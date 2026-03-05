Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской - 05.03.2026 Украина.ру
Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской
Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской
Смотрите в выпуске "Зрада Экспресс": на Украине появился официальный лексический апгрейд. Первая леди Елена Зеленская представила "Терминологию безбарьерности"... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T18:41
2026-03-05T18:41
Смотрите в выпуске "Зрада Экспресс": на Украине появился официальный лексический апгрейд. Первая леди Елена Зеленская представила "Терминологию безбарьерности" — словарь из ста слов, которые должны изменить язык и сознание нации.Откуда взялась эта языковая реформа, кто её писал вместе с экспертами ЮНЕСКО и Совета Европы, и при чём здесь канадское финансирование — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс". И да, будет та самая история со скумбрией.
Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской

18:41 05.03.2026
 
Смотрите в выпуске "Зрада Экспресс": на Украине появился официальный лексический апгрейд. Первая леди Елена Зеленская представила "Терминологию безбарьерности" — словарь из ста слов, которые должны изменить язык и сознание нации.

Откуда взялась эта языковая реформа, кто её писал вместе с экспертами ЮНЕСКО и Совета Европы, и при чём здесь канадское финансирование — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс". И да, будет та самая история со скумбрией.
Лента новостейМолния