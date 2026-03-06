https://ukraina.ru/20260306/snabzhenie-vsu-idet-cherez-studenok-i-oskol-alekhin-o-posledstviyakh-udara-po-perepravam-1076448566.html
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам - 06.03.2026 Украина.ру
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
Российские войска нанесли удар по ключевым переправам через Северский Донец. Уничтожение двух мостов в районе Богородичного серьезно осложнит снабжение украинской группировки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-06T04:00
2026-03-06T04:00
2026-03-06T04:00
оскол
купянск
россия
геннадий алехин
f-16
северский донец
харьков
харьков новости
харьковская область
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:166:1005:731_1920x0_80_0_0_db47f739cb04ff5e3d02a7f82e4d7100.jpg
Алехин сообщил о весомых успехах операторов БПЛА на Купянском направлении. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.Он также прокомментировал потерю позиций ВСУ. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — пояснил Алехин.Кроме того, под удар попала важная логистическая артерия ВСУ. "Уничтожены две переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе Богородичного. Теперь логистика украинских сил и средств осуществляется через населенные пункты Студенок и Оскол, что усложняет их снабжение", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Харьковском направлении — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.
оскол
купянск
россия
харьков
харьков новости
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:72:1005:826_1920x0_80_0_0_9ca1428246d2aa38db7952ecc04ef55e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оскол, купянск, россия, геннадий алехин, f-16, северский донец , харьков, харьков новости, харьковская область, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, война, война на украине, спецоперация
Оскол, Купянск, Россия, Геннадий Алехин, F-16, Северский Донец , Харьков, Харьков новости, Харьковская область, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, война, война на Украине, Спецоперация
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
Российские войска нанесли удар по ключевым переправам через Северский Донец. Уничтожение двух мостов в районе Богородичного серьезно осложнит снабжение украинской группировки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру