https://ukraina.ru/20260226/1076045621.html

Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны

Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны - 26.02.2026 Украина.ру

Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны

Европейские страны НАТО предпринимают конкретные юридические и технические шаги для подготовки к войне с Россией. Наше руководство тоже четко отслеживает, в какой момент они от риторики перешли к решению конкретных задач. Но если мы разделаемся с киевским режимом относительно быстро, этого сценария удастся избежать

2026-02-26T07:00

2026-02-26T07:00

2026-02-26T07:00

интервью

сво

украина

россия

балтика

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

впк

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200215_180:61:2272:1238_1920x0_80_0_0_41d306d56e71a43d3ae251b5c3906b8b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, подполковник в отставке, научный руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный- Геннадий Иванович, я прекрасно знаю вашу позицию, что на СВО необходимо отходить от концепции войны на истощение к концепции войны на сокрушение, когда боевые действия ведутся с целью ликвидировать киевский режим, а не вынуждать его пойти на какие-то уступки. Пока этого в полной мере не произошло, но мы сейчас активно занялись ударами по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины. Выходит, какой-то смены подходов, которая принесет ощутимые результаты, ожидать все-таки стоит…- Безусловно.Украинская кампания начиналась как специальная военная операция. Потом, на мой взгляд, она плавно перешла в формат специальной политической операции, когда мы пытались в большей степени политическими методами воздействовать на противника и как можно быстрее завершить этот конфликт. А сейчас я могу констатировать, что мы опять вернулись к формату специальной военной операции. Это очень четко просматривается со всех сторон. Тем более, российское руководство неоднократно заявляло: "Переговоры нужны и важны, но результат этих переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя".Конечно, хотелось бы, чтобы мы вели боевые действия именно таким образом еще с 2022 года. Но мы должны отбросить эмоции и понять, что тогда у нас не было таких возможностей, которые появились сейчас. А сейчас мы действуем четко и выверенно. Удары, которые мы наносим по энергетике и критически важным для ВСУ объектам – это очень правильное решение.Мы своего добьемся. Несмотря на то, что начали поздно.- Вы сказали, что раньше у нас не было таких возможностей. Вы имеете в виду количество "Гераней" и высокоточных ракет? Или что-то другое?- У нас поначалу и "Гераней" не было. Сначала появились "Шахеды", потом уже наши "Герани", и только потом пошли "Герберы" и "Герани-3" с реактивным двигателем. Модернизированных КАБов у нас тоже не было. В общем, мы сделали гигантский шаг в вопросе средств поражения, которые позволяют нам приблизить окончание военного этапа СВО гораздо быстрее, чем можно было предполагать еще год назад. Это однозначно приведет к нашей победе.- Как именно эти удары по тылам поспособствуют нашему продвижению на линии соприкосновения?- Во-первых, идет разрушение коммуникаций ВСУ. Мы уже начали бить по мостам и подвижному составу на железных дорогах. Почти весь электротранспорт мы выбили и уничтожили многие тяговые подстанции, поэтому киевский режим на маневровых тепловозах пытается перемещать личный состав и боеприпасы. Но мы и по ним бьем.Во-вторых, мы наносим удары по складам. Причем эти склады взрываются в тот момент, когда они наполняются. Это говорит о том, что Главное управление Генштаба (центральный орган нашей военной разведки) работает как никогда эффективно.Еще год назад я разговаривал с коллегами, которые раньше служили в Главном управлении и до сих пор поддерживают контакты с действующими офицерами. Они тогда отмечали, что есть проблемы с вычислением целей. Сейчас эти проблемы решены. И можно с уверенностью сказать, что чем больше натовского вооружения будут на Украину завозить, тем эффективнее мы его будем уничтожать.- Как дальше будем разрушать украинскую энергетику? Продолжим удары по объектам возле Киева и на западной Украине?