Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской

Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской

Смотрите в выпуске "Зрада Экспресс": на Украине появился официальный лексический апгрейд. Первая леди Елена Зеленская представила "Терминологию безбарьерности"... Украина.ру, 05.03.2026

Смотрите в выпуске "Зрада Экспресс": на Украине появился официальный лексический апгрейд. Первая леди Елена Зеленская представила "Терминологию безбарьерности" — словарь из ста слов, которые должны изменить язык и сознание нации.Откуда взялась эта языковая реформа, кто её писал вместе с экспертами ЮНЕСКО и Совета Европы, и при чём здесь канадское финансирование — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс". И да, будет та самая история со скумбрией.

