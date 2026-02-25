https://ukraina.ru/20260225/1076057342.html

Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России

Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России - 25.02.2026 Украина.ру

Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России

Мы ведем войну на Украине четыре года, но не особенно напрягаемся. Обнищания людей нет. Мобилизация у нас не проводится. Границы открыты. Ничего подобного у киевского режима нет. У противника банально заканчивается личный состав. Они уже отловили всех, кого можно было отловить. А западные наемники ситуацию не спасут

2026-02-25T17:36

2026-02-25T17:36

2026-02-25T17:37

интервью

сша

иран

украина

дональд трамп

владимир путин

служба внешней разведки

фсб

израиль

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076050200_97:38:787:426_1920x0_80_0_0_ef136f268cfb8b81a44cc89a4ef33a58.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий КолпашниковРанее по итогам переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел Кубы в Кремле российское посольство в Гаване анонсировало поставки нефти и нефтепродуктов из России на Остров Свободы, против которого США начали топливную блокаду.- Виталий, как это будет делаться технически? А то у нас сразу же напрашиваются аналогии с Карибским кризисом, когда наш флот тоже был готов прорывать американскую блокаду Кубы.- Карибского кризиса точно не будет. Сейчас не 1962 год. Ситуация в геополитике совсем другая. Мы полностью связаны на Украине. Конечно, суда на Кубу мы будем отправлять. Но гарантии, что они туда дойдут, совсем не железобетонные. Насколько я понимаю, американцы намерены блокировать любые суда, которые идут к кубинскому побережью. Поэтому все закончится тем, что они наши танкеры будут разворачивать.На прямую конфронтацию с США мы не пойдем. Возможно, что какие-то грузы на Кубу будут доставлять наши подводные лодки. Вопрос в том, много ли мы так можем перевезти из того, что нужно кубинцам? У меня вообще не очень хороший прогноз по поводу судьбы Кубы. Сейчас весьма велика вероятность того, что США свалят нынешний режим в Гаване.Я понимаю, что сейчас это неприятно звучит. Все-таки у нас остаются романтические воспоминания по поводу Острова Свободы. Кубинцы действительно были отличными союзниками в советское время и сейчас нам хорошо помогали. Тем не менее, США при Трампе очень решительно настроены на то, чтобы застолбить все западное полушарие как свою 100% зону влияния.- Хватит ли ресурсов у американского флота, чтобы устроить Кубе полноценную блокаду? У них ведь до этого была Венесуэла, а теперь война с Ираном может начаться в любой момент.- К сожалению, на свое полушарие у них ресурсов точно хватит. Там банально нет никакого другого флота, который мог бы противодействовать США. Да, сейчас значительная часть американского флота находится в Тихом океане и в регионе Ближнего Востока, но американские авианосцы также активно присутствуют в Японском и в Желтом морях. У них хватает сил, чтобы быть и возле Кореи, и возле Ирана. И для поддержания морских сил возле своих границ у них точно ресурсов хватит.- По поводу Ирана. Мы передавали персам и средства ПВО, и ударные системы. Означает ли это, что в случае нападения на исламскую республику мы готовы вести с США такую же прокси-войну, какую они сейчас ведут с нами на Украине?- Как раз по поводу Ирана у меня более оптимистичный прогноз. Я недавно там был и знаю, о чем говорю. Конечно, там есть часть молодежи, которая настроена прозападно и проамерикански. Но, поверьте, что молодежи и людей всех возрастов, готовых сражаться с США, гораздо больше. Я сам видел 100-тысячную толпу, которая скандировала антиамериканские лозунги. Это что-то с чем-то.Короче говоря, если США будут втянуты в прямой вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут. Режим в любом случае устоит. У него там прочная фундаментальная база. Там очень многие готовы сражаться и умирать за свою родину.Режим аятолл невозможно снести без применения ядерного оружия. Даже если США и Израиль на это решатся, то двумя бомбами, как это было в Японии, им не справиться. Япония к 1945 году была на последнем издыхании, а Иран воевать готов. По нему придется наносить десятки ядерных ударов. А без последствий это явно не останется.Более того, если в Иране начнется война, нам это будет выгодно. Это отвлечет значительные ресурсы Запада от нас на Иранское направление. И мы действительно можем вести там такую же прокси-войну, какую против нас ведет Запад на Украине. Это может быть некий аналог войны во Вьетнаме, когда СССР помогал режиму Хо Ши Мина, и тот в итоге победил.Именно поэтому Трамп до последнего хочет избежать этого конфликта. Хотя, с моей точки зрения, он все равно неизбежен.- Выходит, у Ирана есть возможность нанести США неприемлемые потери, которые могут обрушить рейтинг Трампа?- У Ирана не только есть такие возможности – у него есть такое желание. Но самое главное, что Иран может нанести сокрушительную удар по "непотопляемому авианосцу США на Ближнем Востоке" - Израилю.Прошлогодняя 12-дневная война очень быстро свернулась, когда Иран применил гиперзвук. Фактически это была болванка, которая наделала много шума. Но даже этого хватило, чтобы израильтяне отступили. И я не исключаю, что у иранцев в загашнике есть другие вооружения, которые если не смоют Израиль в море, то на годы вперед парализуют израильскую экономику. А это чревато для тех же США.В общем, даже если Иран не нанесет США катастрофического ущерба, то он отыграется на Израиле, после чего американцы еще долго будут кашлять.- И никакая Куба с Венесуэлой эти потери не перекроют, если американцы все же дожмут нынешние латиноамериканские режимы?- США сейчас сбрасывают свою внутреннюю энтропию на страны, которые находятся вокруг них. Они вызвали мощнейший кризис в Венесуэле и в Колумбии. В Мексике пару дней назад чуть не началась гражданская война. Сейчас они готовятся сбросить режим коммунистов на Кубе. Но даже если они это сделают, это не решит их проблем. В Латинской Америке сформировались поколения людей, которые не испытывают к США никаких симпатий. И в будущем число таких людей, которые презирают Штаты и готовы с ними сражаться, станет еще больше. Да, Трамп решит сиюминутные американские проблемы, но в будущем у США этих проблем появится гораздо больше.- Переходим к Украине. Не кажется ли вам, что последнее заявление СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму ядерное оружие было связано с ударами противника по полигону "Капустин Яр" и Воткинскому машиностроительному заводу, где мы делаем свои ядерные ракеты?- Тут совокупность факторов. Помимо того, о чем вы сказали, еще был удар по резиденции президента в конце 2025 года. Тогда тоже была жесткая риторика с нашей стороны, но, видимо, противник этого не усвоил. И я бы сказал, что заявление СВР – это наш ультиматум.В нашей ядерной доктрине есть пункт о том, что мы можем работать на упреждение. Теперь мы можем первыми нанести ядерный удар. Вот мы об этом и предупреждаем Запад. Сам факт передачи киевскому режиму каких-то компонентов ядерного оружия от Великобритании и Франции дает нам повод нанести ядерные удары не только по военным объектам на Украине, но и по странам, которые это оружие поставляют.Я уже не говорю о том, что все это может совпасть с войной против Ирана, которая тоже может перерасти в обмен ядерными ударами.Сами США по Ирану вряд ли бить будут. Ядерное оружие может применить Израиль. Иран тоже может чем-то ударить в ответ. И если этот запрет на его применение перестанет действовать впервые с 1945 года, то нам точно ничего не мешает сделать то же самое. Мы в любом случае не войдем в историю как страна, которая первой ядерное оружие использовала.Вы же понимаете, что если киевскому режиму передадут ядерное оружие, он обязательно его применит. Мы будем ждать, пока он это сделает? Нет, не будем. Мы первыми ударим и по киевскому режиму, и по тем, кто ему ядерную бомбу передал.Мы самый терпеливый народ в мире. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Именно об этом СВР предупреждает Запад.- А в целом ход СВО вы как оцениваете?- Я бы сказал, что мы находимся в ситуации стран Антанты летом 1918 года, которые добились, чтобы через четыре месяца Германия проиграла. Только если немцы тогда стояли возле Парижа, то мы заходим вглубь территории противника, продвигаясь все дальше и дальше. Мы эту войну на истощение начисто выигрываем.Мы тоже ведем войну четыре года, но не особенно напрягаемся. Обнищания людей нет. Мобилизация у нас не проводится. Границы открыты. Ничего подобного у киевского режима нет. Сейчас из Северной Кореи проще выехать, чем из Украины. У противника банально заканчивается личный состав. Они уже отловили всех, кого можно было отловить. А западные наемники ситуацию не спасут.Поэтому я бы сказал, что нам осталось продержаться еще год-полтора, после чего украинский фронт рухнет.Что произойдет к концу 2026 года? Мы полностью освободим Донбасс и перейдем к осаде Запорожья, которая сама по себе приведет к концу киевского режима.Во-первых, Запорожье – это экономическое сердце Украины. Во-вторых, это город-миллионник, вытянутый на десятки километров вдоль Днепра. Вы представляете, сколько нужно людей, чтобы его оборонять? В-третьих, он находится на нашем берегу Днепра. Нам даже туда заходить не надо. Достаточно поставить ствольную артиллерию и бить по их лодкам и переправам. Как они эту группировку будут снабжать?Повторюсь, к концу 2026 года для киевского режима наступит дедлайн. У них исчерпываются людские ресурсы. Потеря Донбасса наносит по ним мощнейший морально-психологический удар, которая, к тому же, открывает южную дорогу на Харьков. А осада Запорожья (четвертый по величине город Украины) окончательно их изматывает просто потому, что его сложно оборонять.- Последний вопрос к вам как к человеку с опытом работы в спецслужбах. Верховный поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и ВПК. Как это можно сделать, если людей в закрытые шарашки мы загонять не хотим, а телохранителей к каждому не приставишь?- Сразу скажу, что речь идет о паре десятков человек. Конечно, прятать всех наших генералов в одном доме или паре домов было бы глупо. Один прилет, и они все погибнут. Поэтому имеет смысл расселить их в строго охраняемых и изолированных коттеджах где-то в Подмосковье.У них там будет отдельная связь, охрана, КПП, режим пропусков, камеры и информационная безопасность. Все это можно обеспечить, не затратив слишком уже больше ресурсы.Все эти методики были еще с советских времен. Просто после реформ Сердюкова мы немножко расслабились. Да и к такой войне не готовились. А теперь эту практику надо вернуть.Также по теме - в материале Евгении Кондаковой: Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём"

https://ukraina.ru/20260224/andrey-suzdaltsev-esli-zapad-peredast-kievu-yadernoe-oruzhie-rossiya-okazhetsya-v-polozhenii-ssha-i-1076008245.html

сша

иран

украина

израиль

запад

донбасс

запорожье

куба

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, иран, украина, дональд трамп, владимир путин, служба внешней разведки , фсб, израиль, ядерное оружие, сво, запад, донбасс, запорожье, куба, венесуэла