- Мы сейчас выбиваем энергетику, которая обеспечивает Левобережье, а также нарушаем переток электричества из региона в регион. Сами понимаете, что около 60% энергетических мощностей, которые киевский режим использует для нужд ВПК, вырабатываются атомными станциями. АЭС мы по понятным причинам не трогаем, зато выбиваем распределительные объекты. Это вынуждает противника переводить целые энергоблоки в режим холодного останова.Как только мы добьемся того, что подача энергии АЭС снизится еще хотя бы на 10-12%, будут останавливаться заводы, где собираются БПЛА самолетного типа, которые наносят удары на дальние расстояния.И это, повторюсь еще раз, приблизит нашу победу.- Коммунальные проблемы Киева и других украинских мегаполисах. Это сопутствующий ущерб? Или мы ставим целью обезлюдить крупные города, чтобы легче было их брать?- Наше военно-политическое руководство имеет в виду оба этих аспектах.Во-первых, мы лишаем киевский режим возможности изготавливать БПЛА в кустарных или полукустарных условиях. Не секрет, что противник собирает БПЛА в подвалах многоквартирных домов. Мы не можем сравнять с землей многоэтажки, но обесточить их можно. Как бы там ни было, 3D-принтеры не работают от свечки.Во-вторых, это бьет по моральной устойчивости работников украинской оборонки. Одно дело, когда ты за одну смену собрал десять дронов, пришел домой, попил чаю, поел, лег спать, а потом опять пошел на завод. А другое дело, когда ты, отпахав на смену, приходишь домой, а у тебя не работает канализация и отопление, да еще и семья находится во взвинченном состоянии: "Когда же это кончится?!".Я много лет занимаюсь социологией. И когда я читаю украинские опросы, согласно которым 60% украинских граждан выступают за войну до победного конца, то понимаю, что это ложь. Если бы там провели нормальные исследования, 90% населения уже сейчас согласили бы отдать не только Донбасс, но и всю Новороссию, лишь бы война закончилась как можно быстрее.- Вы сказали, что мы вернулись к формату специальной военной операции. А при каких условиях мы можем перейти к полноценной войне? Я имею в виду не формальное ее объявление, а более широкий контекст?- Война если и будет, то будет в 2030х годах. Только вестись она будет не с Украиной, а в формате столкновения России с европейскими странами НАТО. Вы же знаете, что они активно готовятся к войне.Мне могут возразить: "Ну что вы, они просто так говорят". Нет. Они совершают конкретные действия: юридические и технические. Возьмем тот же Фольксваген. Производство легковых автомобилей там в кризисе, но он собирается делать грузовики для военных нужд. Другие гражданские предприятия тоже будут перестраиваться на военные рельсы.Наше политическое руководство четко отследило, в какой момент европейцы перешли от риторики к решению практических задач.Начать эту войну европейцы могут на территории Украины. Достаточно вспомнить диалоги немецких генералов, которые 1,5 года назад обсуждали, сколько "Таурусов" нужно для уничтожения Крымского моста. Правда, тогда европейцы говорили, что война с Россией может начаться ближе к 2036 году. А теперь они сами эти сроки сдвигают.Что касается США, то они в самом выгодном положении. Что сейчас Трамп говорил: "Мы за мир, но оружие европейцам для передачи Украине мы продавать будем. Воюйте". Для них это беспроигрышная ситуация, а для нас – опасная. И мы тоже готовимся, что к 2030 году нам придется воевать.Но это будет другая война. Мы тогда уже не будем разбираться, где свой, где чужой. Никто уже не будет предупреждать рабочих завода, где производят "Таурусы", покинуть его территории. Будем бить тогда, когда сочтем нужным. Потому что это уже будет война на взаимное уничтожение: либо мы их, либо они нас. Вплоть до применения ядерного оружия.- Надеюсь, что к 2030 году мы хотя бы с киевским режимом расправимся, чтобы поводов к войне было поменьше.- Надеюсь, это случится гораздо раньше. Если мы разделаемся с киевским режимом, этого сценария удастся избежать. Пока же на Западе считают, что мы не применим все наши средства поражения, включая ядерное оружие. "Это блеф. Русские уже много раз стирали свои красные линии. Они струсят". В этом смысле победа над властью Зеленского станет уроком для многих стран, кто все еще надеется победить Россию военным путем.- А до 2030 года какие-то мелкие пострелушки на Балтике возможны?- Безусловно.