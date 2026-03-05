https://ukraina.ru/20260305/kurdov-poka-tormoznuli-ssha-v-borbe-s-iranom-gotovyatsya-ispolzovat-separatizm-1076429810.html

Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм

Пожалуй, самая утешительная новость из воюющего Ирана о том, что наземная операция Израиля и США, призванная окончательно снести режим аятолл, пока, похоже, откладывается. США и Израиль не торопятся гробить свои войска в непокорной стране, а их прокси пока не могут решиться на наступление.

До этого были сообщения, что ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп общался по телефону с лидерами иракских курдов – Масудом Барзани и Бафелем Талабани, чтобы не через свои территории пропустили иранских курдов из Ирака в Иран. И курды якобы пошли.Но потом эти сообщения были дезавуированы, а в администрации Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и глава Пентагона Пит Хегсет опровергли сообщения о том, что Трампа решил вооружить любые курдские силы и задействовать в войне с Ираном. Стало также известно из сообщений разных СМИ, что Халил Надири, представитель Партии свободы Курдистана (PJAK), одной из ведущих курдских иранских партий, рассказал: отряды курдов на севере Ирака только подошли к границе с Ираном в провинции Сулеймания и выжидают. На низком старте.Чтобы понять общую диспозицию, нужно помнить, что в Иране курды проживают в ряде провинций, неофициально называемых Иранским, или Восточным Курдистаном. Рядом к нему примыкают Северный Курдистан — это часть Турции, Западный Курдистан — часть Сирии и Южный Курдистан — часть Ирака. В состав Иранского Курдистана входят западная и южная части провинции Западный Азербайджан, провинция Курдистан, провинция Керманшах и Илам.Курды являются третьей по численности национальной группой Ирана (после персов, и азербайджанцев). И на протяжении всего ХХ-XXI веков века курдский сепаратизм был для иранских властей не менее серьезной проблемой, чем, к примеру, сепаратизм азербайджанский.Специалисты определяют как объективные внутренние, так и чисто субъективные внешние причины возникновения курдского сепаратизма в Иране.Во-первых, Иранский Курдистан долгое время оставался одной из самых отсталых в социально-экономическом отношении территорией страны, где население живет беднее всех остальных иранцев и жизнь эта отягощена, к тому же, пережитками родоплеменного строя. Бурный демографический рост, характерный для курдов, сочетается с отсутствием рабочих мест и возможностей прокормить растущее население горных провинций. Курдская молодежь пополняет ряды сезонных работников и городских безработных, а это серьезно способствует распространению среди отчаявшихся радикальных идей.Во-вторых, сильна идея, если не собственной государственности, то хотя бы автономии в составе Ирана. С нею у курдов Ирана связаны надежды на улучшение социального и экономического положения своих родных провинций. Причем рядом находится автономный Иракский Курдистан, сам распоряжающийся нефтяными запасами, благодаря чему уровень жизни иракских курдов намного выше, чем у иракцев, не говоря уже об иранских курдах. А у них, между прочим, тоже имеется нефть.В-третьих, иранская центральная власть и династии шахов Пехлеви, и после исламской революции 1979 года долгое время проводила политику персизации страны и тормозила курдское духовно-культурное развитие, образование, давила национальную идентичность. Только при президентстве Мохаммада Хатами (1997-2005) в Иранском Курдистане начали создаваться первые начальные школы с преподаванием на курдском языке и первые газеты тоже на курдском языке. Кроме того, важной политической мерой стало предоставление иранским курдам 40 из 290 мест в Меджлисе Ирана. Мандаты и получили представители традиционной племенной знати, которая очень влиятельна среди курдов и с которой центральное правительство Ирана теперь получило возможность договориться напрямую. Используя кнут и пряник.В-четвертых, по мнению спецов и экспертов, политика модернизации Иранского Курдистана через некоторое время дала бы свои результаты и привела бы регион к снижению сепаратистских настроений, но мирный ход событий в регионе был нарушен войной в соседнем Ираке. Тем, что там в результате войны появился почти полностью независимый Иракский Курдистан, очень привлекательный манок для иранской курдской знати. И тем, что – это главное! – США начали геополитическую игру в регионе, сделав ставку на курдское движение. И в Сирии, и в Иране.США упорно превращают иранских курдов в инструмент подрывной деятельности против Исламского Ирана. Чтобы и сейчас, и в перспективе, если не удастся сломать режим аятолл, привести к дестабилизации ситуацию хотя бы в западной части Ирана.Именно с этой целью из Ирака в Иранский Курдистан и намылились боевики радикальных организаций, вынужденных уехать в эмиграцию из Ирана. Еще в марте 2006 года в Эрбиле, на территории Ирака, был создан Объединенный фронт Иранского Курдистана. В состав фронта вошли Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI), Организация борьбы Иранского Курдистана и Революционный союз Курдистана, Революционная партия трудящихся Курдистана (Комал), Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), которая также ведет партизанскую борьбу на иранской территории.