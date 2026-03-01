https://ukraina.ru/20260301/i-protiv-drona-est-priemy-snayper---eto-prezhde-vsego-razvedchik-1076200283.html

И против дрона есть приемы. Снайпер - это прежде всего разведчик

Как изменились техника и тактика применения снайперов в ходе спецоперации на Украине

Работают как минимум втроемЕще в годы Великой Отечественной наши снайперы действовали в одиночку, в крайнем случае в паре. Это было связано с маскировкой и рядом других факторов. Во время локальных конфликтов на Северном Кавказе подобная тактика не претерпела существенных изменений. Сейчас же снайперы работают как минимум втроем. Стандартной снайперской группой стала тройка: корректировщик, непосредственно снайпер и прикрывающий стрелок. Иногда при работе в тройке только один человек выполняет функцию стрелка, а остальные обеспечивают маскировку и снабжают боеприпасами. При необходимости члены группы заменяют друг друга.Более того, в условиях СВО снайперы иногда объединяются даже в небольшие группы, что увеличивает плотность огня и позволяет им самостоятельно вести полноценный бой. Эти группы снайперов могут рассредоточиваться, координироваться и воздействовать на одну цель с разных направлений и дальностей, в том числе очень значительных. При этом военные всегда подчеркивают, что работу снайперов-одиночек никто никогда не отменял. Все зависит от ситуации, обстановки и конкретно полученной задачи.Современная боевая техника существенно увеличила дальности работы снайперских групп. Например, российские дальнобойные винтовки "Корд" калибра 12,7 мм способны вести огонь на дистанциях до 2 км. Схожими характеристиками обладают винтовки DXL-3 "Возмездие", DXL-4M "Севастополь" и DXL-5 "Опустошитель" – они поражают цели на дистанциях более 2 км. Также у снайперов востребована винтовка Raptor Tactical (поражение на дистанции до 1,8 км). Совершенствуется и оптика. Прибор для наблюдения "Дозор-4" видит мишень на расстоянии до километра даже в условиях тумана. Для увеличения точности попадания наши военные начали использовать различные новшества в оптических приборах дневного и ночного видения, радиолокационных станциях ближней разведки. Применяются тепловизоры для наблюдения за полем боя.Роль беспилотниковНовой особенностью снайперской работы стало взаимодействие снайперских групп с беспилотниками. С помощью БПЛА снайперам удается вскрыть цель на больших расстояниях, установить за ней наблюдение, а затем – уничтожить. Словом, тактика снайперского боя кардинально изменилась по сравнению с той, что была в годы Второй мировой. Беспилотники, разумеется, использует и противник. Из-за опасности со стороны украинских дронов снайперам приходится заходить на позиции ночью или ближе к рассвету, причем задолго – дни и даже недели – до начала непосредственно боевой работы. Это необходимо для того, чтобы хорошо замаскироваться и досконально изучить боевую позицию. Основными средствами маскировки остаются специальные халаты и сети. Появились и специальные маскхалаты, обеспечивающие невидимость в инфракрасном диапазоне.Изменились и цели для снайперов. В ходе СВО снайперы неоднократно выводили из строя различные виды легкой техники ВСУ и даже системы пуска ракет и БПЛА. При попадании в двигатель снайпер может вывести из строя вертолет, а также серьезно повредить радиолокационную станцию. Опыт СВО показал, что диапазон использования снайперов достаточно широкий. В военном ведомстве также отметили, что в зимнее время мастерам точной стрельбы значительно сложнее маскироваться. К тому же противник широко использует дроны с тепловизорами. Поэтому даже в закрытой огневой позиции снайперы очень уязвимы. Также работа военнослужащих сильно затруднена действиями вражеской артиллерии и огнём пулемётчиков противника. Кроме того, в зоне СВО нередко происходят снайперские дуэли. Тем не менее российские специалисты успешно выполняют боевые задачи, действуя "спокойно и слаженно".Снайпер не выживет на линии боевого соприкосновения без постоянной смены огневых позиций и внимательного отношения к маскировке. Снайпер является одной из наиболее приоритетных целей для врага, у которого, как правило, в достатке БПЛА, тепловизоров и иных средств наблюдения. Как считают армейские командиры, с кем довелось общаться, снайпер — это прежде всего разведчик. Они собирают информацию о противнике. Допустим, из четверых-пятерых, кто находится на позиции, — можно узнать, кто есть кто, а также кто старший. И потом уже гораздо интереснее будет выполнять поставленную задачу. Помимо этого, снайпер уничтожает не только живого противника, а, что немаловажно, выводит из строя вооружение и средства связи.