Страны Прибалтики сейчас используются теми же британцами, чтобы взять Россию на слабо. Там отрабатывается ситуация, когда они устроят провокацию и посмотрят, как мы будем реагировать. Например, они могут потопить наше гражданское судно или обстрелять военный корабль. Что мы сделаем? Ограничимся дипломатическими протестами или ответим?Повторюсь, провокация в Балтийском море – это более чем очевидно. Как бы наши корабли не крутились, они все равно должны пройти территориальные воды Эстонии и Финляндии. Да, согласно морскому праву, в таких случаях страны должны пропускать чужие корабли, в том числе военные. Но на практике международные законы работают избирательно. Они не действуют в том, что касается России.Поэтому мы в самое ближайшее время можем получить такую провокацию с захватом или обстрелом наших судов в Балтийском море.- А как мы можем ответить на такие провокации, не доводя дело до полномасштабной войны?- Есть несколько вариантов ответа. Начнем с секретного – допустим плановую утечку. Конечно, у России недостаточно военно-морских сил, чтобы сопровождать свои гражданские суда везде и всюду. Это все знают. Но точечно мы реагировать можем.Первое. Можем использовать беспилотники. Это самое простое. Если на судне находится хотя бы один человек с пулеметом, это противоречит морскому праву. Это судно выпадает из-под международных законов и не считается гражданским. Воевать так воевать. Но мы можем сопровождать суда тяжелыми коптерами. Они же нас останавливают не линкорами или авианосцами, а катерами береговой охраны. Так вот если на этот катер упадут десять дронов даже без боевой части, в следующий раз они подумают, прежде чем пытаться нас арестовать.Второе. Юридическая плоскость. Мы можем объявить, что такие-то суда являются частью военно-морских сил России. В этом случае на них можно размещать охрану с пулеметами и авиационными пушками. Они будут готовы отбиться.Третье. Радикальный. Это когда в неожиданных местах вдруг всплывает подводная лодка и уничтожает пиратский корабль. Современные средства наблюдения за всеми перемещениями судов это позволяют. Мы точно можем рассчитать, в какой точке может произойти встреча нашего судна и пиратов.Наконец, есть вариант "хуситов", когда они "Искандерами" бьют по кораблю, который выпустил свою досмотровую команду для задержания нашего судна.Способы ответа есть. Но для этого нужно решение нашего военно-политического руководства. Как оно себя поведет – мы пока прогнозировать не можем.- Вернемся к ситуации на земле. В связи с последними событиями у нас остро встал вопрос систем связи, военного интернета и боевого управления. Как думаете, решим ли мы его в этом году?- У нас нет других вариантов. Мы обязаны его решить. У нас уже есть средства связи, которые серьезно помогут в организации боевого управления. Но их надо масштабировать. А тут мы сталкиваемся с проблемой.Когда у Украины развивались БПЛА, у них появлялись сотни дронов. Они выпускались серийно. А у нас, чтобы запустить что-то в серию, нужно пройти кучу согласований. Причем это не военная, а гражданская бюрократия. Потому что у нас внедрение каких-то вооружений до сих пор происходит по схемам, которые были в мирное время. Это очень сильно нас тормозит.Сколько потребовалось времени, чтобы мы запустили те же войска беспилотных систем, даже после того, как они появились на бумаге? Мягко говоря, не один месяц.В этом проблема, что у нас страна по-прежнему пребывает в двойственной ситуации. Половина страны на военном положении, другая – на мирном. Это можно было бы допустить во всем, кроме Минобороны и ВПК. Все наши силовые структуры давно должны были перестроиться на военный лад.Почему противник потопил тот же крейсер "Москва"? Потому что по инструкции на него нельзя было ставить десяток пулеметов на каждый борт. Мешают законы – отмените. А у нас этого не делали.Надеюсь, мы эту проблему решим. Я оптимист. Другого пути у нас нет. Либо мы переходим на военные рельсы там, где это положено. Либо мы будем вечно вторыми и бесконечно стирать свои же красные линии.Также по теме - в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

украина

россия

балтика

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, россия, балтика, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, впк, энергетика, склады, железная дорога, ракеты, герань, связь, европа