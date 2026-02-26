https://ukraina.ru/20260226/ogranichennaya-yadernaya-voyna-k-chemu-nas-podtalkivayut-parizh-i-london--1076103935.html

Ограниченная ядерная война: к чему нас подталкивают Париж и Лондон

Ограниченная ядерная война: к чему нас подталкивают Париж и Лондон - 26.02.2026 Украина.ру

Ограниченная ядерная война: к чему нас подталкивают Париж и Лондон

Автора с самого начала СВО очень беспокоила "нормализация" самой по себе идеи использования ядерного оружия в конфликте с Украиной. В особенности то, что о возможности его применения говорили не только журналисты и эксперты, но и политики. А это изначально очень опасная тенденция…

2026-02-26T16:28

2026-02-26T16:28

2026-02-26T16:29

мнения

украина

россия

сша

владимир зеленский

нато

ядерное оружие

сво

военная эскалация

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040053261_0:78:3273:1919_1920x0_80_0_0_e21d5b97d7050506f95e48ee41fc3a9f.jpg

В нынешней ситуации с заявленной возможностью предоставления Украине ядерного оружия мы наблюдаем подталкивание нас к эскалации конфликта, причём хороших вариантов у России традиционно нет (что не означает, что Россия их не найдёт).В названии статьи мы использовали термин "Ограниченная ядерная война". Российские эксперты (так же как ранее советские) утверждают, что никакая ограниченная ядерная война невозможна и применение ядерного оружия обязательно повлечёт за собой неуправляемую эскалацию. Это не так.Даже нанесение удара по стране – члену НАТО или государству, имеющему ядерное оружие, не обязательно повлечёт за собой немедленное нанесение ответного удара всеми силами. Вероятность этого, конечно, есть, но сначала стороны попытаются всё же разобраться с тем, что произошло и предпринять разумные шаги по деэскалации. Всё же, какими бы слабоумными дегенератами не выглядели западные руководители, самоубийц среди них нет, а если и есть, то они воспользуются менее затейливыми способами сбычи мечт.Опять же, всегда есть риск того, что произошедшее – не совсем то, что все подумали. Например, в романе "Все страхи мира" "соловья Пентагона" Тома Клэнси ядерный взрыв производят террористы, при этом используют якобы потерянную во время "Войны Судного дня" израильскую ядерную бомбу, изготовленную из американских компонентов. Это выявляется буквально сразу и никакой эскалации не происходит.В общем одиночный или парный ядерный взрыв сам по себе вызовет сильнейший внешнеполитический кризис, который, однако, не обязательно закончится глобальной ядерной войной. Тем не менее, это балансирование на грани и развитие ситуации непредсказуемо. Напомним, что две предыдущие мировые войны начались в условиях, когда этих войн субъективно никто не хотел…Впрочем, одиночный взрыв – это не война, а, скорее, просто ядерный инцидент. Под ОЯВ изначально подразумевалось применение тактического ядерного оружия на ограниченном театре военных действий. Конкретно речь шла о возможности использования ТЯО для отражения советского нападения в Европе при помощи обычных вооружений. Такой сценарий описан у уже упомянутого Клэнси в романе "Красный шторм поднимается". У него там закончилось хеппи-эндом, но… романист же.Другой момент связан со сторонами конфликта – обмен ядерными ударами между Индией и Пакистаном, возможность которого совершенно серьёзно рассматривалась весной прошлого года, совершенно точно был бы ограниченным – просто по количеству имеющихся ядерных боеприпасов (суммарно их примерно 350). Судя по данным о проведённых Индией ядерных испытаний речь идёт о боеприпасах ненамного мощнее хиросимской бомбы (боеголовки "Ярса" имеют мощность на порядок большую).У Украины по условиям задачи большого количества ядерных боеголовок быть и не может – 1-2-3, при весьма сомнительных возможностях пополнения арсенала. Поскольку при ядерном противостоянии с Россией за Украину желающих вступиться военным путём будет ещё меньше, чем сейчас, то это будет именно что ограниченная ядерная война – та самая, невозможная.Тут, правда, встаёт сугубо технический вопрос, сыгравший важную роль в развязке "Всех страхов мира" – специалисты по изотопному составу радиоактивных осадков могут определить и страну-производитель, и примерное время производства плутония, и даже более тонкие подробности.