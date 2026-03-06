https://ukraina.ru/20260306/snabzhenie-vsu-idet-cherez-studenok-i-oskol-alekhin-o-posledstviyakh-udara-po-perepravam-1076448566.html

Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам

Российские войска нанесли удар по ключевым переправам через Северский Донец. Уничтожение двух мостов в районе Богородичного серьезно осложнит снабжение украинской группировки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Алехин сообщил о весомых успехах операторов БПЛА на Купянском направлении. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.Он также прокомментировал потерю позиций ВСУ. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — пояснил Алехин.Кроме того, под удар попала важная логистическая артерия ВСУ. "Уничтожены две переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе Богородичного. Теперь логистика украинских сил и средств осуществляется через населенные пункты Студенок и Оскол, что усложняет их снабжение", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Харьковском направлении — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.

