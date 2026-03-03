https://ukraina.ru/20260303/uspokoit-svoikh-i-obmanut-inostrantsev-chto-govoryat-na-ukraine-o-planakh-privlekat-bolshe-naemnikov-1076304126.html

Успокоить своих и обмануть иностранцев. Что говорят на Украине о планах привлекать больше наемников

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров на днях сделал резонансное заявление о проблемах с мобилизацией и дезертирством. Решать её он хочет привлечением в ряды ВСУ иностранцев, то есть, делает ставку на наемников. Отчасти это говорит о том, что отлов украинцев в промышленных масштабах на улицах городов желательных результатов не дает

Дорогая ставкаПо словам главы оборонного ведомства, уже разработан некий комплексный план, который прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.В феврале тот же Федоров обещал решить проблему мобилизации "цифровыми методами", но, похоже, этот проект оказался неэффективным.Федорову по плану Зеленского нужно только к маю набрать в ряды ВСУ 250 тысяч человек. Британская The Times, ссылаясь на источники в НАТО, сообщала недавно, что для того, чтобы просто сдержать наступление российской армии, Киеву нужно срочно мобилизовать ещё как минимум четверть миллиона человек.Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов поддержал своего шефа, заявив, что Украине нужно создавать пункты набора по всему миру, чтобы привлекать иностранцев в ВСУ. Он считает, что по меркам многих стран украинским солдатам "на нуле" платят "огромную сумму". Правда, он забыл сказать, что немногим удается выжить и её получить.В феврале британская ВВС сообщала, что в рядах ВСУ воюют уже около 7 тысяч колумбийцев. В репортаже отмечалось, что участие колумбийцев стало отдельным явлением на фоне растущих потерь украинской стороны. В том же месяце запорожский ТЦК опубликовал тендер на 333 миллиона гривен на авиауслуги для перевозки наемников в сопредельные страны.Однако украинский волонтёр Роман Доник публично раскритиковал ставку на наемников, приведя пример колумбийских боевиков, воюющих на стороне ВСУ. По его оценке, первоначально приезжали мотивированные добровольцы, но позже поток составили преимущественно люди, ориентированные на заработок. Он утверждает, что часть иностранных подразделений отказывалась выполнять боевые задачи, требовала продления подготовки и покидала позиции или разрывала контракты.Планы создать армию, где большинство будут иностранцами, Доник сравнивает с обещаниями Зеленского в 2019-м платить учителям по 4 тысячи долларов.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что ставка на наемников свидетельствует о нежелании украинцев воевать за такое государство."Остатки мобилизационного ресурса у нас засекречены, но они точно превышают миллион человек, такое решение проблемы демонстрирует признание государством массового нежелания своих граждан участвовать в войне. А это, в свою очередь, говорит о том, насколько неприемлема для украинцев действующая социально-экономическая система, что они не хотят ее защищать", - резюмирует Азаров.Кроме того, он полагает, что продолжение войны руками иностранцев при нежелании воевать у собственного народа, говорит, что у государства есть интересы отличные от интересов народа.Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" сомневается в способности Киева привлечь значительное число наемников. "Новый министр обороны Федоров лжет, когда говорит, что закроет дыру в живой силе с привлечением иностранных наемников. Скажем так, на это денег нет. Один иностранец выходит дороже в три раза чем крепостной, а на фоне нехватки денег в бюджете - это нереально", - пишет "Легитимный". Спокойствие, только спокойствиеАвторы паблика полагают, что Федоров лишь пытается успокоить украинцев, недовольных ежедневным насилием со стороны ТЦК.Действительно, западные СМИ паникуют, что без новых кредитов Киеву денег осталось до апреля. А тут министр обороны вознамерился тысячами "покупать" иностранных солдат. Где-то тут баланс не сходится.Тем не менее расчет Киева может заключаться в обычном мошенничестве, а Федоров в этом знает толк. Жителей третьих стран в вербовочных центрах могут завлекать посулами, но на Украине они станут бесправными рабами, которым будут лишь обещать выплаты когда-нибудь в будущем "после победы над Россией".В этом плане примечательна история бразильца Леала да Силвы, которую в конце февраля поведало англоязычное издание Kyiv Independent. По его данным, он скончался после жестокого наказания за то, что напился и не вернулся на базу вовремя. Его около 40 минут избивала группа военнослужащих, другие это слышали, но не могли ничего сделать. При этом на момент смерти бразилец еще не подписал контракт и пытался покинуть Украину.Kyiv Independent пишет, что в подразделении наемников Advanced Company, которое возглавляет другой бразилец Леандерсон Паулино, постоянно применяются пытки в качестве наказания, включая ожоги, избиения, имитацию утопления и даже сексуальное насилие с использованием деревянных предметов. У наемников на базе также отбирают паспорта, как это делают с женщинами, которые попадают в сексуальное рабство.Подобные истории должны быть известны в тех странах, где украинское Минобороны захочет открыть вербовочные центры. Кроме того, сомнительно, что к таким центрам благодушно отнесутся в руководстве стран Глобального Юга (а именно на их "дешевый ресурс" ставит Киев). Те из наемников, кто выживут и вернутся на родину, вряд ли захотят заниматься там мирным трудом.Как пишет эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский, колумбийские и мексиканские боевики едут на Украину не ради идеологии. По его словам, их цель - боевой опыт, поэтому сейчас от своих же соотечественников, повоевавших в рядах ВСУ, страдают и граждане тех стран, откуда они приехали.Ясинский рассказал, что вернувшиеся "ветераны" идут в CJNG и другие картели Мексики. Там они используют свой опыт минирования дорог, сбрасывания бомб с дронов и обучают этому молодых боевиков. В результате, по его словам, по всей Латинской Америке взлетел уровень насилия.О будущем мобилизации на Украине - в материале издания Украина.ру Подтопления, угроза эпидемии и цифровая "бусификация". Что ожидает украинцев в марте.