У Клэнси заряд оказался американским и это сразу же исключило непосредственное участие СССР или Китая (не исключая, разумеется, косвенного). Если украинский заряд окажется французским или британским это будет выявлено немедленно. Не говоря о том, что мало предоставить сам по себе заряд – необходимо предоставить так же специфические системы управления (даже обычная бомба не просто железный корпус со взрывчаткой).Это не обязательно повлечёт за собой немедленную и необратимую ядерную эскалацию, но риск запредельный, а мы исходим из того, что с той стороны сидят не откровенные самоубийцы. Потому что если откровенные, то и рассуждать не о чем.Провокация тут может выглядеть иначе – Украина получает ядерное оружие (якобы – собственной разработки) и заявляет о готовности его применить в случае… Тут широкий круг возможностей, но само по себе использование этого оружия в силу указанных выше причин будет скорее всего невозможно. На всякий случай его лучше не поставлять. Чтобы исключить случайности.Рассматриваемая в некоторых СМИ возможность передачи ядерных материалов с тем, чтобы довести их до ума уже на Украине выглядит сомнительно – дорого, сложно (имеющиеся у Украины ядерные реакторы не предназначены для производства оружейного плутония, отсутствует и необходимый станочный парк для его обработки) и, главное, невозможно установить, взорвётся заряд или нет без проведения испытаний. Одна впечатлительная блогерша уже поспешила сообщить, что на Украине испытания проводятся. Спешим её успокоить – опыт накоплен большой, техногенное (предположительно) землетрясение вроде того, что произошло 7 февраля в Полтавской области с ядерным взрывом никто не перепутает.Учитывая, что цель Великобритании и Франции не в доведении дела до полномасштабного обмена ядерными ударами, а в эскалации обычной войны на территории Украины. Правда, тут не очень понятно, как будут реагировать США – ведь даже прошлая американская администрация предостерегала украинские власти от вторжения в Крым, предупреждая о возможности применения Россией ядерного оружия.И это очень интересный момент – ведь для России применение ядерного оружия против Украины – чистый проигрыш. Я уже называл причины этого:- чисто военный эффект будет нулевой или околонулевой – на Украине просто нет военных целей;- психологический эффект непросчитываемый, но логично предположить, что он будет примерно такой же как в феврале 2022 года – с одной стороны – паника, с другой – мобилизация "для отпора врагу";- полная внешнеполитическая изоляция России – для прагматичных нейтралов, включая Китай, Индию и Турцию, применение ядерного оружия – "красная линия" (проверять, изменится ли их позиция если это будет ответный удар, пожалуй, не стоит).О полном провале российской политике на украинском направлении и говорить не стоит. Мы даже не исключаем, что для этого дела западная пропаганда вспомнит, что никаких "украинских городов" нет, а есть русский Киев и русский Днепропетровск. Для демонизации злых русских, которые сбрасывают ядерные бомбы себе же на голову вполне подойдёт.Для США такое развитие событий казалось недопустимым, но для Великобритании и Франции – нет. В том числе – именно потому, что оно недопустимо для США, а их интерес – заставить США вернуться в Европу и нести ответственность за её безопасность.И, тем не менее, скорее всего доводить дело до применения ядерного оружия никто не хочет. Задачи "союзников" более простые – исключить прекращение войны. Потому что уцелевшая Украина будет реваншистской и к вопросу о возвращении ядерного статуса она обязательно вернётся. Тем более, что и началась СВО с заявления Зеленского о возможности отказа от безъядерного статуса.Другой подход к этой же теме – в статье Ростислава Ищенко "Россия напомнила о ядерной дубине"

https://ukraina.ru/20241011/1057995650.html

https://ukraina.ru/20230128/1043046959.html

https://ukraina.ru/20260225/neugomonnye-ibokvaki-s-bombami-pochemu-yadernoe-bezumie-gotovo-shagat-po-planete--1076048004.html

украина

россия

сша

великобритания

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, ядерное оружие, сво, военная эскалация, ядерная война, великобритания, франция