"Убивают детей, но всем плевать". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, почему следует, наконец, признать, что так называемая "революция достоинства" на самом деле была обыкновенным госпереворотом, думают над тем, куда это привело страну и куда ещё приведёт. Строят прогнозы, какими последствиями для всего мира и для Украины может обернуться нападение США и Израиля на Иран.

Кто-то считает, что ситуация на Украине вскоре может кардинально измениться. Бывший глава украинского правительства Николай Азаров в связи с недавним освобождением настоятеля Святогорского монастыря митрополита Арсения предположил, что в стране уже "пошёл необратимый процесс".И обратился к представителям "кривосудия" киевского режима, ко всем представителям карательных органов с предостережением - "рано или поздно отвечать за свои преступные действия, особенно в таких делах, которые связаны с политикой, им придётся"."И дело вовсе не в мести", - сказал Азаров, подчеркнув, что на Украине или восстановят действие конституционных норм, создадут независимую систему правосудия, создадут нормальную, защищающую права людей правоохранительную систему, или Украины просто не будет.Пока что до восстановления права и правосудия далеко, если судить по действиям украинских военкомов и полицаев, которые просто хватают и избивают, а то и убивают людей — о каком правопорядке может идти речь?Да и чему удивляться. Азаров напомнил, что на Украине в 2014 году произошёл именно государственный переворот. И с первых же дней после переворота в стране установили новый порядок, который можно охарактеризовать тремя словами - "обман, насилие и коррупция".Почему именно переворот? По свидетельству экс-премьера, президент Виктор Янукович 21, 22 и 23 февраля 2014 года находился на Украине, был в Харькове, а Рада обманула всех, заявив, что президент покинул страну — то есть, начала с обмана."Они (депутаты Рады — ред.) обманули не себя. Они обманули Конституцию, они обманули правосудие, они обманули все те органы, которые должны были стоять на защите конституционного строя страны", - заявил Азаров в эфире ютуб-канала "Надiя" ("Надежда"), подчеркнув, что Януковича тогда незаконно отстранили от должности.Он продолжил: "Отсюда все последствия (хотя, по мнению автора этих строк, причины следует искать в более раннем госперевороте, (в процессах 80-х и начала 90-х годов прошлого века), с этого начинается отсчёт разрушения Украины, отпадения от неё территорий...".Но что происходит на Украине сегодня? Пошёл ли действительно "обратный процесс"? Пожалуй, пока выводы делать рано.Сопротивление ТЦКашникам и полицаям действительно нарастает, хотя по-прежнему носит стихийный характер — нет "организующей и направляющей" силы. Однако сама атмосфера накалена до предела, о степени недовольства граждан действиями военкомов-беспредельщиков можно судить по эпизодам, описание которых находим в украинских пабликах."Волынский ТЦК сообщает, что "во время мероприятий по оповещению" мужчина отстреливался от военкомов. Что же это за "мероприятия по оповещению", от которых приходится отстреливаться? И почему украинцы, в таком случае, не отстреливаются от почтальонов и работников коммунальных служб? Не иначе, какое-то российское ИПСО…", - иронизирует находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Ранее некоторые представители киевского режима заявляли, что сцены с задержаниями и избиениями людей ТЦКашниками якобы вообще подделаны при помощи искусственного интеллекта (ИИ) российскими пропагандистами. Мол, "почти все" кадры насильственных задержаний — это дипфейки.Так, об этом говорил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураев, ссылаясь на некие "общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства". Эти организации, по словам депутата, "с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям".И что же? Главы комитета утверждает: "Выяснилось, что почти все такие видео - подделка".Но пусть парламентарий расскажет об этом жертвам действий ТЦК, их родным и близким. Да и зачем кому-то подделывать эти кадры беспредела военкомов, если ТЦКашники порой сами снимают сцены избиения подвернувшихся под руку сограждан на свои телефоны?Впрочем, ранее в ТЦК не отрицали, что принудительно доставляют людей в военкоматы, дескать, что это законно в военное время. Но напомним, что ни РФ, ни Киев войну друг другу до сих пор не объявляли. А по факту — война идёт уже пятый год, масштабы потерь нам всем ещё только предстоит оценить.Теперь вообще воюют как и когда захотят, объявляя откровенную агрессию необходимой "обороной". Но вовсе не РФ зачинщик таких войн и такого политического стиля, это начинают понимать многие и на Западе. Поводы к тому есть.Вот как характеризует ситуацию американский историк и антрополог Джэйсон Хикель: "Бомбить Иран в разгар переговоров, морить Кубу голодом, устраивать геноцид палестинцев, угрожать вторжением в Гренландию… США и Израиль - это самая большая угроза человечеству. Мы все вынуждены жить в кошмаре, который они создают".А скитающийся по странам Европы одесский блогер, известный нам как "Колобок из Одессы", в связи с нападением Израиля и США на Иран цитирует Трампа, заявившего: "Наша цель - защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима"."Если Израиль новый штат США, так и скажите, тем более, по факту это так, - прокомментировал это заявление блогер. - В противном случае ваша столица в Тель-Авиве. Непосредственно США Иран не угрожал".Но политики и олигархи считают по-другому. Мы все, простые люди, для них — просто пыль. В самом начале нынешнего иранского конфликта был нанесен удар по иранской школе, погибли десятки детей. Но что-то не видно и не слышно возмущения со стороны вездесущих "правозащитников" на Западе. Да и в РФ об этом — почему-то скороговоркой, одной строкой в ленте новостей.Этим молчанием общественности и СМИ возмутился российский дипломат, историк и политолог Николай Платошкин."Убили детей… Это для того, естественно, чтобы освободить их, понятно. И их освободили от всех тягот бренной жизни, похоже…", - сказал политолог в эфире одного из каналов. Он напомнил, что израильтяне до этого "убили более 70 тысяч человек в секторе Газа, более 10 тысяч детей за два с половиной года — и всем плевать...".И вот эти убийцы детей учат нас соблюдению прав человека, подчеркнул Платошкин.Некоторые украинские политологи фактически оправдывают действия агрессоров (это же не русские, этим - можно). Так, Андрей Ермолаев говорит о некоей угрозе Западу со стороны "исламского фундаментализма". Так ведь фундаменталистов можно теперь и понять — убийства детей не должно оставаться безнаказанным.Как бы о ни было, теперь "террористическая угроза (по выражению эксперта) может коснуться, собственно, и стран Запада".Напомним, что Зеленский и МИД киевского режима агрессию Израиля и США поддержали и порадовались гибели лидера страны Али Хаменеи.А теперь "элитные" украинцы пытаются в срочном порядке покинуть обжитой Дубай, по которому Иран наносит удары (атакам подвергаются военные базы США в странах Ближнего Востока — ред.).В Киеве опасаются, что у Запада будет меньше возможностей снабжать режим оружием и деньгами. И эти опасения вполне могут реализоваться, если война на Ближнем Востоке затянется.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Им прикольно воевать, им прикольно убивать. Эксперты и политики о состоянии умов на Украине и в Европе"

