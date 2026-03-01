https://ukraina.ru/20260301/podtopleniya-ugroza-epidemii-i-tsifrovaya-busifikatsiya-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-marte--1076206548.html

Подтопления, угроза эпидемии и цифровая "бусификация". Что ожидает украинцев в марте

Подтопления, угроза эпидемии и цифровая "бусификация". Что ожидает украинцев в марте

Первый весенний месяц принесет Украине паводки и подтопления, что скажется на состоянии коммунального хозяйства, наличии электричества и ситуации на фронте. Февраль в стране выдался многоснежным, что обещает хорошие урожаи в текущем году (если их будет кому собирать)

В паводках нашли плюсыВода в реках поднялась местами до 3,5 м, затопляя частные дома и уничтожая дороги. Образцово-показательная трасса Киев-Одесса уже стала труднопроходимой. Сообщают, что и в Днепропетровской области смыло многие дороги. Обновлены они были в рамках программы Владимира Зеленского "Большое строительство", обернувшейся крупными коррупционными схемами.Украинские метеорологи пугают, что паводки могут накрыть чуть ли не всю страну, а в отдельных регионах стать настоящим стихийным бедствием. Однако эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук говорит, что они станут настоящим спасением для украинской энергосистемы, поскольку это позволит нарастить гидрогенерацию. Он ожидает снижения дефицита электроэнергии с нынешних 4 ГВт до 2,5 ГВт. То есть, света все равно будет не хватать, но отключения должны стать не столь длительными.В то же время бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждает, что после окончания весеннего паводка снижается водность Днепра и Днестра, а вместе с ней – и производство электроэнергии на гидроэлектростанциях.Как пишет украинский телеграм-канал "Картель", слова Кудрицкого свидетельствуют о том, что окончание отопительного сезона не означает выхода из энергетического кризиса. "Если не будет системного восстановления генерации и надежной защиты объектов (а ее не будет, потому что у Зеленского "распилили" деньги, выделенные на это), страна рискует войти в "летний режим ограничений", где отключения станут реакцией не только на обстрелы, но и на банальную нехватку у Украины ресурсов", - пишет "Картель".Еще один эксперт, Олег Попенко предупреждает, что в городах, включая столицу, может затопить канализацию, что грозит впоследствии вспышками инфекционных заболеваний.Украинские военные также массово жалуются, что на фронте уже сейчас затапливает их блиндажи и окопы, поэтому им приходится пребывать по пояс в холодной воде. Еще в прошлом году украинские военные ставили в пример строительство блиндажей российской армией, жалуясь на плохое качество украинских фортификаций и блиндажей. Несмотря на жалобы, уроки не были извлечены. К тому же украинская армия постоянно отступает, поэтому новые блиндажи пытаются строить на скорую руку под угрозой ударов дронов, а на такие вещи как дренаж уже никто не обращает внимания.Мобилизация под цифровым контролемМинобороны Украины в марте намерено вновь ужесточать мобилизацию, но с упором на цифровой контроль. Как пишет украинское издание "Корреспондент", с 1 марта начинается постепенный переход к системной цифровизации мобилизационных процессов: введение электронных сообщений о повестках в "Резерв+"; начало действия проекта автоматической постановки на военный учет; интегрирование с государственными реестрами отсрочек и бронирования.По данным издания, когда новая модель будет полностью введена, будет установлено более строгое администрирование, цифровой контроль и централизованная проверка оснований для отсрочек. Для украинских мужчин это будет означать отмену значительного количества действующих отсрочек. По сути же, украинское государство попытается с них еще раз содрать взятки.В конце февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины новую 4-летнюю кредитную программу. Но в 2026 году Украине придется отдать МВФ более 70% полученных от него кредитов. По сути, большая часть средств остается на месте, но кредит сопровождается определенными требованиями.Как утверждает в связи с этим депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, Фонд фактически подводит правительство Украины к необходимости отменить мораторий на повышение тарифов на отопление и газ. Необходимость повышения тарифов объясняется весьма оригинально – огромными задолженностями населения. В реальности же это будет означать лишь увеличение этих задолженностей.Также до конца марта, по требованию МВФ, Кабмин должен принять пакет налоговых изменений на ближайшие два года. Украинцам хотят зафиксировать военный сбор навсегда (даже в случае прекращения войны), а также обложить налогами продажу вещей через цифровые платформы.В начале марта также должны состояться очередные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта с участием РФ, США и Украины. Пройдут они, предположительно, снова в Абу-Даби, хотя ранее Зеленскому не нравилась эта площадка из-за того, что Эмираты якобы поддерживают РФ. Впрочем, место проведения переговоров может быть изменено из-за начавшихся боевых действий на Ближнем Востоке.Предыдущие раунды в Абу-Даби и Женеве ни к чему не привели, поэтому нет никаких предпосылок, что Зеленский согласится на требования РФ, согласованные с администрацией США. Дональд Трамп пока только анонсирует очередные даты для заключения мира, но США продолжают передавать Киеву разведданные и продавать оружие. Следовательно, и в марте украинцам не стоит ждать прекращения войны и террора "людоловов" из ТЦК.О том, что на Украине говорят о ситуации на фронте - в материале издания Украина.ру Под Славянском и Харьковом ВСУ близки к потере позиций. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

