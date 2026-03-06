Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/snabzhenie-vsu-idet-cherez-studenok-i-oskol-alekhin-o-posledstviyakh-udara-po-perepravam-1076448566.html
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам - 06.03.2026 Украина.ру
Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
Российские войска нанесли удар по ключевым переправам через Северский Донец. Уничтожение двух мостов в районе Богородичного серьезно осложнит снабжение украинской группировки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-06T04:00
2026-03-06T04:00
оскол
купянск
россия
геннадий алехин
f-16
северский донец
харьков
харьков новости
харьковская область
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:166:1005:731_1920x0_80_0_0_db47f739cb04ff5e3d02a7f82e4d7100.jpg
Алехин сообщил о весомых успехах операторов БПЛА на Купянском направлении. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.Он также прокомментировал потерю позиций ВСУ. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — пояснил Алехин.Кроме того, под удар попала важная логистическая артерия ВСУ. "Уничтожены две переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе Богородичного. Теперь логистика украинских сил и средств осуществляется через населенные пункты Студенок и Оскол, что усложняет их снабжение", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Харьковском направлении — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.
оскол
купянск
россия
харьков
харьков новости
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:72:1005:826_1920x0_80_0_0_9ca1428246d2aa38db7952ecc04ef55e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оскол, купянск, россия, геннадий алехин, f-16, северский донец , харьков, харьков новости, харьковская область, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, война, война на украине, спецоперация
Оскол, Купянск, Россия, Геннадий Алехин, F-16, Северский Донец , Харьков, Харьков новости, Харьковская область, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, война, война на Украине, Спецоперация

Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам

04:00 06.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
Десант ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска нанесли удар по ключевым переправам через Северский Донец. Уничтожение двух мостов в районе Богородичного серьезно осложнит снабжение украинской группировки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин сообщил о весомых успехах операторов БПЛА на Купянском направлении. "Под Купянском наши операторы FPV-дронов достигли весомых успехов, уничтожив целый взвод САУ 2С1 "Гвоздика". Это считается высоким результативным показателем в условиях интенсивных боевых действий", — заявил эксперт.
Он также прокомментировал потерю позиций ВСУ. "Авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по южной части Купянска, задействовав истребители F-16. Судя по всему, противник окончательно потерял ключевые оборонительные позиции в городской черте", — пояснил Алехин.
Кроме того, под удар попала важная логистическая артерия ВСУ. "Уничтожены две переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе Богородичного. Теперь логистика украинских сил и средств осуществляется через населенные пункты Студенок и Оскол, что усложняет их снабжение", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели северными воротами в Лиман, а ВСУ бомбят Купянск с помощью F-16" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Харьковском направлении — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ОсколКупянскРоссияГеннадий АлехинF-16Северский ДонецХарьковХарьков новостиХарьковская областьСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОсводка СВОвойнавойна на УкраинеСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Угроза ядерного сценария: аналитик о том, зажжет ли Ближний Восток третью мировую войну
05:20Взвод САУ "Гвоздика" ВСУ сгорел под Купянском: эксперт про новый уровень контрбатарейная борьбы
05:10Леонид Савин: Иран готов стоять до конца и наказывать не только США и Израиль, но и их пособников
05:03Трамп "назначит" главу Ирана и грозит Кубе. События 5 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:00Алехин: ВС РФ громят ВСУ под Великим Бурлуком, трасса от Харькова до Нескучного стала ключевой
04:45Венесуэлу США "отключили", на очереди Иран: аналитик предупредил о последствиях для России
04:40США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах — Бессент
04:30Алехин: Армия России взяла Круглое и расширяет полосу безопасности под Белгородом
04:22"Это государственный терроризм и рэкет": глава МИД Украины обвинил Венгрию
04:15Леонид Савин: Руководство Ирана удержит власть, в республике идет народная мобилизация
04:05У США за неделю боевых действий с Ираном истощились запасы ракет — WSJ
04:00Снабжение ВСУ идет через Студенок и Оскол: Алехин о последствиях удара по переправам
03:39В Будапеште задержали автомобили инкассаторской службы госбанка Украины
03:19Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
02:56В числе раненых в результате атаки ВСУ на Севастополь ребёнок и пожилой мужчина — губернатор
02:41Губернатор уточнил информацию о последствиях атаки ВСУ на Севастополь
02:26Глупых ограничительных правил прошлых войн больше не будет, боеприпасов против Ирана хватает — Хегсет
01:56Военная сводка за 5 марта от канала "Дневник десантника"
23:53На границе Ирака и Ирана предположительно сбит американский самолет
23:35Фицо: Зеленский перешел "красные линии" угрозами в адрес Орбана, ЕС должен дистанцироваться
Лента новостейМолния