск.А ракеты кончаются. Ходят слухи, что американскому флоту запретили стрелять "Томагавками", потому что их мало осталось. Их надо беречь для точечных ударов по конкретным объектам.У США большие логистические проблемы. Не только в том, как довезти, а в том, как произвести.- Как раз США в ходе этой войны использовали беспилотник LUCAS – аналог "Герани". Может, им удастся перенять наш подход к боевым действиям, когда нужно много дешевого и оружия?- Они их запускали с территории Катара. Это абсолютная копия "Герань-3" с реактивным двигателем. Да, США их могут производить. Но дистанция поражения у них небольшая. С территории Израиля их нельзя запустить – они просто физически не долетят.При этом у Ирана не просто в запасе 4-5 тысяч разных ракет (крылатых, баллистических и гиперзвуковых). Они их еще и производят. У них под землей прекрасно работают огромные заводы, которые изготавливают новые средства поражения. У США пока такого и близко нет.Чтоб вы понимали объемы производства. Ракет для ПВО THAAD они делают десять штук в месяц. Ракет от "Пэтриота" - 35 штук в месяц. Да, если какие-то террористы запустят по тебе одну ракету, то этого вполне достаточно. Но для настоящей войны это мизер. "Томагавки" тоже в крошечном количестве производятся.США сейчас у европейцев пытаются что-то забрать, но у них самих ничего нет. Следовательно, им придется что-то забирать у Южной Кореи и Тайваня. Допустим. Но их оттуда надо еще привезти. Если загрузить на корабль, то даже от базы "Диего Гарсия" в Тихом океане до Израиля четыре дня пути. Это долго. А если везти на самолетах, то куда эти самолеты будут садиться, если все аэродромы Израиля под ударами?Повторюсь, США не продумали эту войну. Они с Ираном допустили ту же ошибку, что и в случае с нами. Мы их предупреждали: "Ничего у вас не выйдет". Но они ответили: "Мы все знаем. Вы туземцы, а мы – белые люди. Мы вам сейчас покажем". Вот они и показали своим союзникам-арабам: "Нет у нас ракет для вас. Ракеты есть только для наших хозяев из Израиля и для нас". Саудиты уже жаловаться начали: "Как же так? Неужели для нас ничего не осталось?". Конечно.Ребята, вы хотели верить во всемогущую Америку с ее бесконечным оборудованием. Мы вам объясняли, что это не так, но вы нас не слушали. Теперь сами в этом убедитесь.- И чем же закончится этот конфликт, если у США и Израиля все плохо? Они будут постепенно выходить из него? Или они будут грозить Ирану ядерными ударами?- Трамп на ядерные бомбардировки Ирана точно не пойдет. Для него это тюрьма. А Израиль может. Правда, потом от него ничего не останется. Не знаю, где эти миллионы беженцев спасаться будут.Израиль уже ввязался в сухопутную войну в Ливане. Он там начал наступление, чтобы отрезать себе больше территорий. "Хамас" снова начал активизироваться. А тем временем иранские ракеты летят. И если этих проблем будет слишком много, Нетаньяху может сделать все, что угодно.Тут уже многое зависит от российского и китайского руководства. Если Иран уничтожат, враг прорвется на Кавказ и в Среднюю Азию. Следующими будем мы. Поэтому сейчас надо сделать все, чтобы американо-израильская агрессия закончилась как можно скорее.Также по теме - в интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие

