Палантир против "орков": как США намерены справиться с Россией

Палантир против "орков": как США намерены справиться с Россией - 22.02.2026 Украина.ру

Палантир против "орков": как США намерены справиться с Россией

Соединённые Штаты Америки активно используют искусственный интеллект в планировании военных операций

Популярный американский IT-предприниматель Ким Дотком в понедельник на своей странице в Х опубликовал информацию о якобы произошедшем взломе компании Palantir Technologies."По имеющимся данным, компания Palantir подверглась хакерской атаке. Для получения доступа с правами суперпользователя был использован искусственный интеллект, и вот что, как утверждается, обнаружили хакеры: Питер Тиль и Алекс Карп осуществляют масштабную слежку за мировыми лидерами и магнатами промышленности. У них есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Они внедрили скрытые механизмы в устройства, автомобили и самолеты мировых лидеров и собрали крупнейший архив компрометирующих материалов", — писал Дотком.Также, по его словам, во взломе шла речь и об Украине."Palantir создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ для разгрома России. Они считают, что до победы остался год. Они планируют добиться этого, отвлекая Россию бессмысленными мирными переговорами", — указал айтишник.Кроме того, во взломе утверждалась причастность компании к происходящему в секторе Газа."Компания Palantir несёт ответственность за большинство смертей палестинцев в секторе Газа. Она разработала систему наведения искусственного интеллекта для Израиля", — гласили данные, которые получили хакеры.В публикации Доткома подчёркивалась связь компании Palantir с Центральным разведывательным управлением."Palantir — это подразделение ЦРУ, и все данные от международных клиентов копируются в шпионское облако ЦРУ. Palantir стала самой опасной компанией в мире. Если вы там работаете, вы имеете право знать, что именно для этого используется искусственный интеллект Palantir, без вашего ведома. Данные Palantir, предположительно собранные хакерами, будут переданы России и/или Китаю. Меня выбрали в качестве доверенного партнёра для этой публикации", — рассказал Дотком.Он также указал, что не имеет отношения к взлому Palantir и не знает хакеров."Но я знаю, что взлом произошёл", — подытожил айтишник.На его публикацию отреагировал один из руководителей компании — технический директор (CTO) Palantir Technologies и миллиардер Шьям Cанкар."Это вершина творчества Кима Доткома. Заявления ядерного уровня, нулевое доказательство, максимальная энергия "поверь мне, чувак", и приправа в виде "вот-вот" копиума. Ты "выбран в качестве доверенного партнёра" для этой утечки информации в Россию/Китай? Тот самый, кто предсказал арест Хиллари, утечки Сета Рича и падение Мюллера — с точностью до 0,00. Если данные когда-нибудь появятся (спойлер: этого не произойдёт), я съем свою онтологию. Palantir все еще на ногах. Ким все ещё кликуша (в последней фразе использована игра слов, в оригинале: "Palantir still standing. Kim still stanning" — Ред.)", — написал Санкар.В ответ Дотком сослался на слова президента США Дональда Трампа, напророчившего арест Хиллари Клинтон. Что же до утечек по поводу убийства Сета Рича, то они, отметил Дотком, легко найдутся в Х."Какую репутацию сохранил Мюллер после "Рашагейта"?" — также задал вопрос Дотком.Что же до взломов серверов Palantir, то он посоветовал Санкару выполнить расширенный поиск по X.Однако и российские комментаторы тоже были скептически настроены в отношении данных Доткома."Проблема в том, что кроме одного-единственного треда самого Доткома — ничего нет. Ни дампов, ни скриншотов интерфейсов, ни технических артефактов, ни подтверждений от профильных киберкомпаний. Для истории масштаба "самая опасная компания мира вскрыта" — тишина подозрительно оглушительная", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Рыбарь".Авторы канала указали и на личность Доткома."Репутация источника тоже имеет значение. Ким Дотком давно прославился громкими политическими и финансовыми пророчествами — от "скорого коллапса доллара" до сенсационных разоблачений, которые растворялись без следа. Поэтому и сейчас относиться к его словам нужно с максимальным скептицизмом", — отмечал телеграм-канал.В то же время авторы проекта указали, что "это не означает, что Palantir — белые и пушистые"."Компания изначально финансировалась через венчурное подразделение ЦРУ, работает с силовыми структурами США, Израиля, Великобритании, т.н. Украины, в странах Африки и т.д., строит платформы агрегации и анализа гигантских массивов данных. Поэтому то, что западные IT-гиганты способны отслеживать цифровой след практически любого человека — давно не теория заговора, а банальная реальность эпохи Big Data. Неприкасаемых в этой системе действительно нет, включая мировых лидеров и крупных бизнесменов", — гласила публикация.А тем временем и в Европе к продукции Palantir относятся всё настороженней.Швейцарский отказ и российская необходимостьВ декабре 2025 года швейцарское издание Republik опубликовало данные совместного расследования с проектом WAV. Журналисты связались с властями Цюриха, где находится швейцарский офис Palantir, и органами власти Швейцарии. Всего в соответствии с законом о свободе информации, команда направила 59 запросов на доступ к документам в органы власти.Полученные материалы сообщили: в течение семи лет компания Palantir проводила масштабную кампанию по привлечению швейцарских федеральных властей в качестве клиентов. За это время Palantir получила как минимум девять отказов — либо из-за того, что её программное обеспечение считалось ненужным, либо из-за опасений ведомств по поводу ущерба репутации.Единственного успеха американская компания добилась с Федеральным департаментом обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS). Входящее в его Федеральное управление по оборонным закупкам (Armasuisse) рассматривало возможность приобретения программного обеспечения Palantir для своей "ИТ-системы Службы военной разведки". Но и в этом случае сотрудничество в конечном итоге не состоялось.Кроме того, армия Швейцарии ещё в 2024 году сохраняла интерес к приобретению программного обеспечения Palantir. Однако внутренний отчёт показывал, что опасения по поводу передачи конфиденциальных данных швейцарских военных американским разведывательным агентствам — ЦРУ и АНБ — в конечном итоге привели армию к отказу от проекта.После обнародования этой информации компания Palantir подала в суд на Republik, потребовав опубликовать "опровержение".Однако о том, что продукты Palantir, а также о том, что само местонахождение одного из офиса компании в Цюрихе вызывает вопросы, писало и такое швейцарское издание, как Swissinfo."Факт остается фактом: Цюрих частично отвечает за стратегию роста Palantir, компании, чье программное обеспечение все чаще используется в качестве смертоносного оружия против мирного населения — и которая, очевидно, не видит в этом проблемы", — отмечалось в публикации.Авторы указывали на роль Palantir в ударах по сектору Газа.Тем временем в России понимают, что компания работает против РФ."К вопросу о деятельности компании Palantir на Украине. В недавнем интервью глава компании Алекс Карп рассказывал о том, что Palantir по сути участвует в той или иной форме в этом военном конфликте. Сразу у тех, кто видел это интервью, возник вопрос. Что именно делает компания, в чем её функционал? Вероятно, речь идёт об анализе данных с поля боя и анализе интерактивных карт с помощью ИИ. А также, последующем анализе целей и выдаче целеуказания. Где это может быть применено? Скорее всего, решения от Palantir становятся надстройкой в уже существующих решениях", — отметил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.Он привёл сообщение 2024 года о том, что "Дельта", система ситуационной осведомленности и управления поля боем ВСУ, была объединена с системой "Вежа", платформой видеоанализа сигнала с систем БПЛА."Для Palantir это готовое поле внедрения своего софта. Возможно, я и ошибаюсь, и компания как-то иначе участвует в войне. Например, анализирует российские открытые источники данных, чтобы составить карту наших уязвимостей. Или анализируется оппозиционная активность на предмет возможной вербовки. Вариантов много. Но, так или иначе, участие Palantir это вызов для нас, потому что переводит войну в совершенно иную плоскость", — подчеркнул Медведев.Примечательно, что генеральный директор компании — Алекс Карп— был первым руководителем крупной западной компании, который встретился с Владимиром Зеленским после начала СВО. Встреча состоялась в июне 2022 года.А американские СМИ сообщили: компания Palantir принимала участие в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские военные использовали систему искусственного интеллекта Claude, доступ к которой осуществлялся через закрытый контур платформы Palantir, интегрированной в инфраструктуру Пентагона. Как сообщили источники The Wall Streer Jounal, ИИ Claude работал в связке с аналитическими платформами Palantir.Нейросеть обрабатывала массивы перехваченных коммуникаций, спутниковых снимков и оперативных сводок. Что, в свою очередь, помогало прокладывать маршруты для американских штурмовых групп в условиях плотной застройки Каракаса.В конечном итоге операция США увенчалась успехом: Мадуро и его супругу захватили, американцы потерь не понесли.Подробнее о компании Palantir и её продукции — в статье Алексея Туманова "Война искусственных интеллектов: догонит ли Россия "Палантир" и "Андурил"?".

