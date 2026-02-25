Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья - 25.02.2026 Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-25T13:12
2026-02-25T14:03
Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Рождественское в Запорожской области. Он находится на берегу реки Соленая в 2 километрах к западу от села Придорожное, об освобождении которого Минобороны сообщило 2 февраля. Я оцениваю этот успех наших войск следующим образом.Группировка войск "Восток" в полосе своего наступления вышла на водораздел - самую высокую часть рельефа между речкой Гайчур и Днепром. И освобожденное Рождественское находится как раз на конце этого водораздела. Дальше местность уже идет под уклон. То есть мы заняли господствующие высоты, с которых ВСУ будет сложнее сбросить наши наступающие войска.Напомню, что до этого противник наносил здесь контрудары. Он пытался отбить Терноватое, через которое проходит железная дорога, однако у него ничего не вышло. Киевский режим только сжег резервы, переброшенные с других направлений. В частности, это поспособствовало нашему продвижению на Славянск. А на Запорожском участке ВСУ ничего не добились. Поэтому после Рождественского мы начнем наступательные действия в сторону Воздвиженки и Верхней Терсы. Это последние населенные пункты, стоящие на этом водоразделе.А дальше перед украинцами встанет вопрос, как они будут защищать их рокадную дорогу, которая идет от Новониколаевки до Орехова. Это последняя трасса снабжения, которая удерживает этот укрепрайон. Все остальные дороги нами фактически перерезаны.От Рождественского до этой рокадной дороги всего 5 километров. Это зона действия ударных дронов. Поэтому уже в ближайшее время мы сможем сказать, что судьба Ореховской группировки ВСУ и всего южного фаса обороны Запорожского направления врага незавидна. Оборонять его будет трудно потому, что киевский режим потеряет устойчивое снабжение на этом южном фасе. Им придется либо сражаться в безнадежной обстановке, либо отходить на внутренний контур обороны Запорожья – за реку Конка.Во-первых, это последний поток Днепра, который отделяет нас от Запорожья. Во-вторых, до самого Запорожья нам останется пройти 25-30 километров. То есть Запорожье тоже будет попадать в зону действия "низкого неба" - ударных дронов.В целом можно добавить, что Запорожское направление долгое время считалось второстепенным. Украина вообще не думала, что мы сможем провести там какое-то наступление. Но оказалось, что "Восток" прошел серьезный путь от Угледара и Великой Новоселки до Гуляйполя. Это уже стало для противника серьезной проблемой. А теперь и группировка "Днепр" постепенно выходит к Запорожью. И, повторюсь, перед киевским режимом стоит серьезный вопрос, как они будут оборонять этот областной центр.Так как большая часть Запорожья находится на левом берегу Днепра, ВСУ рискуют оказаться в той же ситуации, в которой мы оказались в Херсоне в 2022 году: город оборонять можно, но полностью защитить нельзя. Потому что как-только войска попадают в оперативное окружение за счет дронов, их уже не спасти.Визит глав ЕК и ЕС в Киев выявил недостатки их стратегии по Украине. Подробнее — в материале "Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля.
13:12 25.02.2026 (обновлено: 14:03 25.02.2026)
 
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Рождественское в Запорожской области. Он находится на берегу реки Соленая в 2 километрах к западу от села Придорожное, об освобождении которого Минобороны сообщило 2 февраля. Я оцениваю этот успех наших войск следующим образом.
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Группировка войск "Восток" в полосе своего наступления вышла на водораздел - самую высокую часть рельефа между речкой Гайчур и Днепром. И освобожденное Рождественское находится как раз на конце этого водораздела. Дальше местность уже идет под уклон. То есть мы заняли господствующие высоты, с которых ВСУ будет сложнее сбросить наши наступающие войска.
Напомню, что до этого противник наносил здесь контрудары. Он пытался отбить Терноватое, через которое проходит железная дорога, однако у него ничего не вышло. Киевский режим только сжег резервы, переброшенные с других направлений. В частности, это поспособствовало нашему продвижению на Славянск. А на Запорожском участке ВСУ ничего не добились. Поэтому после Рождественского мы начнем наступательные действия в сторону Воздвиженки и Верхней Терсы. Это последние населенные пункты, стоящие на этом водоразделе.
А дальше перед украинцами встанет вопрос, как они будут защищать их рокадную дорогу, которая идет от Новониколаевки до Орехова. Это последняя трасса снабжения, которая удерживает этот укрепрайон. Все остальные дороги нами фактически перерезаны.
От Рождественского до этой рокадной дороги всего 5 километров. Это зона действия ударных дронов. Поэтому уже в ближайшее время мы сможем сказать, что судьба Ореховской группировки ВСУ и всего южного фаса обороны Запорожского направления врага незавидна. Оборонять его будет трудно потому, что киевский режим потеряет устойчивое снабжение на этом южном фасе. Им придется либо сражаться в безнадежной обстановке, либо отходить на внутренний контур обороны Запорожья – за реку Конка.
Во-первых, это последний поток Днепра, который отделяет нас от Запорожья. Во-вторых, до самого Запорожья нам останется пройти 25-30 километров. То есть Запорожье тоже будет попадать в зону действия "низкого неба" - ударных дронов.
В целом можно добавить, что Запорожское направление долгое время считалось второстепенным. Украина вообще не думала, что мы сможем провести там какое-то наступление. Но оказалось, что "Восток" прошел серьезный путь от Угледара и Великой Новоселки до Гуляйполя. Это уже стало для противника серьезной проблемой. А теперь и группировка "Днепр" постепенно выходит к Запорожью. И, повторюсь, перед киевским режимом стоит серьезный вопрос, как они будут оборонять этот областной центр.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вчера, 11:01
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Так как большая часть Запорожья находится на левом берегу Днепра, ВСУ рискуют оказаться в той же ситуации, в которой мы оказались в Херсоне в 2022 году: город оборонять можно, но полностью защитить нельзя. Потому что как-только войска попадают в оперативное окружение за счет дронов, их уже не спасти.
Визит глав ЕК и ЕС в Киев выявил недостатки их стратегии по Украине. Подробнее — в материале "Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля.