Дроны — главная головная боль в том числе и снайперов. Если раньше он мог допускать какие-то ошибки в перегруппировке и передвижении, то сейчас их цена — жизнь. Соответственно, маскироваться на передке стало в разы сложнее, особенно — с появлением у дронов качественных тепловизионных камер. Однако опытные бойцы руководствуются старой русской поговоркой: волков бояться — в лес не ходить. И против дрона есть приемы. Так что здесь снайпер, прежде чем противостоять тепловизору, должен сам освоить то, как он работает."Длительные занятия с тепловизорами позволяют настраивать свое мышление таким образом, что ты уже видишь картинку и понимаешь, как этому противодействовать, — рассказывает командир снайперской группы с позывным "Кукушка". — Приемов противодействия на самом деле много. Это и рельеф местности, и накидки — хотя работают не все из них. Нужно понимать, что маскировка — это комплекс мероприятий. Нет такого, что ты надел шапку-невидимку и исчез".Важнее всего оставаться незаметнымПо словам командира взвода с позывным "Тис", глобальная цель – поддерживать штурмовые подразделения. Часто работают в режиме "свободной охоты", то есть выбирают удобную позицию и приоритетную цель самостоятельно. Одна из основных – командный состав ВСУ. Кроме них, под прицелом вражеские корректировщики артиллерии. Поражают живую силу, чтобы предотвратить ротацию противника. В последнее время работают даже по беспилотникам."Каждый боевой выход – это череда спланированных действий. Досконально изучается картография, анализируется ландшафт. Так мы уже заранее знаем, где найти правильную точку, высоту для работы, - уточняет "Тис". Важнее всего оставаться незаметным. Так что маскировке уделяется особое внимание. Ландшафт, где работает эта снайперская пара - лесистый, болотистый: рабочая дистанция не велика. Общаются между собой жестами – ни единого лишнего звука, кроме шума шагов. Если "спалит" противник, непременно откроет огонь. Визуально их защищает маскхалат, а от дронов-наблюдателей с инфракрасными датчиками всегда надеты тепловизионные "пончо". Иногда используют хитрый ход – просят поддержки гранатометчиков. Пока те утюжат противника, снайперы стреляют "под шумок".Снайперское искусство рождается не на голом месте, оно куется годами. Речь не о штатных снайперах в составе общевойсковых подразделений, где в составе взвода есть должность снайпера, который использует, как правило, винтовку СВД. Это штатная единица вооружений, которая в умелых руках обеспечивает поражение противника на дистанции около 600-800 м. Эффективная дальность поражения автомата АК-12 составляет 400 м."Подготовка профессионального снайпера занимает несколько лет, — рассказал участник операций в зарубежных странах с позывным "Плотник". — Это не человек, это некий механизм, который нацелен на конечный результат и добьется его любым путем. Снайпер в отличие от другого бойца учитывает массу факторов — ветер, влажность, как солнце светит или в какой фазе находится Луна. У них, правда, куча своих заморочек, в приметы тоже верят, могут по трое суток не бриться, с травой разговаривают — смотрят как она ложится к вечеру, и ориентируются по ней. Со стороны — странно, но зато результат есть конкретный"."В нашем деле выдержка имеет первостепенное значение, мы как кабаны, поели и лежим, не важно сколько, главное не обнаружить себя, — рассказал инструктор по снайперской подготовке спецназа ГРУ с позывным "Хмурый". – Есть свои профессиональные секреты — хочется чихнуть, надо надавить пальцем до боли на верхнюю часть губы, отпускает. Да, при работе в снайперской паре спим по очереди, по два-три часа. И если у кого-то проблема с носоглоткой, ну, храп банальный, такой на позицию точно не пойдёт".Маскировке тоже уделяется большое внимание — нужно прикинуться ветошью, на которую никто не обратит внимания, даже с расстояния в метр, резюмировал военнослужащий.О противоборстве дронов в зоне спецоперации - в материале издания Украина.ру "Гном" против "Курьера": Forbes о войне дронов в зоне СВО.

