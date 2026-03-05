Зеленский хамит Орбану, Азербайджан закрывает небо. Итоги 5 марта - 05.03.2026 Украина.ру
Зеленский хамит Орбану, Азербайджан закрывает небо. Итоги 5 марта
Зеленский хамит Орбану, Азербайджан закрывает небо. Итоги 5 марта
Зеленский хамит Орбану, Азербайджан закрывает небо. Итоги 5 марта
Владимир Зеленский словесно атаковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Азербайджан закрывает воздушное пространство вблизи Ирана
Владимир Зеленский пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану."Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш в €90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооружённым силам, парням нашим. Пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке", — заявил Зеленский на совещании с членами украинского правительства.Ранее Орбан заявлял о намерении блокировать выделение ЕС денег Украине.Кроме того, Зеленский оскорбил Орбана. Так, он комментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба", заявив, что украинцы воюют с россиянами."Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, не может без неё выборы выиграть", — указал Зеленский.Днём ранее, 4 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинская сторона не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода. Фицо указал, что представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако Украина не предоставила им доступ к объекту.На следующий день агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода "Дружба".Как рассказали агентству знакомые с обсуждением источники, Европейская комиссия может выделить средства через механизм бюджетной поддержки, которую ЕС предоставляет Украине. Кроме того, Евросоюз готов направить экспертов для помощи в восстановлении инфраструктуры.Еврокомиссия также обсуждает с Украиной возможность отправки миссии для оценки масштабов повреждений на объекте трубопровода. В Венгрии же заявили, что готовы принять выводы такой инспекции при участии представителей Венгрии и Словакии.Ранее Орбан усомнился в повреждении "Дружбы". Он заявил, что Зеленский и его команда утверждают, якобы возобновление работы нефтепровода невозможно из-за технических препятствий, а это угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и Словакии."Насколько известно Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям. Поэтому я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации", – написал Орбан в соцсетях.Он призвал Зеленского позволить этой следственной комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить необходимые условия для её работы.До этого Орбан в открытом письме Зеленскому писал, что действия последнего "противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей".Орбан призвал Зеленского "изменить свою антивенгерскую политику"."Мы, венгерский народ, не несём ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители", – подчеркнул Орбан.Он призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и "воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".Азербайджан закрывает небоАзербайджан на 12 часов закрыл воздушное пространство южного сектора Бакинского района на границе с Ираном после удара беспилотника, сообщил сервис FlightRadar24.Ранее МИД Азербайджана обвинил Иран в том, что тот днём 5 марта выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Ещё один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.Иранское агентство Taksim со ссылкой на Генштаб Вооружённых сил Исламской Республики Иран сообщило, что Иран не причастен к удару беспилотника по территории Азербайджана.В заявлении Тегерана подчёркивалось, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств."Согласно проведенному расследованию, эта операция была осуществлена израильским режимом с целью обвинить Исламскую Республику Иран", — гласило сообщение.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает удар дронов, которые Алиев назвал иранскими по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана."Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает", – указал Алиев.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Вооружённые силы Ирана расследуют инцидент с попаданием беспилотников на территорию Азербайджана, и снова подчеркнул, что Тегеран их не запускал, его слова приводятся в заявлении иранского МИД."Говоря о сегодняшних взрывах в Нахичеванской автономной республике, Аракчи опроверг запуски каких-либо летательных снарядов в сторону Азербайджана со стороны Ирана и заявил, что вооруженные силы Ирана занимаются расследованием в связи с произошедшим", – говорилось в заявлении МИД Ирана.Министр сказал об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и выразил сожаление в связи с тем, что при инциденте пострадали люди.Об Украине на мировой арене – в статье Татьяны Стоянович "Изолировать Россию от союзников и обмануть ее по итогам переговоров. Украина в международном контексте".
Зеленский хамит Орбану, Азербайджан закрывает небо. Итоги 5 марта

19:00 05.03.2026 (обновлено: 19:03 05.03.2026)
 
Егор Леев
Владимир Зеленский словесно атаковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Азербайджан закрывает воздушное пространство вблизи Ирана
Владимир Зеленский пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
"Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш в €90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооружённым силам, парням нашим. Пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке", — заявил Зеленский на совещании с членами украинского правительства.
Ранее Орбан заявлял о намерении блокировать выделение ЕС денег Украине.
Кроме того, Зеленский оскорбил Орбана. Так, он комментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба", заявив, что украинцы воюют с россиянами.
"Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, не может без неё выборы выиграть", — указал Зеленский.
Днём ранее, 4 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинская сторона не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода. Фицо указал, что представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако Украина не предоставила им доступ к объекту.
На следующий день агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода "Дружба".
Как рассказали агентству знакомые с обсуждением источники, Европейская комиссия может выделить средства через механизм бюджетной поддержки, которую ЕС предоставляет Украине. Кроме того, Евросоюз готов направить экспертов для помощи в восстановлении инфраструктуры.
Еврокомиссия также обсуждает с Украиной возможность отправки миссии для оценки масштабов повреждений на объекте трубопровода. В Венгрии же заявили, что готовы принять выводы такой инспекции при участии представителей Венгрии и Словакии.
Ранее Орбан усомнился в повреждении "Дружбы". Он заявил, что Зеленский и его команда утверждают, якобы возобновление работы нефтепровода невозможно из-за технических препятствий, а это угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и Словакии.
"Насколько известно Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям. Поэтому я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации", – написал Орбан в соцсетях.
Он призвал Зеленского позволить этой следственной комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить необходимые условия для её работы.
До этого Орбан в открытом письме Зеленскому писал, что действия последнего "противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей".
Орбан призвал Зеленского "изменить свою антивенгерскую политику".
"Мы, венгерский народ, не несём ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители", – подчеркнул Орбан.
Он призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и "воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".
Азербайджан закрывает небо
Азербайджан на 12 часов закрыл воздушное пространство южного сектора Бакинского района на границе с Ираном после удара беспилотника, сообщил сервис FlightRadar24.
Ранее МИД Азербайджана обвинил Иран в том, что тот днём 5 марта выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Ещё один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.
Иранское агентство Taksim со ссылкой на Генштаб Вооружённых сил Исламской Республики Иран сообщило, что Иран не причастен к удару беспилотника по территории Азербайджана.
В заявлении Тегерана подчёркивалось, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств.
"Согласно проведенному расследованию, эта операция была осуществлена израильским режимом с целью обвинить Исламскую Республику Иран", — гласило сообщение.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает удар дронов, которые Алиев назвал иранскими по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана.
"Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает", – указал Алиев.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Вооружённые силы Ирана расследуют инцидент с попаданием беспилотников на территорию Азербайджана, и снова подчеркнул, что Тегеран их не запускал, его слова приводятся в заявлении иранского МИД.
"Говоря о сегодняшних взрывах в Нахичеванской автономной республике, Аракчи опроверг запуски каких-либо летательных снарядов в сторону Азербайджана со стороны Ирана и заявил, что вооруженные силы Ирана занимаются расследованием в связи с произошедшим", – говорилось в заявлении МИД Ирана.
Министр сказал об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и выразил сожаление в связи с тем, что при инциденте пострадали люди.
Об Украине на мировой арене – в статье Татьяны Стоянович "Изолировать Россию от союзников и обмануть ее по итогам переговоров. Украина в международном контексте".
Больше материалов по теме:
Эксклюзив, Хроники, Иран, Азербайджан, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЕС, МИД, bloomberg
 