Новая коалиция этих пяти и некоторых других курдских партий (Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), Партия свободы Курдистана (PAK) и две меньшие группы) была создана при помощи ЦРУ и Моссада уже в феврале 2026 года и стала ответом на ослабление центральной власти в Тегеране.Однако Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана начал бить по оппозиционерам на территории Ирака, где размещаются основные базы и учебные лагеря курдского национально-освободительного движения и остудил пыл. При этом Иракский Курдистан занял осторожную позицию: его лидеры были "очень напуганы" возможными ответными ударами Ирана и просили у Вашингтона дополнительных гарантий безопасности.Теперь же против Ирана воюют США и Израиль. И иранские курды снова учуяли добычу и собрались на границе. США, похоже, их опять обманули, но пока не решаются бросить в бой. Цель у них, по данным CNN и источников в администрации Трампа, прежняя: создать "буферную зону" на севере Ирана и отвлечь силы КСИР от основных фронтов. Хаарец и Reuters отмечают: курдские отряды должны сковать иранскую армию на Западе, чтобы в крупных городах (Тегеран, Исфахан) безоружные протестующие могли выйти на улицы без риска массовой бойни, как в январе. И начали сносить режим.Они живут надеждойОднако, по мнению опять же специалистов, с противоположной целью – ослабить американское влияние и все-таки помочь курдам хоть где-то обрести свою государственность – может действовать и Россия. Используя наследство, полученное еще от СССР: в 20-годах прошлого века не без участия вождя большевиков Владимира Ленина бежавшие из Турции курды осели на Кавказе, где, собственно, и было принято решение о создании "Советского Курдистана".Чтобы, как вы понимаете, потом присоединить к нему другие части всё того же Курдистана. Как присоединили четыре белорусские области Польши к Советской Белоруссии. Три области Галичины и две Волыни – к Советской Украине. Или Южную Бессарабию от Румынии к Советской Автономной Молдавской Республике в Приднестровье, чтобы в итоге создать полновесную Советскую Молдавию.Еще во время Первой мировой войны, когда Персия окончательно ослабла, курдский вождь Симко Шикак воспользовавшись текущим моментом, уже создавал независимое курдское государство. Оно просуществовало с 1918 по 1922 год. Его и хотели присоединить к советской России, а потом и СССР.Параллельно в Иране существовали Гилянская советская республика (1920-1921), созданная на интернациональной основе представителями разных национальностей. Ее можно было присоединять к любой республике советского Закавказья. Параллельно в 1920 году с апреля по сентябрь существовал советский Азербайджанский Тебриз. Иранские войска при помощи британцев задушили это восстания, а у советских республик сил защитить не хватило.Точно также случилось во время и после Второй мировой войны. В Западном Иране в 1941-1944 годах попытался создать свое государство другой курдский шейх Хама Рашид. Но шахские войска разбили его, несмотря на поддержку со стороны англичан. Потом в игру вступил СССР и при его поддержке в 1946 году при поддержке СССР была создана курдская Мехабадская республика, просуществовавшая почти год — с 22 января по 16 декабря 1946 года. Возглавил ее некто Кази Мухаммед, духовный и светский судья и градоначальник города Мехабад, тесно связанный с националистической организацией "Жиине Курдистан" ("Жизнь Курдистана"), в просторечии именовавшейся обыкновенно "Комал" ("Комитет"). К нему на помощь пришли тысячи бойцов из племени барзан из соседнего Ирака во главе с Мустафой Барзани. Они стали армией.Кази Мухаммед отказался входить на правах автономии в советский Азербайджан, а британцы смогли надавить на руководство СССР, чтобы оно отказалось от помощи восставшим курдам. И победивший в страшной войне СССР оказался в тисках сплошных проблем: атомное оружие у США, послевоенный голод, необходимость восстанавливать порушенную страну и "кормить" зарождающиеся социалистические режимы в Европе и т. д. Денег не все не хватало, а угроза новой войны с объединенным Западом из бывших союзников была вполне реальной.И СССР отказался от планов взять Иран к себе по частям и вывел войска из Ирана. В обмен на возможность добывать нефть на его севере. СССР обманули дважды: к нефти не пустили, а шахские войска при помощи британцев, расправились с Мехабадской республикой. Барзани, не желая складывать оружия, предложил Кази Мухаммеду бежать с барзанцами назад в Ирак. Но Мухаммед решил остаться, чтобы предотвратить репрессии против населения, и 30 марта 1947 года был повешен на площади Чарчара в Мехабаде. Вместе с братом и соратниками.А клан Барзани, как видим, до сих пор рулит в Иракском Курдистане и у него все сложилось: клан принял ключевое участие в движении освобождения иракских курдов…Теперь этот подход опять может стать актуальным: можно поддерживать сепаратистов себе во благо. Но, конечно, все исторические параллели хромают. Хотя и сейчас в курдском вопросе можно действовать двумя путями: или требовать для начала курдской государственности в одной из стран. Или сразу грести широкой сетью – требовать объединения всех четырех Курдистанов в Турции, Сирии, Иране и Ираке в единое государство. Точно так, как своей позицией варьируют США, в зависимости от ситуации, как тапер в ковбойском салуне объясняет свою игру на пианино: хочу по белым клавишам, хочу по черным…Но мы ведь тоже умеем играть на пианино. И не только…Еще о курдской проблеме читайте в статье Владимира Скачко "Курды на передке. Как вокруг Ирана создается "коалиция желающих" умереть за США и Израиль"

